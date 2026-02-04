Зеленский: Надеюсь, что мир в Украине будет достигнут менее чем за год
Президент Владимир Зеленский рассчитывает на достижение мира в войне с Россией менее чем за год, а поражение Украины будет означать потерю независимости и катастрофу для граждан.
Об этом он сказал в интервью France 2, информирует Цензор.НЕТ.
Сохранение суверенитета
По словам главы государства, война для Украины носит экзистенциальный характер, потому что речь идет о самом существовании государства.
"Если мы проиграем эту войну, мы просто потеряем независимость нашей страны. Нам удалось сохранить ее до сих пор. Если мы потеряем свою независимость, если мы станем частью России, это будет абсолютно ужасная потеря", - подчеркнул Зеленский.
В то же время президент выразил надежду, что войну удастся завершить дипломатическим путем.
"Я надеюсь, что мир будет достигнут менее чем за год. Мы сделаем все возможное. Это наш приоритет. Мой и моей команды", - заявил он.
Зеленский также рассказал, что постоянно находится под угрозой со стороны России. По его словам, были неоднократные попытки покушения, и жить в условиях опасности для него уже стало привычным.
Другие заявления
- В этом же интервью Зеленский заявил, что подтвержденные потери Украины в войне с Россией составляют 55 тысяч павших защитников.
- Он также считает, что России придется заплатить высокую цену за захват Донбасса и всей восточной части Украины.
Чи оце і є план: «Ми зробимо все можливе»?!
Непоганий план, але, гадаю, його вже використовують… китайці
А щодо того, що я написав вище - читай між рядків.
Навіть поясню - це право кожної людини влаштовувати своє життя, як вона забажає, але дуже дратує коли ті, хто в безпеці розказують, про незламний патріотизм, вказують, що робити іншим з їх життям і вдають, що переживають за Україну.
За свою дупу вони переживають, соціалку і унітаз, який можна мити за кілька євро (я не про всіх, є адекватні, а є такі як я описав).
Так, це дещо грубо і узагальнено, але не далеко від реальності.
Українці захищаються на своїй землі, щоб не було повторення Ягідного, Бучі, Ізюму, щоб зберегти країну. У одному ти прав - Українці незламні якщо "втарая армія" у світі (рфія) з усією перевагою й досі не захопила Україну.
П. С. путин-*****.
ВІн нагадує того солдата-наркомана зі старого анекдоту:
Йде командир перед строєм солдатів, дістає пакунок «трави» і каже:
- Хлопці, хто зараз за п'ять хвилин закрутить мені найкращий «косяк», того відразу відпускаю у відпустку додому на тиждень! Усі солдати як ошпарені зриваються з місця, біжать, метушаться. І лише один наркоман залишився стояти на місці: очі закотив до неба, на обличчі блаженна посмішка, стоїть і не ворушиться.Командир підходить до нього, розгублений, і питає:
- Рядовий, ти чого стоїш? Всі побігли цигарку крутити, щоб додому поїхати, а ти що - не хочеш? А той, не відкриваючи очей, ледь чутно відповідає:
- Та нащо мені кудись бігти, командире... Я вже вдома...
ВІйну закінчити воно хоче недолуге !? І це після десятків і десятків загальновідомих фактів його діяльності і бездіяльності які і призвели до повномасштабного вторгнення , війни, і цієі катастрофи що ми маємо сьогодні ( не буду іх усі зараз пераховувати - бо для цього і півдня не вистачить) Особливо цинічно звучать оці його слова: "Я сподіваюся, що мир буде досягнуто менш ніж за рік. Ми зробимо все можливе. Це наш пріоритет. Мій і моєї команди" І це після нескінченних скандалів корупціі і крадівництва зеленського і його оточення абсолютно на всьому куди вони тільки можуть дотягнутись. Які основні приоритети у нього і його команди всі вже зрозуміли. І всі вже розуміють до чого все йде, але ніхто нічого зробити не може. Бо народ Украіни зараз опинився у пастці свого ж власного вибору 2019 року.Люди усе бачать і розуміють і незадоволені тим що коіться, але бояться як кажуть ,,розхитувати човен'' під час шторму. Бо Закон України ,,Про правовий режим воєнного стану'' прямо забороняє проведення мітингів, протестів та виборів. Це позбавляє громадян традиційних інструментів тиску на владу. В умовах війни будь-яка внутрішня дестабілізація сприймається частиною суспільства як ,,гра на руку ворогу'', що створює моральну дилему: А Що ж робити і як вимагати справедливості, притягнути злочинну владу до відповідальності і при цьому не зашкодивши обороноздатності країни? Виходить що зараз поки ніяк. щонайменше до зупинення вогню і скасування воєнного стану.....А з цим йолопом це трапиться тільки тоді коли росія дійде вже польского кордону...Бо на інше він і не здатний, і інше зовсім і не входило в його плани ще з самого початку коли він ,,закінчив війну" у 2019 році.....ВІн же казав колись- що російські війська не наступають -,,они просто отодвигают нашу границу немножечко вперед''....Так що ,Все просто - війна в голові закінчилась і російські війська не наступають...
