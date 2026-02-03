Сейчас обсуждают "три уровня" гарантий безопасности для Украины, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что гарантии безопасности для Украины должны быть такими, чтобы Россия не напала снова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве.

По словам Рюте, когда речь идет о гарантиях безопасности, то есть три уровня.

Первый

"Первый - укрепление украинской армии. Первая линия защиты от россиян. И мы все чувствуем обязательство сделать так, чтобы украинская армия была готова к отпору", - пояснил он.

Второй

"Коалиция желающих" под руководством европейцев, в частности Франции, партнеров НАТО, которые совместно работают для того, чтобы обеспечить украинскую армию всем необходимым", - отметил генсек.

Третий

"Соединенные Штаты готовы присоединиться к механизму "back stop" (предосторожность). ... Соединенные Штаты представят определенный пакет, который должен быть таким, чтобы Россия не повторила свою агрессию. Это наше общее намерение", - добавил Рютте.

По его словам, намерение относительно гарантий безопасности является достаточно сильным.

