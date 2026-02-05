Трамп вызывает настоящий страх у Путина, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что демократические инструменты не действуют на российского диктатора Владимира Путина, а единственным сдерживающим фактором для него остается президент США Дональд Трамп.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в интервью изданию Le Monde.

Он подчеркнул, что российский диктатор абсолютно не учитывает позицию европейских лидеров. Зеленский добавил, что содержание будущих разговоров между Трампом и Путиным является их внутренним делом, однако для Украины существуют четкие границы допустимых договоренностей.

Президент Украины подчеркнул, что Украина готова рассматривать предложения США, но при одном принципиальном условии. Киев категорически не пойдет ни на какие уступки, касающиеся государственного суверенитета или территориальной целостности. Таким образом он обозначил границу, за которую дипломатические усилия союзников не могут переступать в попытках остановить агрессию РФ.

Демократические инструменты не способны остановить Путина

Также Зеленский напомнил о ключевом тезисе, который он озвучил на форуме в Давосе, о сути российского режима. По его словам, традиционные демократические механизмы не способны остановить Путина, ведь тот полностью игнорирует любые правила, в частности нормы ведения войны.

Президент Украины подчеркнул, что систематическое пренебрежение международным правом со стороны Кремля затрудняет прямую победу демократии над диктатурой и требует применения особых инструментов влияния.

