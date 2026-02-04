Зеленский: Надеюсь, что мир в Украине будет достигнут менее чем за год

Президент Владимир Зеленский рассчитывает на достижение мира в войне с Россией менее чем за год, а поражение Украины будет означать потерю независимости и катастрофу для граждан.

Об этом он сказал в интервью France 2, информирует Цензор.НЕТ.

Сохранение суверенитета

По словам главы государства, война для Украины носит экзистенциальный характер, потому что речь идет о самом существовании государства.

"Если мы проиграем эту войну, мы просто потеряем независимость нашей страны. Нам удалось сохранить ее до сих пор. Если мы потеряем свою независимость, если мы станем частью России, это будет абсолютно ужасная потеря", - подчеркнул Зеленский.

В то же время президент выразил надежду, что войну удастся завершить дипломатическим путем.

"Я надеюсь, что мир будет достигнут менее чем за год. Мы сделаем все возможное. Это наш приоритет. Мой и моей команды", - заявил он.

Зеленский также рассказал, что постоянно находится под угрозой со стороны России. По его словам, были неоднократные попытки покушения, и жить в условиях опасности для него уже стало привычным.

