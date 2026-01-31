Уиткофф о переговорах с Дмитриевым: "Продуктивные и конструктивные"

Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф назвал встречу с представителем Кремля Кириллом Дмитриевым в Майами "продуктивной и конструктивной".

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Продуктивная и конструктивная встреча

"Сегодня (31 января, - ред.) во Флориде специальный посланник России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи в рамках посреднических усилий США, направленных на достижение мирного урегулирования конфликта в Украине", - рассказал американский чиновник.

Уиткофф отметил, что в состав американской делегации, кроме него, входили:

министр финансов Скотт Бессент,

зять Трампа Джаред Кушнер,

старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

"Эта встреча обнадеживает нас тем, что Россия работает над обеспечением мира в Украине, и мы благодарны президенту США Дональду Трампу за решающее лидерство в стремлении к прочному и длительному миру", - добавил спецпредставитель американского президента.

Дмитриев в Майами

Ранее сообщалось, что спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев, прибывший 31 января во Флориду, начал переговоры с представителями администрации Дональда Трампа.

