Целью переговоров в ОАЭ является понять реальные намерения РФ и США, - МИД Украины

Целью трехсторонних переговоров в ОАЭ является выяснение, на что готовы Россия и США.

Об этом во время брифинга заявил спикер МИД Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Украинская сторона ожидает от этих встреч услышать и увидеть, с каким фидбеком приедут россияне. После последнего раунда у них было время согласовать со своим руководством позиции, услышав то, что обсуждалось в прошлый раз, предложения украинской стороны", - пояснил спикер.

По словам Тихого, это возможность услышать, что будут говорить россияне.

"В фокусе этих переговоров будут прежде всего военные и военно-политические вопросы. Это видно по составу делегаций. Есть много нюансов о том, как гипотетически может происходить окончание войны, в котором Украина заинтересована", - подчеркнул он.

"Интерес украинской стороны в том, чтобы выяснить, на что реально настроены россияне и американцы в этом контексте", - добавил спикер.

Также в фокусе переговорной команды Украины - гуманитарные вопросы.

Напомним, сегодня, 4 февраля, начался очередной этап переговоров между Украиной, РФ и США в Абу-Даби

+10
А УДАР ПО АВТОБУСУ І ЛЮДИ ЗАЖИВО ЗГОРІЛИ не було очевидно наміри?
А УДАР ПО ПОЛОГОВОМУ БУДИНКУ теж?
А ТЕ ЩО ДОННІ ВЧОРА СКАЗАВ ЩО ПУТЕН МАЛАДЕЦ теж?
04.02.2026 13:05 Ответить
+10
Ми хочемо жити. Наші сусіди хочуть бачити нас мертвими. Це залишає не надто багато простору для компромісів. Голда Меїр.
04.02.2026 13:12 Ответить
+7
Водять козу, ось і все порозуміння
04.02.2026 13:03 Ответить
Скрепне питання - чи погодяться США і Кацапія залишити Зеленского довічним пересидентом.
04.02.2026 13:05 Ответить
Це не переговори - це заговорювання зубів - шоб Трамп не перестав продавати зброю - з нього станеться
04.02.2026 13:06 Ответить
Якщо хоч полонених обміняють і то добре.
04.02.2026 14:46 Ответить
Заради цього ж і зустріч
04.02.2026 14:47 Ответить
З яким, яким фідбеком, потрібно було включити в склад української делегації циганку
04.02.2026 13:06 Ответить
Головне щоб не українці...
04.02.2026 14:59 Ответить
Ги-ги-ги. Ха-ха-ха. Це мабудь такий гумор? Кому ще на світі не зрозумілі реальні наміри козломордої орди та трампіської США?
04.02.2026 13:09 Ответить
Що вам,довбням,на 13р війни ще не ясно?Вам письмова розписка підарів в тому що вони їхня мета це наша смерть потрібна?Довбограї..
04.02.2026 13:11 Ответить
,У нас нет ядерного оружия, но если сильно надо будет--- мы его применим, Голда Меир. Родилась в Киеве, на Бессарабке. Такие вот параллели.
04.02.2026 15:02 Ответить
З чим паралелі?Мудрий український нарід так з вальцманом боровся що бракованого єврея в президенти і верховноком обрав
04.02.2026 15:41 Ответить
тупорылое зелёное ворьё на крови
04.02.2026 13:16 Ответить
04.02.2026 13:17 Ответить
Метою тристоронніх перемовин в ОАЕ є з'ясування, на що готові росіяни та США. ""зелені зрадники" будуть зясовувати те, ЯК УКРАЇНУ ЗНИЩУЮТЬ І БУДУТЬ ШМАТУВАТИ НА ЧАСТИНИ АМЕРИКАНО- РАШИСТСЬКІ ВОРОГИ УКРАЇНИ, ЗГІДНО ЇХНІХ ЗРАДНИЦЬКИХ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ В ОМАНІ ПРО КОТРІ КУЙЛО РОЗПОВІВ.АЛЕ Й НАВІВ ДОКАЗИ АМЕРИКАНСЬКОМУ "ТАМПОНУ"
04.02.2026 13:21 Ответить
Х-уйло людожер, а у Трампона прогресує хвороба Альцгеймера, які б наміри не були, вони віщують для України лише зло, спілка цих двох дегенератів-дементиків вже завдала нам великої шкоди.
Єдиний позитив у тому, що їхня взаємосимпатія неминуче кінцева у часі.
Хоч між Україною і США у будь-якому випадку колишніх відносин вже ніколи не буде, українці ніколи не забудуть зраду України американським істеблішментом у найважчі для неї часи, були зобов'язання, якщо не юридичні, то принаймні моральні.
04.02.2026 13:23 Ответить
Пишите уже в привычной форме: на 92% стали понятны намерения Вашингтона и москвы...
04.02.2026 13:29 Ответить
На"бати
04.02.2026 14:05 Ответить
04.02.2026 14:47 Ответить
І багато ще лишилось питань, які не стали кришталево прозорими і потребують роз'яснень?
04.02.2026 14:05 Ответить
Таке враження, що "реальні наміри РФ" не зрозуміли тільки недолугі...
04.02.2026 15:05 Ответить
 
 