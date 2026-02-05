157 захисників та цивільних повернуто із російського полону в рамках обміну

В рамках обміну військовополоненими Україна повернула 157 воїнів та цивільних. Більшість були в полоні ще з 2022-го року

Про це повідомив президент Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішній обмін відбувся після довгої паузи, і дуже важливо, що його вдалося реалізувати. Дякую всім, хто працює заради обмінів, і всім, хто на фронті поповнює обмінний фонд для України. Без рішучості наших воїнів такі обміни були б неможливими, тому кожен результат наших підрозділів – це те, що підтримує і можливість повертати українців додому з Росії.



Продовжимо роботу, щоб звільнити наших людей із полону. Маємо повернути та обов’язково повернемо всіх. Щодо кожного прізвища ми працюємо. Щоб кожна сім’я дочекалася своїх", - йдеться в повідомленні.

Кого повернули до України?

Глава ОП Кирило Буданов заявив, що 139 зі звільнених перебували в неволі ще з 2022 року.

"Серед тих, хто повертається додому, – 19 незаконно засуджених захисників, 15 із них – до довічного ув’язнення.



А також – оборонці Маріуполя. Ці люди пройшли через надзвичайно важкі випробування, але вистояли", - додав він.

Що передувало?

Раніше спецпредставник Трампа Віткофф повідомив, що Україна та Росія домовилися про обмін 314 полонених.

