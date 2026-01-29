Уиткофф заявил о значительном прогрессе в мирном процессе: "Между сторонами происходит много позитивного"
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что в мирном процессе по прекращению войны РФ против Украины достигнут значительный прогресс.
Об этом он сказал во время заседания Кабинета министров в Белом доме, после того как ему дал слово президент Дональд Трамп, сообщает Цензор.НЕТ.
На переговорах достигнут прогресс
"Украинцы фактически заявили, что за последнее время — с момента Женевы — мы достигли большего прогресса, чем они видели за последние четыре года конфликта. Итак, в минувшее воскресенье в Абу-Даби с Джаредом и Дэном Дрисколлом встретились пять российских генералов. И мы считаем, что достигли значительного прогресса. Переговоры продолжатся примерно через неделю. Но между сторонами происходит много позитивного во время обсуждения земельного соглашения (вероятно, имея в виду территориальный вопрос. — Ред.)", — сказал Уиткофф.
Кроме этого, посланник Трампа высказался о якобы согласии российского диктатора Путина не обстреливать Украину. По словам Уткоффа, "россияне делают то, чего от них многие не ожидали".
"Я думаю, это показывает, господин президент (обращается к Трампу. - Ред.), ваше ключевое влияние на эти переговоры. Украинцы не верили, что это возможно. Россияне делают то, чего от них, возможно, многие не ожидали, и я считаю, все это благодаря вашему сильному духу", - сказал американский чиновник.
Трамп просил Путина не бить по Украине
- Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что лично просил российского диктатора Владимира Путина не обстреливать Киев и другие украинские города в течение недели.
бухаютьобідають, обмінюються свіжими анекдотамми і новинами.
- Єсть контакт...
- Зажіганіє!
- Єсть зажіганіє...
- Старт!
- Доповідаю: ще пару НПЗ на болотах згоріли....
багато позитиву!
Этот питекантроп умудрился зав@флиться со всех сторон.
Америке 3,14зда, если Ржавого не скинут 🤢