Сейчас обсуждают "три уровня" гарантий безопасности для Украины, - Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что гарантии безопасности для Украины должны быть такими, чтобы Россия не напала снова.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве.
По словам Рюте, когда речь идет о гарантиях безопасности, то есть три уровня.
Первый
"Первый - укрепление украинской армии. Первая линия защиты от россиян. И мы все чувствуем обязательство сделать так, чтобы украинская армия была готова к отпору", - пояснил он.
Второй
"Коалиция желающих" под руководством европейцев, в частности Франции, партнеров НАТО, которые совместно работают для того, чтобы обеспечить украинскую армию всем необходимым", - отметил генсек.
Третий
"Соединенные Штаты готовы присоединиться к механизму "back stop" (предосторожность). ... Соединенные Штаты представят определенный пакет, который должен быть таким, чтобы Россия не повторила свою агрессию. Это наше общее намерение", - добавил Рютте.
По его словам, намерение относительно гарантий безопасности является достаточно сильным.
А що ви робитиме якщо ху*ло не підпише ні які ваші угоди ?
Доречі, й про плювок зЄльоного утирка в Давосі в бік Європи - послухайте дипломата Єлісєєва з 30 хв ...Там не просто емоції, там цифри цифри й цифри про те, з чого вовці стало мало мародерити на свої сундуки в офшорах...
Не треба вже тих гарантій, дайте нам спокій вже! Їбіться самі з тою болотною придурковатою рашкою, ми і так їм за очі насипали, черга за вами.
Другий рівень: якщо у вас немає води - дочекайтесь дощу.
Третій рівень: якщо ваша домівка зруйнована - спіть літом просто неба.
чи за третій та другий рівень буде пропорційно як піраміда зростати . ?))
1. Європа пропонує тримати українців як гарматне м'ясо в якості першої лінії оборони для стримування мільйонів рашистів і північнокорейців.
2. Коаліція ''неспроможних'' проводитиме консультації про забезпечення все ж тих самих українських солдат які повинні зупинити в рази переважаючу рашистську Орду.
3. сша в цей час будуть висловлювати занепокоєння і призивати до міру і до переговорів а також вимагати нових ''компромісів'' від України
А де тут реальна допомога? Може зтось по іншому розуміє цю фількіну грамоту, а по старому ''будапешт2''? І за цей папірець ми повинні ще й з барського плеча відрізати рашистам шматок України з мільйонами українців?