Я публічно запрошую Путіна приїхати в Київ, якщо він наважиться, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський запросив російського диктатора Володимира Путіна до Києва на переговори.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами.
Подробиці
"Безумовно, це неможливо, щоб я зустрічався з Путіним в Москві. Це так само як з Путіним зустрічатись в Києві. Я можу запросити його в Київ, нехай приїжджає. Публічно запрошую його, якщо він наважиться, звісно.
Ми хочемо конструктивно домовитися про реальне закінчення війни, ми хочемо домовитися про зустріч, яка може стати результативною. Але якщо хтось не хоче зустрічатись, але не може собі дозволити сказати про це прямо з якоїсь причини, то тоді звучать ці запрошення в Москву", - наголосив Зеленський.
Президент зазначив, що зустріч на рівні лідерів має вирішити питання, щодо яких переговорні групи не мають мандату, зокрема щодо територій.
Що передувало?
- Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив про готовність президента Володимира Зеленського до особистої зустрічі з диктатором РФ Путіним для вирішення двох найчутливіших питань шляхом мирних переговорів.
Помічник президента РФ Юрій Ушаков зазначив, що президент України Володимир Зеленський може приїхати до Москви для зустрічі з Володимиром Путіним.
Птьфу, ***!
є гроші на війну,поки диктатури
будуть допомагати зброєю.
Але,Індія вже купує рашн нафту
по 25$/бар,танкери арештовують.
В кінці 2027 року Европа взагалі не
купуватиме кацапський газ.
Є ще золото...вони його добувають
багато,нажаль.
Є приказка: скільки мотузці не
витись,а кінець буває...
- То приїзжай в москву.
- Нє, я туди не хочу, хай краще путін приїде в Київ. В Будапешт також нє хочу, там Орбан, а в Мінську Лукашенко... Та давайте краще створимо підготовчу групу з весільних генералів і будемо домовлятись про подальші домовленості і просто тягнути час як просять у ЄС.
Україна має максимально зберігати свої життя і дбати про максимальну трупацію ворога, дбати і прораховувати, щоб кожен км захопленої української землі коштував х-уйловцям максимально можливу ціну, це ті завдання, які зараз вирішуються Збройними Силами України.
А на ближче майбутнє, може Трамп здохне, чи втратить контроль над політикумом США, він вносить великий деструктив у міжнародну політику, легалізував Х-уйла і максимально шкодить Україні, було б непогано.
З путіним це не проканає
Это я приглашаю путина ***** в Киев на Позняки!,🤪🫡🇺🇦