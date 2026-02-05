157 защитников и гражданских возвращены из российского плена в рамках обмена

В рамках обмена военнопленными Украина вернула 157 воинов и гражданских лиц. Большинство из них находились в плену с 2022 года.

Об этом сообщил президент Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодняшний обмен состоялся после долгой паузы, и очень важно, что его удалось реализовать. Спасибо всем, кто работает ради обменов, и всем, кто на фронте пополняет обменный фонд для Украины. Без решимости наших воинов такие обмены были бы невозможны, поэтому каждый результат наших подразделений – это то, что поддерживает и возможность возвращать украинцев домой из России.



Продолжим работу, чтобы освободить наших людей из плена. Должны вернуть и обязательно вернем всех. По каждой фамилии мы работаем. Чтобы каждая семья дождалась своих", - говорится в сообщении.

Кого вернули в Украину?

Глава ОП Кирилл Буданов заявил, что 139 из освобожденных находились в неволе еще с 2022 года.

"Среди тех, кто возвращается домой, – 19 незаконно осужденных защитников, 15 из них – к пожизненному заключению.



А также – защитники Мариуполя. Эти люди прошли через чрезвычайно тяжелые испытания, но выстояли", – добавил он.

Что предшествовало?

Ранее спецпредставитель Трампа Уиткофф сообщил, что Украина и Россия договорились об обмене 314 пленных.

