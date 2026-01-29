Уиткофф заявил о значительном прогрессе в мирном процессе: "Между сторонами происходит много позитивного"

віткофф

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что в мирном процессе по прекращению войны РФ против Украины достигнут значительный прогресс.

Об этом он сказал во время заседания Кабинета министров в Белом доме, после того как ему дал слово президент Дональд Трамп, сообщает Цензор.НЕТ.

На переговорах достигнут прогресс 

"Украинцы фактически заявили, что за последнее время — с момента Женевы — мы достигли большего прогресса, чем они видели за последние четыре года конфликта. Итак, в минувшее воскресенье в Абу-Даби с Джаредом и Дэном Дрисколлом встретились пять российских генералов. И мы считаем, что достигли значительного прогресса. Переговоры продолжатся примерно через неделю. Но между сторонами происходит много позитивного во время обсуждения земельного соглашения (вероятно, имея в виду территориальный вопрос. — Ред.)", — сказал Уиткофф.

Кроме этого, посланник Трампа высказался о якобы согласии российского диктатора Путина не обстреливать Украину. По словам Уткоффа, "россияне делают то, чего от них многие не ожидали".

"Я думаю, это показывает, господин президент (обращается к Трампу. - Ред.), ваше ключевое влияние на эти переговоры. Украинцы не верили, что это возможно. Россияне делают то, чего от них, возможно, многие не ожидали, и я считаю, все это благодаря вашему сильному духу", - сказал американский чиновник.

Трамп просил Путина не бить по Украине

  • Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что лично просил российского диктатора Владимира Путина не обстреливать Киев и другие украинские города в течение недели.

молодець - вилизав , як треба 🤑😍...💩
29.01.2026 20:27 Ответить
о чем он? так уже шахеды с Ахтарска запустили )
29.01.2026 20:32 Ответить
віткофф ,в нього так багато хорошего ...для русні та кремля , продажна, легко доступне створіння ...
29.01.2026 20:39 Ответить
Шахеди, ракети, балістика - Віткофф, мля, собі візьми все хороше, що відбувається!!!
29.01.2026 21:44 Ответить
Про що він? Та про те, що сторони вже мило зустрічаються без посередників, разом бухають обідають, обмінюються свіжими анекдотамми і новинами.
29.01.2026 21:37 Ответить
Новини з паралельної реальності.
29.01.2026 20:40 Ответить
досягнення ще ті - Лавров відкинув можливість перемир'я у війні проти України Джерело: https://censor.net/ua/n3597951
29.01.2026 20:40 Ответить
Москалі не повиздихали , так що не бачу нічого позитивного
29.01.2026 20:46 Ответить
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/22/9546 22 U.S. Code § 9546 - Ukranian energy security . Моя думка: з кожної праски повинно звучати питання: чому трамп порушує Закон Америки, який сам і підписав?
29.01.2026 20:54 Ответить
- Контакт!
- Єсть контакт...
- Зажіганіє!
- Єсть зажіганіє...
- Старт!
- Доповідаю: ще пару НПЗ на болотах згоріли....
29.01.2026 20:55 Ответить
посмикали там один одному старі м'які стручки
багато позитиву!
29.01.2026 20:59 Ответить
Прибріхує спецом для Трампа
29.01.2026 21:06 Ответить
Може він просто ********, в ми його чортивчому підозрюємо
29.01.2026 21:16 Ответить
Позитив, це він має на увазі що нас херачать цілодобово?
29.01.2026 21:41 Ответить
Никогда не думал, что буду читать заявления явного дегенерата, левого яйца Тампона, о каких то договоренностях.
Этот питекантроп умудрился зав@флиться со всех сторон.
Америке 3,14зда, если Ржавого не скинут 🤢
29.01.2026 21:50 Ответить
 
 