Уиткофф о переговорах с Дмитриевым: "Продуктивные и конструктивные"
Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф назвал встречу с представителем Кремля Кириллом Дмитриевым в Майами "продуктивной и конструктивной".
Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
Продуктивная и конструктивная встреча
"Сегодня (31 января, - ред.) во Флориде специальный посланник России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи в рамках посреднических усилий США, направленных на достижение мирного урегулирования конфликта в Украине", - рассказал американский чиновник.
Уиткофф отметил, что в состав американской делегации, кроме него, входили:
- министр финансов Скотт Бессент,
- зять Трампа Джаред Кушнер,
- старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.
"Эта встреча обнадеживает нас тем, что Россия работает над обеспечением мира в Украине, и мы благодарны президенту США Дональду Трампу за решающее лидерство в стремлении к прочному и длительному миру", - добавил спецпредставитель американского президента.
Дмитриев в Майами
- Ранее сообщалось, что спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев, прибывший 31 января во Флориду, начал переговоры с представителями администрации Дональда Трампа.
Ну, ви зрозуміли, яка нація вирішує долю України...
Сподіваюсь, у третьому ми побачимо коней.
а оон в летаргичному сні разом з міжн червоним хрестом і усіма захисниками прав людини
Тільки СОУ здатні забезпечити мир і безпеку ... де зброя містер тр?
Засліпили тр очі лярди
Кацапи погодились залишити Крим, південь України та донбас і повісять *****???
і всі ті віткофи, трампи, і всяка гебешна ***** здохне
А той телепень віткофф просто їздить за рахунок платників податків США і показує бурну працю, тампону це нравиЦЦА - навіть портрет свого коханого повисів у себе в кабінеті
Що оце я прочитала, пане віткоф? Ви зовсім розум втратили????
Дуже необачлива заява, яка назавжди зруйнувала вашу карму. Цинізм її зміни вас жорстко здивує😈
Одна фраза охарактеризовує весь результат цих
змовипереговорів, тобто нема України - є мир😡...
О каких продуктивных результатах они говорят?
Может о разделе бизнеса в окупированном Крыму?
Что-то уж часто встречаются Виткофф (считай Трамп) с Дмитриевым (считай пуйло).
Зачем? Не решенным остается только один вопрос, но его решение не в их компетенции и тем более без Украины.
Значит, бОльшую часть времени перетирают свои бизнес-интересы в послевоенном обустройстве захваченных россией территорий.