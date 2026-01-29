Уиткофф заявил о значительном прогрессе в мирном процессе: "Между сторонами происходит много позитивного"

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что в мирном процессе по прекращению войны РФ против Украины достигнут значительный прогресс.

Об этом он сказал во время заседания Кабинета министров в Белом доме, после того как ему дал слово президент Дональд Трамп, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

На переговорах достигнут прогресс

"Украинцы фактически заявили, что за последнее время — с момента Женевы — мы достигли большего прогресса, чем они видели за последние четыре года конфликта. Итак, в минувшее воскресенье в Абу-Даби с Джаредом и Дэном Дрисколлом встретились пять российских генералов. И мы считаем, что достигли значительного прогресса. Переговоры продолжатся примерно через неделю. Но между сторонами происходит много позитивного во время обсуждения земельного соглашения (вероятно, имея в виду территориальный вопрос. — Ред.)", — сказал Уиткофф.

Кроме этого, посланник Трампа высказался о якобы согласии российского диктатора Путина не обстреливать Украину. По словам Уткоффа, "россияне делают то, чего от них многие не ожидали".

"Я думаю, это показывает, господин президент (обращается к Трампу. - Ред.), ваше ключевое влияние на эти переговоры. Украинцы не верили, что это возможно. Россияне делают то, чего от них, возможно, многие не ожидали, и я считаю, все это благодаря вашему сильному духу", - сказал американский чиновник.

Читайте также: Виткофф: Переговоры в Абу-Даби были очень конструктивными, договорились продолжить на следующей неделе

Трамп просил Путина не бить по Украине

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что лично просил российского диктатора Владимира Путина не обстреливать Киев и другие украинские города в течение недели.

Читайте также: Рубио о вопросе Донбасса на мирных переговорах: "Это мост, который еще не перешли"