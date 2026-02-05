Значну частину "шахедів" сьогодні вночі вдалося збити дронами-перехоплювачами, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів щоденну нараду щодо ситуації в енергетиці України.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Обстріли

Протягом ночі росіяни випустили 183 дрони, з них 110 "шахедів". Значну частину вдалося збити, зокрема дронами-перехоплювачами.

"Також було застосування ракет, і зокрема цьому на селекторі була приділена суттєва увага. Перше – по роботі проти російських дронів-розвідників повинно бути додаткове посилення.

Друге – треба й надалі застосовувати всі методи захисту від РСЗВ та відповідно завдавати ударів по російських позиціях. Розраховую на результати щодо цього від Міністерства оборони й командування ЗСУ", - наголосив він.

Енергетика

Сьогодні очільник Міненерго Шмигаль перебував у Харкові. Ситуація в Києві також залишається складною, понад 1 100 будинків - без опалення.

"Хочу подякувати Нафтогазу за роботу над програмою теплих пакунків – уже роздали людям більш ніж 20 тисяч таких пакунків, і загалом обсяг програми має вийти на рівень 100+ тисяч пакунків. Важливо, щоб місцеві влади в громадах, у містах підтримували цю роботу урядових структур і Нафтогазу.

Хочу також відзначити ДСНС України та Укргідроенерго за роботу фахівців для ліквідації наслідків російських ударів – люди працюють за будь-яких умов та обставин і дають результат, це надзвичайно відчутно", - додав президент.

Також було заслухано доповіді щодо ситуації в інших містах, зокрема йдеться про Київщину, Дніпропетровщину, Полтавську область, Чернігівщину, Сумщину, міста й громади південних областей, Запоріжжя, Донеччину.

