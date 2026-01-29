Віткофф заявив про значний прогрес у мирному процесі: "Між сторонами відбувається багато позитивного"

Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що у мирному процесі щодо припинення війни РФ проти України досягнуто значного прогресу.

Про це він сказав під час засіданні Кабінету міністрів у Білому домі, після того, як йому дав слово президент Дональд Трамп, повідомляє Цензор.НЕТ.

На перемовинах досягнуто прогресу

"Українці фактично заявили, що за останній час — з моменту Женеви — ми досягли більшого прогресу, ніж вони бачили за останні чотири роки конфлікту. Отже, минулої неділі в Абу-Дабі з Джаредом та Деном Дрісколлом зустрілися п'ять російських генералів. І ми вважаємо, що досягли значного прогресу. Переговори продовжаться приблизно через тиждень. Але між сторонами відбувається багато позитивного під час обговорення земельної угоди (ймовірно, маючи на увазі територіальне питання, - ред.)", - сказав Віткофф.

Крім цього, посланець Трампа висловився щодо нібито згоди російського диктатора Путіна не обстрілювати Україну. За словами Віткоффа, "росіяни роблять те, чого від них багато хто не очікував".

"Я думаю, це показує, пане президенте (звертається до Трампа, - ред.), ваш ключовий вплив на ці переговори. Українці не вірили, що це можливо. Росіяни роблять те, чого від них, можливо, багато хто не очікував, і я вважаю, все це завдяки вашому сильному духу", - сказав американський посадовець.

Трамп просив Путіна не бити по Україні

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що особисто просив російського диктатора Володимира Путіна не обстрілювати Київ та інші українські міста впродовж тижня.

