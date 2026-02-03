Наразі обговорюють "три рівні" гарантій безпеки для України, - Рютте
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що гарантії безпеки для України мають бути такими, щоб Росія не напала знову.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції у Києві.
За словами Рюте, коли йдеться про гарантії безпеки, то є три рівні.
Перший
"Перший - зміцнення українського війська. Перша лінія захисту від росіян. І ми всі відчуваємо зобов'язання зробити так, щоб українське військо було готовим до відсічі", - пояснив він.
Другий
"Коаліція охочих" під керівництво європейців, зокрема Франції, партнерів НАТО, які спільно працюють заради того, щоб забезпечити, що українська армія має все необхідне", - зазначив генсек.
Третій
"Сполучені Штати готові долучитися до механізму "back stop" (пересторога). ... Сполучені Штати презентують певний пакет, який має бути таким, щоб Росія не повторила свою агресію. Це наш спільний намір", - додав Рютте.
За його словами, намір щодо гарантій безпеки є досить сильним.
А що ви робитиме якщо ху*ло не підпише ні які ваші угоди ?
Доречі, й про плювок зЄльоного утирка в Давосі в бік Європи - послухайте дипломата Єлісєєва з 30 хв ...Там не просто емоції, там цифри цифри й цифри про те, з чого вовці стало мало мародерити на свої сундуки в офшорах...
Не треба вже тих гарантій, дайте нам спокій вже! Їбіться самі з тою болотною придурковатою рашкою, ми і так їм за очі насипали, черга за вами.
Другий рівень: якщо у вас немає води - дочекайтесь дощу.
Третій рівень: якщо ваша домівка зруйнована - спіть літом просто неба.
чи за третій та другий рівень буде пропорційно як піраміда зростати . ?))
1. Європа пропонує тримати українців як гарматне м'ясо в якості першої лінії оборони для стримування мільйонів рашистів і північнокорейців.
2. Коаліція ''неспроможних'' проводитиме консультації про забезпечення все ж тих самих українських солдат які повинні зупинити в рази переважаючу рашистську Орду.
3. сша в цей час будуть висловлювати занепокоєння і призивати до міру і до переговорів а також вимагати нових ''компромісів'' від України
А де тут реальна допомога? Може зтось по іншому розуміє цю фількіну грамоту, а по старому ''будапешт2''? І за цей папірець ми повинні ще й з барського плеча відрізати рашистам шматок України з мільйонами українців?