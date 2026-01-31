Віткофф про перемовини з Дмитрієвим: "Продуктивні та конструктивні"

Спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф назвав зустріч із представником Кремля Кирилом Дмитрієвим у Маямі "продуктивною та конструктивною".

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Продуктивна і конструктивна зустріч

"Сьогодні (31 річня, - ред.) у Флориді спеціальний посланець Росії Кирил Дмитрієв провів продуктивні та конструктивні зустрічі в рамках посередницьких зусиль США, спрямованих на досягнення мирного врегулювання конфлікту в Україні",- розповів американський посадовець.

Віткофф зазначив, що до складу американської делегації, окрім нього, входили:

міністр фінансів Скотт Бессент,

зять Трампа Джаред Кушнер,

старший радник Білого дому Джош Грюнбаум.

"Ця зустріч підбадьорює нас тим, що Росія працює над забезпеченням миру в Україні, і ми вдячні президенту США Дональду Трампу за вирішальне лідерство у прагненні до міцного та тривалого миру", - додав спецпредставник американського президента.

Читайте також: Віткофф: Переговори в Абу-Дабі були дуже конструктивними, домовились продовжити наступного тижня

Дмитрієв у Маямі

Раніше повідомлялося, що спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв, який прибув 31 січня до Флориди, почав переговори з представниками адміністрації Дональда Трампа.

Читайте також: Віткофф заявив про значний прогрес у мирному процесі: "Між сторонами відбувається багато позитивного"