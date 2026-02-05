Значну частину "шахедів" сьогодні вночі вдалося збити дронами-перехоплювачами, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський провів щоденну нараду щодо ситуації в енергетиці України.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Обстріли
Протягом ночі росіяни випустили 183 дрони, з них 110 "шахедів". Значну частину вдалося збити, зокрема дронами-перехоплювачами.
"Також було застосування ракет, і зокрема цьому на селекторі була приділена суттєва увага. Перше – по роботі проти російських дронів-розвідників повинно бути додаткове посилення.
Друге – треба й надалі застосовувати всі методи захисту від РСЗВ та відповідно завдавати ударів по російських позиціях. Розраховую на результати щодо цього від Міністерства оборони й командування ЗСУ", - наголосив він.
Енергетика
Сьогодні очільник Міненерго Шмигаль перебував у Харкові. Ситуація в Києві також залишається складною, понад 1 100 будинків - без опалення.
"Хочу подякувати Нафтогазу за роботу над програмою теплих пакунків – уже роздали людям більш ніж 20 тисяч таких пакунків, і загалом обсяг програми має вийти на рівень 100+ тисяч пакунків. Важливо, щоб місцеві влади в громадах, у містах підтримували цю роботу урядових структур і Нафтогазу.
Хочу також відзначити ДСНС України та Укргідроенерго за роботу фахівців для ліквідації наслідків російських ударів – люди працюють за будь-яких умов та обставин і дають результат, це надзвичайно відчутно", - додав президент.
Також було заслухано доповіді щодо ситуації в інших містах, зокрема йдеться про Київщину, Дніпропетровщину, Полтавську область, Чернігівщину, Сумщину, міста й громади південних областей, Запоріжжя, Донеччину.
зеленський не робить кацапам блекаути, бо напевно думає, а раптом ще прийдеться там в саунах концерти давати....
1) нарада була з енергетики
2) ********** дрони (розвідники і шахеди) - погані, бо роблять мінус в енергетиці
3) наші антидроні - хороші, бо роблять мінус поганим дронам
4) Нафтогаз і ДСНС - надзвичайно відчутно вийшли на рівень 100+
5) в областях - #опа
а до чого тут РСЗВ?
