Віткофф заявив про значний прогрес у мирному процесі: "Між сторонами відбувається багато позитивного"

Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що у мирному процесі щодо припинення війни РФ проти України досягнуто значного прогресу.

Про це він сказав під час засіданні Кабінету міністрів у Білому домі, після того, як йому дав слово президент Дональд Трамп, повідомляє Цензор.НЕТ.

На перемовинах досягнуто прогресу 

"Українці фактично заявили, що за останній час — з моменту Женеви — ми досягли більшого прогресу, ніж вони бачили за останні чотири роки конфлікту. Отже, минулої неділі в Абу-Дабі з Джаредом та Деном Дрісколлом зустрілися п'ять російських генералів. І ми вважаємо, що досягли значного прогресу. Переговори продовжаться приблизно через тиждень. Але між сторонами відбувається багато позитивного під час обговорення земельної угоди (ймовірно, маючи на увазі територіальне питання, - ред.)", - сказав Віткофф.

Крім цього, посланець Трампа висловився щодо нібито згоди російського диктатора Путіна не обстрілювати Україну. За словами Віткоффа, "росіяни роблять те, чого від них багато хто не очікував".

"Я думаю, це показує, пане президенте (звертається до Трампа, - ред.), ваш ключовий вплив на ці переговори. Українці не вірили, що це можливо. Росіяни роблять те, чого від них, можливо, багато хто не очікував, і я вважаю, все це завдяки вашому сильному духу", - сказав американський посадовець.

Читайте також: Віткофф: Переговори в Абу-Дабі були дуже конструктивними, домовились продовжити наступного тижня

Трамп просив Путіна не бити по Україні

  • Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що особисто просив російського диктатора Володимира Путіна не обстрілювати Київ та інші українські міста впродовж тижня.

Читайте також: Рубіо про питання Донбасу на мирних переговорах: "Це міст, який ще не перейшли"

молодець - вилизав , як треба 🤑😍...💩
29.01.2026 20:27 Відповісти
Шахеди, ракети, балістика - Віткофф, мля, собі візьми все хороше, що відбувається!!!
29.01.2026 21:44 Відповісти
о чем он? так уже шахеды с Ахтарска запустили )
29.01.2026 20:32 Відповісти
Про що він? Та про те, що сторони вже мило зустрічаються без посередників, разом бухають обідають, обмінюються свіжими анекдотамми і новинами.
29.01.2026 21:37 Відповісти
віткофф ,в нього так багато хорошего ...для русні та кремля , продажна, легко доступне створіння ...
29.01.2026 20:39 Відповісти
Новини з паралельної реальності.
29.01.2026 20:40 Відповісти
досягнення ще ті - Лавров відкинув можливість перемир'я у війні проти України Джерело: https://censor.net/ua/n3597951
29.01.2026 20:40 Відповісти
Москалі не повиздихали , так що не бачу нічого позитивного
29.01.2026 20:46 Відповісти
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/22/9546 22 U.S. Code § 9546 - Ukranian energy security . Моя думка: з кожної праски повинно звучати питання: чому трамп порушує Закон Америки, який сам і підписав?
29.01.2026 20:54 Відповісти
- Контакт!
- Єсть контакт...
- Зажіганіє!
- Єсть зажіганіє...
- Старт!
- Доповідаю: ще пару НПЗ на болотах згоріли....
29.01.2026 20:55 Відповісти
посмикали там один одному старі м'які стручки
багато позитиву!
29.01.2026 20:59 Відповісти
Прибріхує спецом для Трампа
29.01.2026 21:06 Відповісти
Може він просто ********, в ми його чортивчому підозрюємо
29.01.2026 21:16 Відповісти
Позитив, це він має на увазі що нас херачать цілодобово?
29.01.2026 21:41 Відповісти
Никогда не думал, что буду читать заявления явного дегенерата, левого яйца Тампона, о каких то договоренностях.
Этот питекантроп умудрился зав@флиться со всех сторон.
Америке 3,14зда, если Ржавого не скинут 🤢
29.01.2026 21:50 Відповісти
 
 