Віткофф про перемовини з Дмитрієвим: "Продуктивні та конструктивні"
Спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф назвав зустріч із представником Кремля Кирилом Дмитрієвим у Маямі "продуктивною та конструктивною".
Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
Продуктивна і конструктивна зустріч
"Сьогодні (31 річня, - ред.) у Флориді спеціальний посланець Росії Кирил Дмитрієв провів продуктивні та конструктивні зустрічі в рамках посередницьких зусиль США, спрямованих на досягнення мирного врегулювання конфлікту в Україні",- розповів американський посадовець.
Віткофф зазначив, що до складу американської делегації, окрім нього, входили:
- міністр фінансів Скотт Бессент,
- зять Трампа Джаред Кушнер,
- старший радник Білого дому Джош Грюнбаум.
"Ця зустріч підбадьорює нас тим, що Росія працює над забезпеченням миру в Україні, і ми вдячні президенту США Дональду Трампу за вирішальне лідерство у прагненні до міцного та тривалого миру", - додав спецпредставник американського президента.
Дмитрієв у Маямі
- Раніше повідомлялося, що спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв, який прибув 31 січня до Флориди, почав переговори з представниками адміністрації Дональда Трампа.
Ну, ви зрозуміли, яка нація вирішує долю України...
Сподіваюсь, у третьому ми побачимо коней.
а оон в летаргичному сні разом з міжн червоним хрестом і усіма захисниками прав людини
Тільки СОУ здатні забезпечити мир і безпеку ... де зброя містер тр?
Засліпили тр очі лярди
Кацапи погодились залишити Крим, південь України та донбас і повісять *****???
і всі ті віткофи, трампи, і всяка гебешна ***** здохне
А той телепень віткофф просто їздить за рахунок платників податків США і показує бурну працю, тампону це нравиЦЦА - навіть портрет свого коханого повисів у себе в кабінеті
Що оце я прочитала, пане віткоф? Ви зовсім розум втратили????
Дуже необачлива заява, яка назавжди зруйнувала вашу карму. Цинізм її зміни вас жорстко здивує😈
Одна фраза охарактеризовує весь результат цих
змовипереговорів, тобто нема України - є мир😡...
О каких продуктивных результатах они говорят?
Может о разделе бизнеса в окупированном Крыму?
Что-то уж часто встречаются Виткофф (считай Трамп) с Дмитриевым (считай пуйло).
Зачем? Не решенным остается только один вопрос, но его решение не в их компетенции и тем более без Украины.
Значит, бОльшую часть времени перетирают свои бизнес-интересы в послевоенном обустройстве захваченных россией территорий.