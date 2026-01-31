Віткофф про перемовини з Дмитрієвим: "Продуктивні та конструктивні"

Віткофф прокоментував переговори з посланцем Путіна

Спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф назвав зустріч із представником Кремля Кирилом Дмитрієвим у Маямі "продуктивною та конструктивною".

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Продуктивна і конструктивна зустріч 

"Сьогодні (31 річня, - ред.) у Флориді спеціальний посланець Росії Кирил Дмитрієв провів продуктивні та конструктивні зустрічі в рамках посередницьких зусиль США, спрямованих на досягнення мирного врегулювання конфлікту в Україні",- розповів американський посадовець.

Віткофф зазначив, що до складу американської делегації, окрім нього, входили:

  • міністр фінансів Скотт Бессент,
  • зять Трампа Джаред Кушнер,
  • старший радник Білого дому Джош Грюнбаум.

"Ця зустріч підбадьорює нас тим, що Росія працює над забезпеченням миру в Україні, і ми вдячні президенту США Дональду Трампу за вирішальне лідерство у прагненні до міцного та тривалого миру", - додав спецпредставник американського президента. 

Дмитрієв у Маямі

  • Раніше повідомлялося, що спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв, який прибув 31 січня до Флориди, почав переговори з представниками адміністрації Дональда Трампа.

прєкрасниє і дружєскіє
31.01.2026 19:50 Відповісти
Два вороги України домовляються про майбутнє України?Маразм.Хоча цього рудий покидьок і хоче.
31.01.2026 19:50 Відповісти
два голубка нашли друг друга - и договариваются о своем об интимном
31.01.2026 19:51 Відповісти
Наша пісня файна, заспіваймо знову.
31.01.2026 19:52 Відповісти
Чому на ЦН немає новини про оприлюднення , вчора , чергових "файлів Епштейна" ...? Пишуть - там повний треш ...((
31.01.2026 19:53 Відповісти
це на порнохаб.
31.01.2026 19:56 Відповісти
Цей "порнохаб" , зараз , рулить світовою геополітикою ...
31.01.2026 19:58 Відповісти
американцям нравіцца.
31.01.2026 20:01 Відповісти
Був бы там полный треш, то всё бы это вылилось на Трампа перед выборами, когда решения по ним принимала команда друга Украины -Байдена. Раз ничего не выдали -значит на Трампа там ничего особого нет
31.01.2026 21:08 Відповісти
Або були Потужні домовленості - ви ціх не трогаєте, ми ціх не трогаємо.
31.01.2026 22:47 Відповісти
Была ! https://censor.net/ru/news/3598161/ministerstvo-yustitsii-ssha-obnarodovalo-bolee-3-mln-stranits-po-delu-**********
01.02.2026 08:52 Відповісти
Мир ніколи не був так близько, діалог був конструктивним, сторони домовились працювати далі. . Переводжу на укр. мову: торгуються. Предмет торгу Україна.
31.01.2026 19:54 Відповісти
Віткофф, Кушнер, Грюнбаум....
Ну, ви зрозуміли, яка нація вирішує долю України...
31.01.2026 19:55 Відповісти
Так еще и СТАРЫЕ ПДРСЫ !
01.02.2026 08:55 Відповісти
а коли вже невісток задіють у перемовинах? Чи це у другому відділені цієї циркової вистави?
Сподіваюсь, у третьому ми побачимо коней.
31.01.2026 19:55 Відповісти
"Росія працює над забезпеченням миру в Україні..." Вершина цинізму
31.01.2026 19:59 Відповісти
скидаючи бомби на голови цивільних, яким в люті морози пу організує холодомор - це захист пу руцкоязЫчнымЪ... цинизм пробив дно
а оон в летаргичному сні разом з міжн червоним хрестом і усіма захисниками прав людини
Тільки СОУ здатні забезпечити мир і безпеку ... де зброя містер тр?
Засліпили тр очі лярди
01.02.2026 08:54 Відповісти
Від цього вітькова ригать хочеться.
31.01.2026 20:05 Відповісти
Тобто ікру привіз.
31.01.2026 20:05 Відповісти
31.01.2026 20:07 Відповісти
У чому виявилась продуктивність?
Кацапи погодились залишити Крим, південь України та донбас і повісять *****???
31.01.2026 20:09 Відповісти
Продуктивність у вигляді продуктів людської життєдіяльності.
31.01.2026 22:02 Відповісти
Знов товкли воду у ступi, нероби
31.01.2026 20:09 Відповісти
...ділили ресурси України - саме про це розмовляли про лярди для сім'ї тр і плюшки для пу і те, як пришвидшити капітуляцію України...
01.02.2026 08:57 Відповісти
Шо знов - "Баня, вотка, гармонь да ласось"..
31.01.2026 20:13 Відповісти
Враження,що всі політики професіональні брехуни і наркомани любителі.Тільки не зрозуміло що вони курять?.Мордор і мир це поняття не сумісні.Пуйло професіональний кілер і терорист.Хаос і дестабілізація в Європі , в Африці,Близькому сході,в Латинській Америці,в південно-східній Азії - ціль бункерного.
31.01.2026 20:14 Відповісти
От тварюки... немає слів...не можна на когось покладати надію... тільки зброя допоможе жити.... Слава Україні. !!!
31.01.2026 20:22 Відповісти
до виборів в гАмериці залишилися...
і всі ті віткофи, трампи, і всяка гебешна ***** здохне
31.01.2026 20:32 Відповісти
«Продуктивні та конструктивні» - подрочили одне одному на бундершафт, а потім з'їли по чебуреку.
31.01.2026 20:32 Відповісти
так о що їм ще робити, той кацап (хоч і народився у Києві) може їздити до США.
А той телепень віткофф просто їздить за рахунок платників податків США і показує бурну працю, тампону це нравиЦЦА - навіть портрет свого коханого повисів у себе в кабінеті
31.01.2026 20:47 Відповісти
Епштейн десь там на острові вічних педофілів заздрить що не познімав на відео ці продуктивні перемовини.
31.01.2026 20:49 Відповісти
«"Ця зустріч підбадьорює нас тим, що Росія працює над забезпеченням миру в Україні..»
Що оце я прочитала, пане віткоф? Ви зовсім розум втратили????
Дуже необачлива заява, яка назавжди зруйнувала вашу карму. Цинізм її зміни вас жорстко здивує😈
31.01.2026 20:34 Відповісти
Дмитрієв свій пацан - в доску - Віткофф
31.01.2026 20:48 Відповісти
Знову продуктивні...свіжину завезли?)
31.01.2026 20:49 Відповісти
Ні, лайно.
31.01.2026 22:03 Відповісти
"Ця зустріч підбадьорює нас тим, що Росія працює над забезпеченням миру в Україні."

