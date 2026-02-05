Україна, РФ та США домовилися про обмін 314 полоненими, - Віткофф
Сьогодні делегації Сполучених Штатів, України та Росії домовилися про обмін 314 полоненими - перший такий обмін за п'ять місяців.
Про це повідомив спецпредставник Трампа Стів Віткофф, передає Цензор.НЕТ.
"Цього результату було досягнуто завдяки детальним та продуктивним мирним переговорам. Хоча ще залишається багато роботи, такі кроки демонструють, що стійка дипломатична взаємодія дає відчутні результати та просуває зусилля щодо припинення війни в Україні", - зазначив він.
За словами Віткоффа, "обговорення триватимуть, і в найближчі тижні очікується додатковий прогрес".
Раніше президент Зеленський заявив, що очікує на обмін військовополоненими між Україною та РФ найближчим часом.
Мирні перемовини в ОАЕ
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
- Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
- Зеленський затвердив склад української делегації.
- За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
- За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі стартували наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Насправді це демонструє що сторони не готові до політичного рішення поки є бодай які спроможності ще воювати, і вирішують тільки переферійні питання.
а домовилися здійснити - це реклама дипломатичних здібностей Віткоффа...
як ото пояснити, що нам достатньо новини "Пройшов обмін за резільтатами домовленостей Віткоффа".
а домовилися домовлятися - то таке