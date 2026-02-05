Украина, РФ и США договорились об обмене 314 пленными, - Уиткофф

Сегодня делегации Соединенных Штатов, Украины и России договорились об обмене 314 пленными - первый такой обмен за пять месяцев.

Об этом сообщил спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Этот результат был достигнут благодаря подробным и продуктивным мирным переговорам. Хотя еще остается много работы, такие шаги демонстрируют, что устойчивое дипломатическое взаимодействие дает ощутимые результаты и продвигает усилия по прекращению войны в Украине", - отметил он.

 По словам Уиткоффа, "обсуждения будут продолжаться, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс".

Ранее президент Зеленский заявил, что ожидает обмена военнопленными между Украиной и РФ в ближайшее время.

Повернуться полонені американські добровольці?
05.02.2026 12:36 Ответить
такі кроки демонструють, що стійка дипломатична взаємодія дає відчутні результати та просуває зусилля щодо припинення війни в Україні

Насправді це демонструє що сторони не готові до політичного рішення поки є бодай які спроможності ще воювати, і вирішують тільки переферійні питання.
05.02.2026 12:40 Ответить
Оце і все корисного, що відбулося після цих "конструктивних" та "продуктивних" недо-переговорів...
05.02.2026 12:51 Ответить
"с паршивой авци хоть шерсті клок"( народна кацапська мудрість)
05.02.2026 13:24 Ответить
З самого початку було зрозуміло,що результатом буде лише обмін полоненими, і ще мабуть дня за ри скажуть про повернення декількох дітей.
05.02.2026 13:46 Ответить
результат - це здійснили обмін,
а домовилися здійснити - це реклама дипломатичних здібностей Віткоффа...

як ото пояснити, що нам достатньо новини "Пройшов обмін за резільтатами домовленостей Віткоффа".

а домовилися домовлятися - то таке
05.02.2026 14:01 Ответить
 
 