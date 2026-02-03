Сейчас обсуждают "три уровня" гарантий безопасности для Украины, - Рютте

Рютте рассказал о трех уровнях гарантий безопасности для Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что гарантии безопасности для Украины должны быть такими, чтобы Россия не напала снова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве.

По словам Рюте, когда речь идет о гарантиях безопасности, то есть три уровня.

Первый

"Первый - укрепление украинской армии. Первая линия защиты от россиян. И мы все чувствуем обязательство сделать так, чтобы украинская армия была готова к отпору", - пояснил он.

Второй

"Коалиция желающих" под руководством европейцев, в частности Франции, партнеров НАТО, которые совместно работают для того, чтобы обеспечить украинскую армию всем необходимым", - отметил генсек.

Третий

"Соединенные Штаты готовы присоединиться к механизму "back stop" (предосторожность). ... Соединенные Штаты представят определенный пакет, который должен быть таким, чтобы Россия не повторила свою агрессию. Это наше общее намерение", - добавил Рютте.

По его словам, намерение относительно гарантий безопасности является достаточно сильным. 

існує лише один вид гарантій безпеки - власні збройні сили та ядерна зброя, ці папірці до одного місця.
03.02.2026 16:54 Ответить
вони просто знущаються кажучі про гарантії безпеки.

А що ви робитиме якщо ху*ло не підпише ні які ваші угоди ?
03.02.2026 16:51 Ответить
Чергова доза фуфломіцину.
03.02.2026 16:55 Ответить
03.02.2026 16:51 Ответить
Єдині гарантії - далекобійна зброя. Поки на мокшандії все не розвалити - пуйло не заспокоїться..ще й патрушева прибрати..
03.02.2026 16:54 Ответить
Наразі обговорюють "три рівні" гарантій безпеки для України, Джерело: https://censor.net/ua/n3598708, порєбрік, запорєбрік й подпорєбрік.
03.02.2026 16:51 Ответить
А якщо рашка гібридну війну почне, чоловічки без впізнавальних знаків як це було в криму і на донбасі спочатку, там це враховано, а сенат США і парламенти європи ратифікували вже це? Якщо ні то ці гарантії черговий будапешт.
03.02.2026 16:53 Ответить
Немає ніяких гарантій, ні 3 ні 28, ні 20. Є одна... Знищення терористів!!!
03.02.2026 16:57 Ответить
03.02.2026 16:54 Ответить
100%. Розкажете це тим, хто вибирав згортання ракетних програм, відвод ЗСУ з укріплених районів і зазирання в очко *****.
03.02.2026 17:03 Ответить
взагалі не бачу сенсу розповідати щось дементивним виборцям
03.02.2026 17:05 Ответить
"Бо кожний з них - народ, всі - богоносці." (С) Митець
03.02.2026 17:07 Ответить
03.02.2026 16:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=mIZv8FSoGIA

Доречі, й про плювок зЄльоного утирка в Давосі в бік Європи - послухайте дипломата Єлісєєва з 30 хв ...Там не просто емоції, там цифри цифри й цифри про те, з чого вовці стало мало мародерити на свої сундуки в офшорах...
03.02.2026 16:56 Ответить
Оп, оп, оп... Не треба, не треба. Бо як тільки починають домовлятись (і не дай Боже домовляться) про якісь там гарантії, у нас тут же зникає і світло, і опалення, і гальюни риємо у дворах.
Не треба вже тих гарантій, дайте нам спокій вже! Їбіться самі з тою болотною придурковатою рашкою, ми і так їм за очі насипали, черга за вами.
03.02.2026 16:57 Ответить
Рютте - ви вже всі підзаїбали - з цією війною як?
03.02.2026 17:01 Ответить
Перший рівень: якщо у вас немає опалення - дотерпіть до весни.

Другий рівень: якщо у вас немає води - дочекайтесь дощу.

Третій рівень: якщо ваша домівка зруйнована - спіть літом просто неба.
03.02.2026 17:05 Ответить
Одні 4 роки обговорюють гарантії, інші - мирну угоду. З перших і других толку пшик, але всі зайняті, прямо гарують не покладаючи язика.
03.02.2026 17:07 Ответить
Нас Зельоні вже одними "три рівня безпеки" нагодували. Аж відхаркуємо. Тепер ще одні впарюють?
03.02.2026 17:15 Ответить
Тут ,трохи лукавлять партнери((Вони обговорюють якісь там рівні..не для України,а для того,чи тієї частини України,яка ще залишиться під контролем України(((
03.02.2026 17:18 Ответить
Що таке гарантії від США ми побачили сьогодні вночі, коли кцап пообіцяв американцям неділю не бити по Україні,та вдарив, вночі, коли були сильні морози і дітки зігрітися біля своїх мам, поринувши у сни. З кцапом ніколи не буде якоїсь домовленності, які б вони виконали. Тільки сильна українська армія, свій купол зі своїх сил ППО і свої ракетні програми. А президент і парламентарі мають бути не тільки по паспорту, в і в душі українці. Ніколи не потрібно вибирати донецьких зеків і проросійських клоунів- популістів.
03.02.2026 17:25 Ответить
Знову замiсть томагавкiв "гарантii". Хех...
03.02.2026 17:45 Ответить
Хоч десять обговорюйте, а без пари сотень Ф-16, 2-3х десятків Patriot, NASAMS, IRIS-T з запасом ракет, пари тисяч Томагавків, Таурусів та Скальпів без обмежень дальності в руках ЗСУ всі ваші гарантії нікчемне гівно і шарлатанство, якщо все вказане по списку вище не розпочне прибувати в Україну авансом, тобто до підписання будь-яких мирних угод.
03.02.2026 18:36 Ответить
обговорюють як обговорити три рівня обговорення.
03.02.2026 19:16 Ответить
"тріада натівської куйні" для України
03.02.2026 20:07 Ответить
За кожен новий рівень вступний взнос мільярд трампу ?

чи за третій та другий рівень буде пропорційно як піраміда зростати . ?))
03.02.2026 21:07 Ответить
Кілька разів прочитав цю фількину грамоту і не знайшов де тут гарантії безпеки від гараннів?
1. Європа пропонує тримати українців як гарматне м'ясо в якості першої лінії оборони для стримування мільйонів рашистів і північнокорейців.
2. Коаліція ''неспроможних'' проводитиме консультації про забезпечення все ж тих самих українських солдат які повинні зупинити в рази переважаючу рашистську Орду.
3. сша в цей час будуть висловлювати занепокоєння і призивати до міру і до переговорів а також вимагати нових ''компромісів'' від України
А де тут реальна допомога? Може зтось по іншому розуміє цю фількіну грамоту, а по старому ''будапешт2''? І за цей папірець ми повинні ще й з барського плеча відрізати рашистам шматок України з мільйонами українців?
03.02.2026 22:33 Ответить
 
 