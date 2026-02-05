157 защитников и гражданских возвращены из российского плена в рамках обмена

В рамках обмена военнопленными Украина вернула 157 воинов и гражданских лиц. Большинство из них находились в плену с 2022 года.

Об этом сообщил президент Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Сегодняшний обмен состоялся после долгой паузы, и очень важно, что его удалось реализовать. Спасибо всем, кто работает ради обменов, и всем, кто на фронте пополняет обменный фонд для Украины. Без решимости наших воинов такие обмены были бы невозможны, поэтому каждый результат наших подразделений – это то, что поддерживает и возможность возвращать украинцев домой из России.

Продолжим работу, чтобы освободить наших людей из плена. Должны вернуть и обязательно вернем всех. По каждой фамилии мы работаем. Чтобы каждая семья дождалась своих", - говорится в сообщении.

Кого вернули в Украину?

Глава ОП Кирилл Буданов заявил, что 139 из освобожденных находились в неволе еще с 2022 года.

"Среди тех, кто возвращается домой, – 19 незаконно осужденных защитников, 15 из них – к пожизненному заключению.

А также – защитники Мариуполя. Эти люди прошли через чрезвычайно тяжелые испытания, но выстояли", – добавил он.

Что предшествовало?

  • Ранее спецпредставитель Трампа Уиткофф сообщил, что Украина и Россия договорились об обмене 314 пленных.

військовополонені (1268) Зеленський Володимир (24229) обмін (1526)
спочатку Оманська Гнида здає їх як в Маріуполі АЗОВ ..а потім піариться на поверненні, істота
05.02.2026 15:14 Ответить
З поверненням, рідненькі.
05.02.2026 15:53 Ответить
Дуже добра новина! З поверненням з оркостану!
05.02.2026 15:37 Ответить
Наскільки розумію - це тільки половина з тих, про обмін яких (по 314 осіб) домовились під час переговорів в Абу-Дабі.
05.02.2026 15:09 Ответить
по 157 із кожної сторони! всього - 314...
05.02.2026 16:13 Ответить
Добре.
05.02.2026 15:09 Ответить
До речі, про оборонців Марика в цій інфі згадується, але жодного слова про Азовців... Так, прикордоників, морських піотинців, тероборонців також важливо повертати - але ж азовців касапи принципово по обміну не віддають!
05.02.2026 15:21 Ответить
Бо ті Азовці до 2022 року справжні українські пасіонарії і жах для путінсько-хабадської системи. Ну а зєля і його гоп-компанія тупо частина тієї системи і грає їй на руку.
05.02.2026 15:31 Ответить
05.02.2026 15:32 Ответить
Дуже добра новина! З поверненням з оркостану!
05.02.2026 15:37 Ответить
З поверненням ДОМУ !!!
05.02.2026 15:42 Ответить
Ловіть попів мпц для обміну.
05.02.2026 15:43 Ответить
https://t.me/smolii_ukraine/136556 Андрій Смолій:

Як повідомив омбудсман Дмитро Лубінець, переважна частина звільнених - рядові; також повернулися 16 офіцерів. Найстаршому воїну - 63 роки, наймолодшому - 23.
05.02.2026 15:46 Ответить
"Серед тих, хто повертається додому, - 19 незаконно засуджених захисників, 15 із них - до довічного ув'язнення."
05.02.2026 16:31 Ответить
Ой хлопці, з якого аду Ви повернулись у велику дупу... В мене немає слів, емоцій, та будь-яких почуттів щоб описати що Ви пройшли, це за гранню... нажаль тут мало хто оцінить що з Вами відбулося, але тут просто жопа... нажаль Ви швидко це зрозумієте...
05.02.2026 19:50 Ответить
 
 