Одна фраза охарактеризовує весь результат цих змовипереговорів, тобто нема України - є мир😡...
31.01.2026 21:04 Відповісти
Вони одного племені?
31.01.2026 21:14 Відповісти
Продуктивно та конструктивно це нові слова-паразіти. Можна булоб одним словом сказати - ніачьом
31.01.2026 21:25 Відповісти
Погоджують пози. Напевне разом летіти будуть.
31.01.2026 21:43 Відповісти
ЗНОВУ ікрою отримав чи й діамант дали?
31.01.2026 21:47 Відповісти
Чиста американо-кацапська хуцпа.
31.01.2026 21:56 Відповісти
Працюють над миром всі, крім гідранта.
31.01.2026 22:24 Відповісти
Лише за цю фразу йому варто вирвати потроха та язика... Або хоча б бахнути самокатом/ пейджером
31.01.2026 22:53 Відповісти
Що ж воно таке,з представником недофюрера переговори"конструктивні",а з чебурекои,що протримався у Маямі,таке не говорять? Може,пора персонал міняти?
01.02.2026 01:12 Відповісти
Янкі,ви точно хворі на всю голову? В переговорах бере участь зять Трампа. Рудий індик у вас цар чи виборна особа? Конгрес,Сенат,там ще хто притомний є? Вас починають стріляти на вулицях ваших міст,а ви -голови а пісок ,а язики у ж.пу? Найвеличніша ви "демократія"
01.02.2026 01:19 Відповісти
Від коли себе пам'ятаю АМЕРИКА і кацапи завжди були антагоністами. Завжди нас страшили "натою , американським імперіалізмом". Що сталось тепер? Невже рижий маразматик так нагнув американців? Тоді це не "велика і демократична" держава, а щось на подобі вотчини донні. "Держава - це я", колись то вже було в історії.
01.02.2026 04:54 Відповісти
Целый год у них переговоры продуктивные и конструктивные, но мир так и не наступил.
О каких продуктивных результатах они говорят?
Может о разделе бизнеса в окупированном Крыму?
Что-то уж часто встречаются Виткофф (считай Трамп) с Дмитриевым (считай пуйло).
Зачем? Не решенным остается только один вопрос, но его решение не в их компетенции и тем более без Украины.
Значит, бОльшую часть времени перетирают свои бизнес-интересы в послевоенном обустройстве захваченных россией территорий.
01.02.2026 05:53 Відповісти
Їхні переговори, як горохом об стіну.
01.02.2026 05:53 Відповісти
Толку не буде, немає поруч свахи Трампа.
01.02.2026 21:23 Відповісти
"пауки договорились" (с)
02.02.2026 20:34 Відповісти
 
 