1 848 18

Значну частину "шахедів" сьогодні вночі вдалося збити дронами-перехоплювачами, - Зеленський

Ситуація в енергетиці після обстрілів: Зеленський провів нараду

Президент Володимир Зеленський провів щоденну нараду щодо ситуації в енергетиці України.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Обстріли

Протягом ночі росіяни випустили 183 дрони, з них 110 "шахедів". Значну частину вдалося збити, зокрема дронами-перехоплювачами.

"Також було застосування ракет, і зокрема цьому на селекторі була приділена суттєва увага. Перше – по роботі проти російських дронів-розвідників повинно бути додаткове посилення.

Друге – треба й надалі застосовувати всі методи захисту від РСЗВ та відповідно завдавати ударів по російських позиціях. Розраховую на результати щодо цього від Міністерства оборони й командування ЗСУ", - наголосив він.

Енергетика

Сьогодні очільник Міненерго Шмигаль перебував у Харкові. Ситуація в Києві також залишається складною, понад 1 100 будинків - без опалення.

"Хочу подякувати Нафтогазу за роботу над програмою теплих пакунків – уже роздали людям більш ніж 20 тисяч таких пакунків, і загалом обсяг програми має вийти на рівень 100+ тисяч пакунків. Важливо, щоб місцеві влади в громадах, у містах підтримували цю роботу урядових структур і Нафтогазу.

Хочу також відзначити ДСНС України та Укргідроенерго за роботу фахівців для ліквідації наслідків російських ударів – люди працюють за будь-яких умов та обставин і дають результат, це надзвичайно відчутно", - додав президент.

Також було заслухано доповіді щодо ситуації в інших містах, зокрема йдеться про Київщину, Дніпропетровщину, Полтавську область, Чернігівщину, Сумщину, міста й громади південних областей, Запоріжжя, Донеччину.

Топ коментарі
+18
Не показуйте цього обдолбаного аморала Українцям! Він викликає огиду більше за всіх московських пропагандистів, він тільки сприяє московській пропаганді!
показати весь коментар
05.02.2026 13:09 Відповісти
+11
Пересидент Ссанович, збивав дрони орків, мабуть в компанії друзів, разом з бакановим, наумовим, абдристовичем, татаровим та єрмаком, шурмою, прямо над Козином, захищаючи «династію» від рашистів???
показати весь коментар
05.02.2026 13:15 Відповісти
+7
Коли блекаут у мацкві?
показати весь коментар
05.02.2026 13:16 Відповісти
Потрібно це з кожної праски повідомляти? потужник переможець керов
показати весь коментар
05.02.2026 13:12 Відповісти
В мацкві -30, але зеленський не б'є по мацкві фламінгами.
зеленський не робить кацапам блекаути, бо напевно думає, а раптом ще прийдеться там в саунах концерти давати....
показати весь коментар
05.02.2026 13:48 Відповісти
О, "головний ппо-шник" країни відзвітував про збиття "шахедів" дроноами перехоплювачами, ось тільки про Карлсона з "Шугарменом" мовчить як риба, мабуть соромно чи пам'ять вже здає..
показати весь коментар
05.02.2026 13:24 Відповісти
Він робить ставку не на удари по мацкві, не ракетами по єлабузі (чого воно ще стоїть) а всього лише на покірне збиття ворожих дронів
показати весь коментар
05.02.2026 13:30 Відповісти
А поодинокі розвідки цілий день мандрують по півночі країни, але то таке дрібниці. Це ж не потужно.
показати весь коментар
05.02.2026 13:31 Відповісти
так,
1) нарада була з енергетики
2) ********** дрони (розвідники і шахеди) - погані, бо роблять мінус в енергетиці
3) наші антидроні - хороші, бо роблять мінус поганим дронам
4) Нафтогаз і ДСНС - надзвичайно відчутно вийшли на рівень 100+
5) в областях - #опа

а до чого тут РСЗВ?
показати весь коментар
05.02.2026 13:31 Відповісти
мародер -покидьок мовчить , що решта дронів стирчить з карманів його і міндічів, крива мерзота
показати весь коментар
05.02.2026 13:33 Відповісти
А скільки дронів вкрадено зеленою бандою за 4 роки? Сотні тисяч? А вони могли би докорінно змінити ситуацію
показати весь коментар
05.02.2026 13:41 Відповісти
Вірю
показати весь коментар
05.02.2026 13:44 Відповісти
На Запоріжжі, Харківщині, Сумщині та Одещині нові знеструмлення через російські обстріли, - "Укренерго" Джерело: https://censor.net/ua/n3599039
показати весь коментар
05.02.2026 14:07 Відповісти
Шахеды, видать, легче перехватывать
Чем ДВУШКИ НА МОСКВУ !!!!!!!
Ау, НАБУ!!!!!!!!!!
Вы работать по ДВУШКАМ собираетесь?
Или пусть и дальше летают спокойно?????
показати весь коментар
05.02.2026 14:38 Відповісти
«Значна» - це занадто точне число. Він міг би бути більш двозначним.
показати весь коментар
05.02.2026 14:39 Відповісти
Зяма, де твої "фламінги"?
показати весь коментар
05.02.2026 14:47 Відповісти
 
 