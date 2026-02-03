Наразі обговорюють "три рівні" гарантій безпеки для України, - Рютте

Рютте розповів про три рівні гарантій безпеки для України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що гарантії безпеки для України мають бути такими, щоб Росія не напала знову.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції у Києві.

За словами Рюте, коли йдеться про гарантії безпеки, то є три рівні.

Перший

"Перший - зміцнення українського війська. Перша лінія захисту від росіян. І ми всі відчуваємо зобов'язання зробити так, щоб українське військо було готовим до відсічі", - пояснив він.

Другий

"Коаліція охочих" під керівництво європейців, зокрема Франції, партнерів НАТО, які спільно працюють заради того, щоб забезпечити, що українська армія має все необхідне", - зазначив генсек.

Третій

"Сполучені Штати готові долучитися до механізму "back stop" (пересторога). ... Сполучені Штати презентують певний пакет, який має бути таким, щоб Росія не повторила свою агресію. Це наш спільний намір", - додав Рютте.

За його словами, намір щодо гарантій безпеки є досить сильним. 

існує лише один вид гарантій безпеки - власні збройні сили та ядерна зброя, ці папірці до одного місця.
03.02.2026 16:54 Відповісти
вони просто знущаються кажучі про гарантії безпеки.

А що ви робитиме якщо ху*ло не підпише ні які ваші угоди ?
03.02.2026 16:51 Відповісти
Чергова доза фуфломіцину.
03.02.2026 16:55 Відповісти
03.02.2026 16:51 Відповісти
Єдині гарантії - далекобійна зброя. Поки на мокшандії все не розвалити - пуйло не заспокоїться..ще й патрушева прибрати..
03.02.2026 16:54 Відповісти
Наразі обговорюють "три рівні" гарантій безпеки для України, Джерело: https://censor.net/ua/n3598708, порєбрік, запорєбрік й подпорєбрік.
03.02.2026 16:51 Відповісти
А якщо рашка гібридну війну почне, чоловічки без впізнавальних знаків як це було в криму і на донбасі спочатку, там це враховано, а сенат США і парламенти європи ратифікували вже це? Якщо ні то ці гарантії черговий будапешт.
03.02.2026 16:53 Відповісти
Немає ніяких гарантій, ні 3 ні 28, ні 20. Є одна... Знищення терористів!!!
03.02.2026 16:57 Відповісти
03.02.2026 16:54 Відповісти
100%. Розкажете це тим, хто вибирав згортання ракетних програм, відвод ЗСУ з укріплених районів і зазирання в очко *****.
03.02.2026 17:03 Відповісти
взагалі не бачу сенсу розповідати щось дементивним виборцям
03.02.2026 17:05 Відповісти
"Бо кожний з них - народ, всі - богоносці." (С) Митець
03.02.2026 17:07 Відповісти
03.02.2026 16:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=mIZv8FSoGIA

Доречі, й про плювок зЄльоного утирка в Давосі в бік Європи - послухайте дипломата Єлісєєва з 30 хв ...Там не просто емоції, там цифри цифри й цифри про те, з чого вовці стало мало мародерити на свої сундуки в офшорах...
03.02.2026 16:56 Відповісти
Оп, оп, оп... Не треба, не треба. Бо як тільки починають домовлятись (і не дай Боже домовляться) про якісь там гарантії, у нас тут же зникає і світло, і опалення, і гальюни риємо у дворах.
Не треба вже тих гарантій, дайте нам спокій вже! Їбіться самі з тою болотною придурковатою рашкою, ми і так їм за очі насипали, черга за вами.
03.02.2026 16:57 Відповісти
Рютте - ви вже всі підзаїбали - з цією війною як?
03.02.2026 17:01 Відповісти
Перший рівень: якщо у вас немає опалення - дотерпіть до весни.

Другий рівень: якщо у вас немає води - дочекайтесь дощу.

Третій рівень: якщо ваша домівка зруйнована - спіть літом просто неба.
03.02.2026 17:05 Відповісти
Одні 4 роки обговорюють гарантії, інші - мирну угоду. З перших і других толку пшик, але всі зайняті, прямо гарують не покладаючи язика.
03.02.2026 17:07 Відповісти
Нас Зельоні вже одними "три рівня безпеки" нагодували. Аж відхаркуємо. Тепер ще одні впарюють?
03.02.2026 17:15 Відповісти
Тут ,трохи лукавлять партнери((Вони обговорюють якісь там рівні..не для України,а для того,чи тієї частини України,яка ще залишиться під контролем України(((
03.02.2026 17:18 Відповісти
Що таке гарантії від США ми побачили сьогодні вночі, коли кцап пообіцяв американцям неділю не бити по Україні,та вдарив, вночі, коли були сильні морози і дітки зігрітися біля своїх мам, поринувши у сни. З кцапом ніколи не буде якоїсь домовленності, які б вони виконали. Тільки сильна українська армія, свій купол зі своїх сил ППО і свої ракетні програми. А президент і парламентарі мають бути не тільки по паспорту, в і в душі українці. Ніколи не потрібно вибирати донецьких зеків і проросійських клоунів- популістів.
03.02.2026 17:25 Відповісти
Знову замiсть томагавкiв "гарантii". Хех...
03.02.2026 17:45 Відповісти
Хоч десять обговорюйте, а без пари сотень Ф-16, 2-3х десятків Patriot, NASAMS, IRIS-T з запасом ракет, пари тисяч Томагавків, Таурусів та Скальпів без обмежень дальності в руках ЗСУ всі ваші гарантії нікчемне гівно і шарлатанство, якщо все вказане по списку вище не розпочне прибувати в Україну авансом, тобто до підписання будь-яких мирних угод.
03.02.2026 18:36 Відповісти
обговорюють як обговорити три рівня обговорення.
03.02.2026 19:16 Відповісти
"тріада натівської куйні" для України
03.02.2026 20:07 Відповісти
За кожен новий рівень вступний взнос мільярд трампу ?

чи за третій та другий рівень буде пропорційно як піраміда зростати . ?))
03.02.2026 21:07 Відповісти
Кілька разів прочитав цю фількину грамоту і не знайшов де тут гарантії безпеки від гараннів?
1. Європа пропонує тримати українців як гарматне м'ясо в якості першої лінії оборони для стримування мільйонів рашистів і північнокорейців.
2. Коаліція ''неспроможних'' проводитиме консультації про забезпечення все ж тих самих українських солдат які повинні зупинити в рази переважаючу рашистську Орду.
3. сша в цей час будуть висловлювати занепокоєння і призивати до міру і до переговорів а також вимагати нових ''компромісів'' від України
А де тут реальна допомога? Може зтось по іншому розуміє цю фількіну грамоту, а по старому ''будапешт2''? І за цей папірець ми повинні ще й з барського плеча відрізати рашистам шматок України з мільйонами українців?
03.02.2026 22:33 Відповісти
 
 