Я публічно запрошую Путіна приїхати в Київ, якщо він наважиться, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський запросив російського диктатора Володимира Путіна до Києва на переговори.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами.

Подробиці

"Безумовно, це неможливо, щоб я зустрічався з Путіним в Москві. Це так само як з Путіним зустрічатись в Києві. Я можу запросити його в Київ, нехай приїжджає. Публічно запрошую його, якщо він наважиться, звісно.

Ми хочемо конструктивно домовитися про реальне закінчення війни, ми хочемо домовитися про зустріч, яка може стати результативною. Але якщо хтось не хоче зустрічатись, але не може собі дозволити сказати про це прямо з якоїсь причини, то тоді звучать ці запрошення в Москву", - наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що зустріч на рівні лідерів має вирішити питання, щодо яких переговорні групи не мають мандату, зокрема щодо територій.

Що передувало?

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив про готовність президента Володимира Зеленського до особистої зустрічі з диктатором РФ Путіним для вирішення двох найчутливіших питань шляхом мирних переговорів.

Помічник президента РФ Юрій Ушаков зазначив, що президент України Володимир Зеленський може приїхати до Москви для зустрічі з Володимиром Путіним.

