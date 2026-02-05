Значительную часть "шахедов" сегодня ночью удалось сбить дронами-перехватчиками, - Зеленский

Ситуация в энергетике после обстрелов: Зеленский провел совещание

Президент Владимир Зеленский провел ежедневное совещание по ситуации в энергетике Украины.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Обстрелы

В течение ночи россияне выпустили 183 дрона, из них 110 "шахедов". Значительную часть удалось сбить, в частности - дронами-перехватчиками.

"Также было применение ракет, и, в частности, этому на селекторе было уделено существенное внимание. Первое – по работе против российских дронов-разведчиков должно быть дополнительное усиление.

Второе – нужно и в дальнейшем применять все методы защиты от РСЗО и соответственно наносить удары по российским позициям. Рассчитываю на результаты в этом отношении от Министерства обороны и командования ВСУ", – подчеркнул он.

Энергетика

Сегодня глава Минэнерго Шмыгаль находился в Харькове. Ситуация в Киеве также остается сложной, более 1 100 домов - без отопления.

"Хочу поблагодарить Нафтогаз за работу над программой теплых пакетов - уже раздали людям более 20 тысяч таких пакетов, и в целом объем программы должен выйти на уровень 100+ тысяч пакетов. Важно, чтобы местные власти в общинах, в городах поддерживали эту работу правительственных структур и Нафтогаза.

Хочу также отметить ГСЧС Украины и Укргидроэнерго за работу специалистов по ликвидации последствий российских ударов – люди работают в любых условиях и обстоятельствах и дают результат, это очень ощутимо", – добавил президент.

Также были заслушаны доклады о ситуации в других городах, в частности речь идет о Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черниговской, Сумской областях, городах и общинах южных областей, Запорожье, Донецкой области.

Не показуйте цього обдолбаного аморала Українцям! Він викликає огиду більше за всіх московських пропагандистів, він тільки сприяє московській пропаганді!
05.02.2026 13:09 Ответить
Потрібно це з кожної праски повідомляти? потужник переможець керов
05.02.2026 13:12 Ответить
Пересидент Ссанович, збивав дрони орків, мабуть в компанії друзів, разом з бакановим, наумовим, абдристовичем, татаровим та єрмаком, шурмою, прямо над Козином, захищаючи «династію» від рашистів???
05.02.2026 13:15 Ответить
Коли блекаут у мацкві?
05.02.2026 13:16 Ответить
В мацкві -30, але зеленський не б'є по мацкві фламінгами.
зеленський не робить кацапам блекаути, бо напевно думає, а раптом ще прийдеться там в саунах концерти давати....
05.02.2026 13:48 Ответить
О, "головний ппо-шник" країни відзвітував про збиття "шахедів" дроноами перехоплювачами, ось тільки про Карлсона з "Шугарменом" мовчить як риба, мабуть соромно чи пам'ять вже здає..
05.02.2026 13:24 Ответить
Він робить ставку не на удари по мацкві, не ракетами по єлабузі (чого воно ще стоїть) а всього лише на покірне збиття ворожих дронів
05.02.2026 13:30 Ответить
А поодинокі розвідки цілий день мандрують по півночі країни, але то таке дрібниці. Це ж не потужно.
05.02.2026 13:31 Ответить
так,
1) нарада була з енергетики
2) ********** дрони (розвідники і шахеди) - погані, бо роблять мінус в енергетиці
3) наші антидроні - хороші, бо роблять мінус поганим дронам
4) Нафтогаз і ДСНС - надзвичайно відчутно вийшли на рівень 100+
5) в областях - #опа

а до чого тут РСЗВ?
05.02.2026 13:31 Ответить
мародер -покидьок мовчить , що решта дронів стирчить з карманів його і міндічів, крива мерзота
05.02.2026 13:33 Ответить
А скільки дронів вкрадено зеленою бандою за 4 роки? Сотні тисяч? А вони могли би докорінно змінити ситуацію
05.02.2026 13:41 Ответить
Вірю
05.02.2026 13:44 Ответить
На Запоріжжі, Харківщині, Сумщині та Одещині нові знеструмлення через російські обстріли, - "Укренерго" Джерело: https://censor.net/ua/n3599039
05.02.2026 14:07 Ответить
Шахеды, видать, легче перехватывать
Чем ДВУШКИ НА МОСКВУ !!!!!!!
Ау, НАБУ!!!!!!!!!!
Вы работать по ДВУШКАМ собираетесь?
Или пусть и дальше летают спокойно?????
05.02.2026 14:38 Ответить
«Значна» - це занадто точне число. Він міг би бути більш двозначним.
05.02.2026 14:39 Ответить
Зяма, де твої "фламінги"?
05.02.2026 14:47 Ответить
 
 