Целью переговоров в ОАЭ является понять реальные намерения РФ и США, - МИД Украины

Целью трехсторонних переговоров в ОАЭ является выяснение, на что готовы Россия и США.

Об этом во время брифинга заявил спикер МИД Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Украинская сторона ожидает от этих встреч услышать и увидеть, с каким фидбеком приедут россияне. После последнего раунда у них было время согласовать со своим руководством позиции, услышав то, что обсуждалось в прошлый раз, предложения украинской стороны", - пояснил спикер.

По словам Тихого, это возможность услышать, что будут говорить россияне.

"В фокусе этих переговоров будут прежде всего военные и военно-политические вопросы. Это видно по составу делегаций. Есть много нюансов о том, как гипотетически может происходить окончание войны, в котором Украина заинтересована", - подчеркнул он.

"Интерес украинской стороны в том, чтобы выяснить, на что реально настроены россияне и американцы в этом контексте", - добавил спикер.

Также в фокусе переговорной команды Украины - гуманитарные вопросы.

Напомним, сегодня, 4 февраля, начался очередной этап переговоров между Украиной, РФ и США в Абу-Даби

Мирные переговоры в ОАЭ

