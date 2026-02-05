Значительную часть "шахедов" сегодня ночью удалось сбить дронами-перехватчиками, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский провел ежедневное совещание по ситуации в энергетике Украины.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Обстрелы
В течение ночи россияне выпустили 183 дрона, из них 110 "шахедов". Значительную часть удалось сбить, в частности - дронами-перехватчиками.
"Также было применение ракет, и, в частности, этому на селекторе было уделено существенное внимание. Первое – по работе против российских дронов-разведчиков должно быть дополнительное усиление.
Второе – нужно и в дальнейшем применять все методы защиты от РСЗО и соответственно наносить удары по российским позициям. Рассчитываю на результаты в этом отношении от Министерства обороны и командования ВСУ", – подчеркнул он.
Энергетика
Сегодня глава Минэнерго Шмыгаль находился в Харькове. Ситуация в Киеве также остается сложной, более 1 100 домов - без отопления.
"Хочу поблагодарить Нафтогаз за работу над программой теплых пакетов - уже раздали людям более 20 тысяч таких пакетов, и в целом объем программы должен выйти на уровень 100+ тысяч пакетов. Важно, чтобы местные власти в общинах, в городах поддерживали эту работу правительственных структур и Нафтогаза.
Хочу также отметить ГСЧС Украины и Укргидроэнерго за работу специалистов по ликвидации последствий российских ударов – люди работают в любых условиях и обстоятельствах и дают результат, это очень ощутимо", – добавил президент.
Также были заслушаны доклады о ситуации в других городах, в частности речь идет о Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черниговской, Сумской областях, городах и общинах южных областей, Запорожье, Донецкой области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
зеленський не робить кацапам блекаути, бо напевно думає, а раптом ще прийдеться там в саунах концерти давати....
1) нарада була з енергетики
2) ********** дрони (розвідники і шахеди) - погані, бо роблять мінус в енергетиці
3) наші антидроні - хороші, бо роблять мінус поганим дронам
4) Нафтогаз і ДСНС - надзвичайно відчутно вийшли на рівень 100+
5) в областях - #опа
а до чого тут РСЗВ?
Чем ДВУШКИ НА МОСКВУ !!!!!!!
Ау, НАБУ!!!!!!!!!!
Вы работать по ДВУШКАМ собираетесь?
Или пусть и дальше летают спокойно?????