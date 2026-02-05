УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12644 відвідувача онлайн
Новини Обмін полоненими
6 737 14

157 захисників та цивільних повернуто із російського полону в рамках обміну

В рамках обміну військовополоненими Україна повернула 157 воїнів та цивільних. Більшість були в полоні ще з 2022-го року

Про це повідомив президент Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Сьогоднішній обмін відбувся після довгої паузи, і дуже важливо, що його вдалося реалізувати. Дякую всім, хто працює заради обмінів, і всім, хто на фронті поповнює обмінний фонд для України. Без рішучості наших воїнів такі обміни були б неможливими, тому кожен результат наших підрозділів – це те, що підтримує і можливість повертати українців додому з Росії.

Продовжимо роботу, щоб звільнити наших людей із полону. Маємо повернути та обов’язково повернемо всіх. Щодо кожного прізвища ми працюємо. Щоб кожна сім’я дочекалася своїх", - йдеться в повідомленні.

Кого повернули до України?

Глава ОП Кирило Буданов заявив, що 139 зі звільнених перебували в неволі ще з 2022 року.

"Серед тих, хто повертається додому, – 19 незаконно засуджених захисників, 15 із них – до довічного ув’язнення.

А також – оборонці Маріуполя. Ці люди пройшли через надзвичайно важкі випробування, але вистояли", - додав він.

Також читайте: Зеленський: Сподіваюся, що мир в Україні буде досягнуто менш ніж за рік

Що передувало?

  • Раніше спецпредставник Трампа Віткофф повідомив, що Україна та Росія домовилися про обмін 314 полонених.

Читайте: Значну частину "шахедів" сьогодні вночі вдалося збити дронами-перехоплювачами, - Зеленський

Відбувся обмін полоненими 5 лютого: що відомо?
Відбувся обмін полоненими 5 лютого: що відомо?
Відбувся обмін полоненими 5 лютого: що відомо?
Відбувся обмін полоненими 5 лютого: що відомо?
Відбувся обмін полоненими 5 лютого: що відомо?
Відбувся обмін полоненими 5 лютого: що відомо?
Відбувся обмін полоненими 5 лютого: що відомо?
Відбувся обмін полоненими 5 лютого: що відомо?
Відбувся обмін полоненими 5 лютого: що відомо?

Автор: 

військовополонені (1137) Зеленський Володимир (27756) обмін (1311)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
спочатку Оманська Гнида здає їх як в Маріуполі АЗОВ ..а потім піариться на поверненні, істота
показати весь коментар
05.02.2026 15:14 Відповісти
+19
З поверненням, рідненькі.
показати весь коментар
05.02.2026 15:53 Відповісти
+17
Дуже добра новина! З поверненням з оркостану!
показати весь коментар
05.02.2026 15:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Наскільки розумію - це тільки половина з тих, про обмін яких (по 314 осіб) домовились під час переговорів в Абу-Дабі.
показати весь коментар
05.02.2026 15:09 Відповісти
по 157 із кожної сторони! всього - 314...
показати весь коментар
05.02.2026 16:13 Відповісти
Добре.
показати весь коментар
05.02.2026 15:09 Відповісти
спочатку Оманська Гнида здає їх як в Маріуполі АЗОВ ..а потім піариться на поверненні, істота
показати весь коментар
05.02.2026 15:14 Відповісти
До речі, про оборонців Марика в цій інфі згадується, але жодного слова про Азовців... Так, прикордоників, морських піотинців, тероборонців також важливо повертати - але ж азовців касапи принципово по обміну не віддають!
показати весь коментар
05.02.2026 15:21 Відповісти
Бо ті Азовці до 2022 року справжні українські пасіонарії і жах для путінсько-хабадської системи. Ну а зєля і його гоп-компанія тупо частина тієї системи і грає їй на руку.
показати весь коментар
05.02.2026 15:31 Відповісти
показати весь коментар
05.02.2026 15:32 Відповісти
Дуже добра новина! З поверненням з оркостану!
показати весь коментар
05.02.2026 15:37 Відповісти
З поверненням ДОМУ !!!
показати весь коментар
05.02.2026 15:42 Відповісти
Ловіть попів мпц для обміну.
показати весь коментар
05.02.2026 15:43 Відповісти
https://t.me/smolii_ukraine/136556 Андрій Смолій:

Як повідомив омбудсман Дмитро Лубінець, переважна частина звільнених - рядові; також повернулися 16 офіцерів. Найстаршому воїну - 63 роки, наймолодшому - 23.
показати весь коментар
05.02.2026 15:46 Відповісти
З поверненням, рідненькі.
показати весь коментар
05.02.2026 15:53 Відповісти
"Серед тих, хто повертається додому, - 19 незаконно засуджених захисників, 15 із них - до довічного ув'язнення."
показати весь коментар
05.02.2026 16:31 Відповісти
Ой хлопці, з якого аду Ви повернулись у велику дупу... В мене немає слів, емоцій, та будь-яких почуттів щоб описати що Ви пройшли, це за гранню... нажаль тут мало хто оцінить що з Вами відбулося, але тут просто жопа... нажаль Ви швидко це зрозумієте...
показати весь коментар
05.02.2026 19:50 Відповісти
 
 