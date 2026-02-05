Україна, РФ та США домовилися про обмін 314 полоненими, - Віткофф

Сьогодні делегації Сполучених Штатів, України та Росії домовилися про обмін 314 полоненими - перший такий обмін за п'ять місяців.

Про це повідомив спецпредставник Трампа Стів Віткофф, передає Цензор.НЕТ.

"Цього результату було досягнуто завдяки детальним та продуктивним мирним переговорам. Хоча ще залишається багато роботи, такі кроки демонструють, що стійка дипломатична взаємодія дає відчутні результати та просуває зусилля щодо припинення війни в Україні", - зазначив він.

 За словами Віткоффа, "обговорення триватимуть, і в найближчі тижні очікується додатковий прогрес".

Раніше президент Зеленський заявив, що очікує на обмін військовополоненими між Україною та РФ найближчим часом.

Повернуться полонені американські добровольці?
05.02.2026 12:36 Відповісти
такі кроки демонструють, що стійка дипломатична взаємодія дає відчутні результати та просуває зусилля щодо припинення війни в Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3599032

Насправді це демонструє що сторони не готові до політичного рішення поки є бодай які спроможності ще воювати, і вирішують тільки переферійні питання.
05.02.2026 12:40 Відповісти
Оце і все корисного, що відбулося після цих "конструктивних" та "продуктивних" недо-переговорів...
05.02.2026 12:51 Відповісти
"с паршивой авци хоть шерсті клок"( народна кацапська мудрість)
05.02.2026 13:24 Відповісти
З самого початку було зрозуміло,що результатом буде лише обмін полоненими, і ще мабуть дня за ри скажуть про повернення декількох дітей.
05.02.2026 13:46 Відповісти
результат - це здійснили обмін,
а домовилися здійснити - це реклама дипломатичних здібностей Віткоффа...

як ото пояснити, що нам достатньо новини "Пройшов обмін за резільтатами домовленостей Віткоффа".

а домовилися домовлятися - то таке
05.02.2026 14:01 Відповісти
 
 