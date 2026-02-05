Украина, РФ и США договорились об обмене 314 пленными, - Уиткофф

Сегодня делегации Соединенных Штатов, Украины и России договорились об обмене 314 пленными - первый такой обмен за пять месяцев.

Об этом сообщил спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Этот результат был достигнут благодаря подробным и продуктивным мирным переговорам. Хотя еще остается много работы, такие шаги демонстрируют, что устойчивое дипломатическое взаимодействие дает ощутимые результаты и продвигает усилия по прекращению войны в Украине", - отметил он.

По словам Уиткоффа, "обсуждения будут продолжаться, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс".

Ранее президент Зеленский заявил, что ожидает обмена военнопленными между Украиной и РФ в ближайшее время.

Мирные переговоры в ОАЭ

