Я публічно запрошую Путіна приїхати в Київ, якщо він наважиться, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський запросив російського диктатора Володимира Путіна до Києва на переговори.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами.

"Безумовно, це неможливо, щоб я зустрічався з Путіним в Москві. Це так само як з Путіним зустрічатись в Києві. Я можу запросити його в Київ, нехай приїжджає. Публічно запрошую його, якщо він наважиться, звісно.

Ми хочемо конструктивно домовитися про реальне закінчення війни, ми хочемо домовитися про зустріч, яка може стати результативною. Але якщо хтось не хоче зустрічатись, але не може собі дозволити сказати про це прямо з якоїсь причини, то тоді звучать ці запрошення в Москву", - наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що зустріч на рівні лідерів має вирішити питання, щодо яких переговорні групи не мають мандату, зокрема щодо територій.

Читайте: Москву обговорюють як можливе місце зустрічі Зеленського і Путіна, - Пєсков

  • Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив про готовність президента Володимира Зеленського до особистої зустрічі з диктатором РФ Путіним для вирішення двох найчутливіших питань шляхом мирних переговорів.

  • Помічник президента РФ Юрій Ушаков зазначив, що президент України Володимир Зеленський може приїхати до Москви для зустрічі з Володимиром Путіним.

Також читайте: Зеленський провів розмову з Мерцом: Німецькі Patriot та IRIS-T захищають значну частину української енергетики

