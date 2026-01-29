Москву обговорюють як можливе місце зустрічі Зеленського і Путіна, - Пєсков
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що наразі обговорюють Москву як можливе місце для зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна, відкинувши обговорення альтернативних варіантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
"Ми поки що говоримо про Москву", - зазначив прессекретар, відповідаючи на запитання про готовність РФ провести зустріч у Об’єднаних Арабських Еміратах.
Він додав, що в питанні організації зустрічі "евентуальні міркування недоречні", підкресливши, що наразі конкретного рішення про формат або точне місце зустрічі немає.
- Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив про готовність президента Володимира Зеленського до особистої зустрічі з диктатором РФ Путіним для вирішення двох найчутливіших питань шляхом мирних переговорів.
Помічник президента РФ Юрій Ушаков зазначив, що президент України Володимир Зеленський може приїхати до Москви для зустрічі з Володимиром Путіним.