Генерала Залужного Портрет звільнив з посади Головнокомандувача ЗСУ 8 лютого 2024 року. Разом з ним було звільнено весь генералітет Генштабу та поступово було змінено командирів майже всіх бригад. Два роки генерал Залужний керував ЗСУ, і кожний має свої уявлення ефективності його керування.
Нагадаю головні причини звільнення генерала, які неодноразово гундосив сам Портрет:
Валерія Залужного було звільнено з посади Головнокомандувача ЗСУ через необхідність «перезавантаження» військового керівництва, розбіжності у стратегічних поглядах з Портретом, зокрема щодо ведення війни та мобілізації, а також задля усунення бюрократії та оновлення підходів до дій на фронті.
Зараз вже два роки керує генерал Сирський. І також кожен з нас має свої уявлення про результати роботи генерала Сирського.
Так от, у мене головне питання: краще стало? Мобілізація покращилась? Бюрократія усунута? Підходи до дій на фронті оновлені?
Кожен може сам знайти відповіді на всі ці питання. Я особисто даю такі відповіді на ці питання: Стало гірше. Мобілізація повністю зірвана. СЗЧ з того часу виросло більше ніж у 20 разів. Бюрократії стало більше. За два роки Україна втратила багато територій і стоїть на грані колапсу енергетичної системи.
В мене друге питання: Якщо стало гірше, а не краще, чого ж тоді Портрет не знімає генерала Сирського і не призначає нового Головнокомандувача ЗСУ, не обов'язково Залужного?
В мене особисто така відповідь: Тому що Портрету не треба, щоб стало краще. Йому треба, щоб ставало постійно гірше. Портрет готував Україну до здачі московитам до війни. Не вийшло здати відразу. Тепер Портрет руйнує Україну зсередини, і кожна його дія призводить до погіршення ситуації.
Перед звільненням між Портретом та генералом Залужного було 2 головні розбіжності, які переросли в конфлікт. Мобілізація та стратегія дій ЗСУ. Генерал наполягав на необхідності поступової мобілізації 600000 осіб, з навчанням 6 місяців, та переходу до стратегічної оборони для перемелювання і виснаження московитів.
Портрет навпаки, не бачив необхідності мобілізації і такого довгого навчання і вимагав постійно наступу «кожен день, хоч по 500 метрів».
Хто виявився правий з часом? Риторичне питання. Тупий піаніст піською, впевнений у своїй величі і «фартовості», вирішив проявити свій геній у військовій справі, як і *****. І знайшов на посаду Головнокомандувача ЗСУ того, хто буде сумлінно виконувати його тупі і непрофесійні пропозиції і накази.
Як наслідок, Україна зараз в глухій обороні, постійно, кожен день втрачає території, і при тому є страшенний некомплект особового складу у всіх частинах без виключення.
Також, як наслідок звільнення компетентних командирів, та прямого втручання Портрета у справи військових, ми з 2024 року маємо постійний наступ московитів в Харківській області та періодичні набіги диких на Сумщину.
Портрет неодноразово пропонував-наказував генералу Залужному здійснити наступ на Курську та Белгородську області залісся. Генерал твердо відмовляв. Слова генерала: «Війти то ми увійдемо. А от як виходити будемо?»
А от Сирський виконав наказ. Увійшли. Загрузли. І замість маневреної війни москалі змусили бригади ЗСУ на курщині вести невигідну і кроваву позиційну війну. І виходили вже практично з оточення з шаленими втратами. Цифр не знаю, але мені розказували, що там ми загубили декілька кращих наших бригад.
Ото є ціна бажання владних дебілів погратися у солдатики, і бажання генералів догодити владним невігласам. Я не вірю, що Сирський не розумів всієї шкоди наказів і пропозицій Портрета. Тому бажання догодити Портрету, кидаючи на смерть наших бійців, для мене є мерзенним і паскудним. Чи то просто так працюють московські зайві хромосоми генерала?
Ще хочу зосередити вашу увагу на владних маніпуляціях. Зараз всі пісяють окропом від дій міністра мародерства Федорова. Он як вони разом з Ілоном Маском москалям старлінки гарно виключають! Який крутий міністр прийшов на заміну Умерова!
Ну Умеров (Диктофон) це топ тупоталановитості. Я не розумію, як він у Мустафи Джемілєва служив. Невже він тоді розумним був? Це я відволікся.
