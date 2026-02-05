Україна, РФ та США домовилися про обмін 314 полоненими, - Віткофф

Сьогодні делегації Сполучених Штатів, України та Росії домовилися про обмін 314 полоненими - перший такий обмін за п'ять місяців.

Про це повідомив спецпредставник Трампа Стів Віткофф, передає Цензор.НЕТ.

"Цього результату було досягнуто завдяки детальним та продуктивним мирним переговорам. Хоча ще залишається багато роботи, такі кроки демонструють, що стійка дипломатична взаємодія дає відчутні результати та просуває зусилля щодо припинення війни в Україні", - зазначив він.

За словами Віткоффа, "обговорення триватимуть, і в найближчі тижні очікується додатковий прогрес".

Раніше президент Зеленський заявив, що очікує на обмін військовополоненими між Україною та РФ найближчим часом.