Конкурс капітанів?
Птьфу, ***!
30.01.2026 10:17 Відповісти
Вова, ти ж скільки пробув в мацкві! всі сауни знаєш, тому напевно він точно не поїде, а от тебе по памяті можуть викликати як в минулі часи!
30.01.2026 10:19 Відповісти
Класний хід !!! 10:0 в користь ЗЄ.
30.01.2026 10:14 Відповісти
Нехай на Майдан вийде без охорони і запросить Пуйла в Київ публічно. Цікаво скільки проживе після цього.
30.01.2026 10:20 Відповісти
Одна шутка не працює двічі, це вже ж було.
30.01.2026 10:26 Відповісти
А ми ж підписали Римський статут?
30.01.2026 10:15 Відповісти
От тупе! Невже не вистачило фантазії виставити умову для його поїздки в москву - вихід кацапів на границі 91-го року?
30.01.2026 10:17 Відповісти
Є різниця між комплектом "балістика + нафта + ядерка + приїжджай в Москву" і "приїжджай в Київ". Але взагалі так, друга армія світу, незламність, то чому б і ні.
30.01.2026 10:17 Відповісти
це вже не до добра... Куба і Венесуела взамін України.. чи що??. Покликало х..йла... мо в Бучу відвезеш цього пдра??
30.01.2026 10:19 Відповісти
Іран забув додати..ну і ще пару/тройку країн можеш вигадати...
30.01.2026 11:22 Відповісти
Если бы украинцы захватили 20 процентов рфии и продолжали наступать, то можно было бы диктовать условия кому куда ехать... а так... шутки-подколки... но это не конкурс капитанов квн...
30.01.2026 10:19 Відповісти
Все він по ділу відповів. Зустріч має бути на нейтральній території, тим більше - з брехливим ******, яке порушує будь-яку обіцянки.
30.01.2026 10:55 Відповісти
Він "по ділу" навіть довітру сходити не може...
30.01.2026 11:24 Відповісти
та ср*ти на це Ху*ло з найвищої дзвіниці Києва та Львова !!! цю "сво" воно вже програло, так само як в 1989 комуно-нацистька, ріпоїдо-совока імперія зла, тюрма народів (срср) програла війну в Афганістані, почала сипатися і через 3 роки успішно здохла !!!
30.01.2026 11:21 Відповісти
А те, що МКС видав ордер на ×уйла, Віслюк ппроспав, як і Конституцію. Такими заявами він ставить Україну на рівень Монголії - зелений невіглас нахапався лайна в ідіота Трампа.
30.01.2026 10:20 Відповісти
Єдина вірна відповідь на кацапську маячню. Члєнограй хоча б в тролінгу мастак.
30.01.2026 10:22 Відповісти
Фуфло недоумкувате він в усьому.
30.01.2026 10:29 Відповісти
Виродок, які переговори? Кацапи кожну ніч, кожен день нищать і окуповують Україну
30.01.2026 10:23 Відповісти
Нічого раша не підпише,поки
є гроші на війну,поки диктатури
будуть допомагати зброєю.
Але,Індія вже купує рашн нафту
по 25$/бар,танкери арештовують.
В кінці 2027 року Европа взагалі не
купуватиме кацапський газ.
Є ще золото...вони його добувають
багато,нажаль.
Є приказка: скільки мотузці не
витись,а кінець буває...
30.01.2026 10:24 Відповісти
"зе" має посилати куйла в міжнародний трибунал.а не запрошувати злочинця на оглядини своїх злочинів від яких він буде тільки в "акує"
30.01.2026 10:24 Відповісти
Дуже конструктивно....в стилі сам дурак
30.01.2026 10:25 Відповісти
Так. А як інакше з кацапами? Каравай їм спекти?
30.01.2026 10:41 Відповісти
А могло бути якось інакше? Що це за пропозиція прибути на поклон до москви і довіритись на чесне слово *****, який своє слово взагалі ніколи не тримає?
30.01.2026 10:56 Відповісти
А Що раніше жаважало йому там по саунам вештатися,і принижувати Україну? Що сі сталося ?
30.01.2026 11:27 Відповісти
Так хочется миру що аж не хочется до Москви
30.01.2026 10:27 Відповісти
ідь давай, виступишь там, про повію пожартуєш
30.01.2026 10:27 Відповісти
Треба їхати,хоч на членина подивитися.....під фінал
30.01.2026 10:29 Відповісти
Диктатор ***** повинен бути знищений, а не кудись там запрошений!
30.01.2026 10:29 Відповісти
Ржака буде коли хоч двійник уйла приїде, куди Зеленський чкурне, чи з під якого дивану будуть його витягувати? Взагалі це тупо прозвучало бо пройшло два дні.
30.01.2026 10:29 Відповісти
Так чекали поки якийсь "тамбовський" йому шуткугумора напише..Воно ж потужно саме на таке не здатне.
30.01.2026 11:29 Відповісти
А Путін казав таке ж гідранту- " якщо наважиться" ?
30.01.2026 10:30 Відповісти
Дзеркальна відповідь - але краще було би запросити на нейтральну територію, припустимо, в Гаагу.
30.01.2026 10:32 Відповісти
- Я готовий до будь-яких переговорів в будь-якому форматі!
- То приїзжай в москву.
- Нє, я туди не хочу, хай краще путін приїде в Київ. В Будапешт також нє хочу, там Орбан, а в Мінську Лукашенко... Та давайте краще створимо підготовчу групу з весільних генералів і будемо домовлятись про подальші домовленості і просто тягнути час як просять у ЄС.
30.01.2026 10:32 Відповісти
Точно - краще здати керівництво країни у заручники *****. Це ти пропонуєш зробити? Чи віруєш у гарантії *****?
30.01.2026 10:59 Відповісти
Не приїде. Нема такого транспорту щоб перевезли стільки "чємаданчіков".
30.01.2026 10:35 Відповісти
Х-уйло має померти, або серйозно захворіти до стану недієздатності, щоб відбулося принаймні призупинення війни, 24.02.2022 він особисто зробив помилку, яку ніколи не схоче визнати, тому війну не припинить, бо у нього був план знищити суб'єктність України. Не схоже що з фюрером московитів щось скоро станеться.
Україна має максимально зберігати свої життя і дбати про максимальну трупацію ворога, дбати і прораховувати, щоб кожен км захопленої української землі коштував х-уйловцям максимально можливу ціну, це ті завдання, які зараз вирішуються Збройними Силами України.
А на ближче майбутнє, може Трамп здохне, чи втратить контроль над політикумом США, він вносить великий деструктив у міжнародну політику, легалізував Х-уйла і максимально шкодить Україні, було б непогано.
30.01.2026 10:36 Відповісти
Зєбіл вже запрошував Пуйла в 2022 році і шашлички в травні йому обіцяв. Історія знову повторюється?
30.01.2026 10:37 Відповісти
Що ти несеш горе президент ? це кривавий убивця терорист який убив сотні тисяч невиних українців і ти запрошуєш в Київ ,цей нациський виродок якщо і має кудись поїхати то в гаазький трибунал ,а краще хай його відправлять на концерт кобзона.
30.01.2026 10:39 Відповісти
У Зелі вологі мрії закомплексованого розважальника на корпоративах. Пуйло до нього приїде, ага.
30.01.2026 10:43 Відповісти
Так і ти, Осел, до вирішення тереторіального питання не маєш ніяких повноважень.
30.01.2026 10:45 Відповісти
які дешеві понти...
30.01.2026 10:53 Відповісти
Хтось ще сумнівається шо наш ГоловПастух - "дебіл-недоучка"?
30.01.2026 10:56 Відповісти
Х уйло в Київ може приїхати тільки або в дохлому вигляді або якщо поселиться в клітку в київському зоопарку
30.01.2026 10:57 Відповісти
Щоб нікому не було образливо хай зустрінуться десь точно посередині кордону України в рашки десь в Харківській області, ця пісня буде довга..або там давно вже узгоджена зустріч пу і зе десь в іншій країні, в ця недолуга дешева гра на публіку це все заплановано
30.01.2026 11:05 Відповісти
Зе обирає, гдє сайтісь посєрєдінє?
30.01.2026 11:26 Відповісти
Ай-яй-яй! Ішак так був готовий до зустрічі з ******, а тут на тобі - всрався. "Герой", але в бункері з кількома памперсами.
30.01.2026 11:54 Відповісти
Що за цирк, хоча й не дивно. ЗЕ... досить займатися клоунадою, вирішувати потрібно негайно закінчення війни, тиснути на будь-яку зустріч, нейтральну країну для переговорів, а не ці ляпи посилати... Пора виходити з ролі 95 кварталу...
30.01.2026 12:09 Відповісти
Я не гарантую що не вбю цю падлюку.
30.01.2026 12:41 Відповісти
Стадіон так стадіон?
З путіним це не проканає
30.01.2026 14:37 Відповісти
Молодець . Потролив добряче ...
30.01.2026 16:20 Відповісти
Это уровень не Зеленского!
Это я приглашаю путина ***** в Киев на Позняки!,🤪🫡🇺🇦
30.01.2026 16:34 Відповісти
 
 