Так от, орки стали старлінки ставити на ударні дрони, включаючи шахеди, і всі тут занепокоїлися відразу. А те, що з середини 2023 року вся система зв'язку московитів на ТОТ зав'язана на старлінках, ніхто у верхівці не помічав. Ну ладно Умеров, з ним все зрозуміло. Але ж у нас був видатний розвідник, другий в рейтингу президентів генерал Буданов! Як так сталось, що він не знав про старлінки на ТОТ у москалів! Також у нас була СБУ, яка героїчно ловить малолітніх дебілів та ждунів орковських, не помічаючи ні Баканова ні Єрмака з його виводком в опу, ні інші скупчення кротів в Раді і Кабміні. СБУ ж мала знати, що москалі зліва назбирали старлінки і влаштували собі стабільний зв'язок на території України, і це вже працює в них роками!
Кіріл Фьодоров, Z-бло-хєр:
На даний момент зв'язок у зс рф на передовій тримається на двох стовпах: перший стовп - Starlink, другий стовп - Telegram.
Як, наприклад, зараз працює танк на передовій? На танку стоїть маленький старлінк, V5, коштує 35 тисяч рублів на даний момент. Він стоїть на кожному танку. Через цей старлінк хлопці, працюючи з танка, виходять в інтернет, у них виводиться на умовному планшеті картинка з мавіка, який піднімається високо і вони відповідно стріляють з танка. І снаряди вони бачать в режимі реального часу, куди прилітають їх снаряди. Коригування рівень бог.
Якщо це впаде, ми відкочуємося у минуле століття.
Окопи та командні пункти нашої армії зав'язані на Starlink, а винятком залишаються лише Курська та Білгородська області, де зв'язок забезпечується звичайним кабелем.
Ви уявляєте собі рівень кабздеця у нас в розвідувальних та контррозвідувальних структурах? Орки ставлять старлінки на кожен танк, в кожний окоп на нашій території. А високі товсті жопи заворушились тільки тоді, коли шахеди зі старлінками почали за автобусами з мирняком ганятись! І виявляється, є рішення, які можуть позбавити московитів всього зв'язку на всій! ТОТ! Але майже три роки, три роки, Карл! ні розвідка, ні контррозвідка, ні стада генералів у ЗСУ, НГУ, та ніхто, взагалі ніхто не звертає увагу на таку вразливість зв'язку московитів!
А якщо б москалі були трохи розумнішими, і не почали ставити старлінки на дрони, то що? Так би всі і сиділи, і дозволяли москалям мати ******** зв'язок в кожному окопі на ТОТ? Просто у московитів так працює зайва хромосома - хочуть все і одразу, владичіцей морскою на вєкі вєчниє, от і паляться паскуди.
Ну і на десерт, побазікаємо за ракети.
Новий звіт Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS). Аналітики стверджують, що за три роки (2023-2025) московія збільшила випуск балістичних ракет «Іскандер-М» в 17 разів! Так, за даними CSIS, у 2025 році миролюбиві цивільні московити виробляли приблизно 50 ракет 9М723 на місяць, тоді як за весь 2022 рік було вироблено всього 36 ракет, по 3 ракети на місяць.
Тобто московити, під санкціями, за допомогою тільки Китаю, переплачуючи шалені гроші за підсанкційні товари, збільшили вироблення ракет в 17 разів і успішно розвалюють нашу енергетику. Тепер зрозуміло, чому так багато летить балістики по нашій енергетиці?
Водночас горді незламні українці, маючі підтримку всього цивілізованого світу, маючі доступ до любих військових технологій, запускають літачки-дрони, і мріють про вундервафлю фламінго. І в анамнезі українці мають ******* ракету Нептун, яка відправила крейсер масква в безодню морську до золотої рибки, щоб бажання замовив. Але грошей на Нептун не вистачає, всі гроші пішли на ракету фламінго. Ракета фламінго шось не літає, або не вміє, або просто такої ракети не існує. Но ето другоє, як кажуть зелені покидьки.
Я вже не кажу про 3000 ракет, які мали бути в 2025, як обіцяв Портрет в листопаді 2024.
В мене враження, що Україна потрапила в воронку низхідного колапсу. Ми не можемо ні виграти війну, ні навіть припинити її на наших умовах з цією зеленою владою, і одночасно не можемо змінити цю владу у більш-менш законний спосіб. І з кожним витком низхідної спіралі простір для маневру звужується, цейтнот наростає.
Зараз лютий 2026 року. Пропоную всім виборцям Портрета, які досі живі, і досі не набралися розуму, почати готуватись до травневих шашликів. Порадійте на останок, вам не довго залишилось. Ваш улюблений Портрет ретельно працює, щоб вас вбити, якщо переживете холодомор.
Президент Зеленський - вирок Україні.
https://defence-line.info/?p=10937