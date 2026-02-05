157 захисників та цивільних повернуто із російського полону в рамках обміну
В рамках обміну військовополоненими Україна повернула 157 воїнів та цивільних. Більшість були в полоні ще з 2022-го року
Про це повідомив президент Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Сьогоднішній обмін відбувся після довгої паузи, і дуже важливо, що його вдалося реалізувати. Дякую всім, хто працює заради обмінів, і всім, хто на фронті поповнює обмінний фонд для України. Без рішучості наших воїнів такі обміни були б неможливими, тому кожен результат наших підрозділів – це те, що підтримує і можливість повертати українців додому з Росії.
Продовжимо роботу, щоб звільнити наших людей із полону. Маємо повернути та обов’язково повернемо всіх. Щодо кожного прізвища ми працюємо. Щоб кожна сім’я дочекалася своїх", - йдеться в повідомленні.
Кого повернули до України?
Глава ОП Кирило Буданов заявив, що 139 зі звільнених перебували в неволі ще з 2022 року.
"Серед тих, хто повертається додому, – 19 незаконно засуджених захисників, 15 із них – до довічного ув’язнення.
А також – оборонці Маріуполя. Ці люди пройшли через надзвичайно важкі випробування, але вистояли", - додав він.
Що передувало?
- Раніше спецпредставник Трампа Віткофф повідомив, що Україна та Росія домовилися про обмін 314 полонених.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Як повідомив омбудсман Дмитро Лубінець, переважна частина звільнених - рядові; також повернулися 16 офіцерів. Найстаршому воїну - 63 роки, наймолодшому - 23.