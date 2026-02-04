Целью переговоров в ОАЭ является понять реальные намерения РФ и США, - МИД Украины
Целью трехсторонних переговоров в ОАЭ является выяснение, на что готовы Россия и США.
Об этом во время брифинга заявил спикер МИД Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Украинская сторона ожидает от этих встреч услышать и увидеть, с каким фидбеком приедут россияне. После последнего раунда у них было время согласовать со своим руководством позиции, услышав то, что обсуждалось в прошлый раз, предложения украинской стороны", - пояснил спикер.
По словам Тихого, это возможность услышать, что будут говорить россияне.
"В фокусе этих переговоров будут прежде всего военные и военно-политические вопросы. Это видно по составу делегаций. Есть много нюансов о том, как гипотетически может происходить окончание войны, в котором Украина заинтересована", - подчеркнул он.
"Интерес украинской стороны в том, чтобы выяснить, на что реально настроены россияне и американцы в этом контексте", - добавил спикер.
Также в фокусе переговорной команды Украины - гуманитарные вопросы.
Напомним, сегодня, 4 февраля, начался очередной этап переговоров между Украиной, РФ и США в Абу-Даби
Мирные переговоры в ОАЭ
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
- Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
- Зеленский утвердил состав украинской делегации.
- По словам Зеленского,вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
- По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А УДАР ПО ПОЛОГОВОМУ БУДИНКУ теж?
А ТЕ ЩО ДОННІ ВЧОРА СКАЗАВ ЩО ПУТЕН МАЛАДЕЦ теж?
Єдиний позитив у тому, що їхня взаємосимпатія неминуче кінцева у часі.
Хоч між Україною і США у будь-якому випадку колишніх відносин вже ніколи не буде, українці ніколи не забудуть зраду України американським істеблішментом у найважчі для неї часи, були зобов'язання, якщо не юридичні, то принаймні моральні.