Украина, РФ и США договорились об обмене 314 пленными, - Уиткофф
Сегодня делегации Соединенных Штатов, Украины и России договорились об обмене 314 пленными - первый такой обмен за пять месяцев.
Об этом сообщил спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, передает Цензор.НЕТ.
"Этот результат был достигнут благодаря подробным и продуктивным мирным переговорам. Хотя еще остается много работы, такие шаги демонстрируют, что устойчивое дипломатическое взаимодействие дает ощутимые результаты и продвигает усилия по прекращению войны в Украине", - отметил он.
По словам Уиткоффа, "обсуждения будут продолжаться, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс".
Ранее президент Зеленский заявил, что ожидает обмена военнопленными между Украиной и РФ в ближайшее время.
Мирные переговоры в ОАЭ
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
- Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
- Зеленский утвердил состав украинской делегации.
- По словам Зеленского, вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
- По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби стартовали следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
Насправді це демонструє що сторони не готові до політичного рішення поки є бодай які спроможності ще воювати, і вирішують тільки переферійні питання.
а домовилися здійснити - це реклама дипломатичних здібностей Віткоффа...
як ото пояснити, що нам достатньо новини "Пройшов обмін за резільтатами домовленостей Віткоффа".
а домовилися домовлятися - то таке