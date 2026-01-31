Дмитриев начал в Майами переговоры с представителями администрации Трампа, - СМИ

Спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев, прибывший 31 января во Флориду, начал переговоры с представителями администрации Дональда Трампа.

Об этом сообщает российский "Интерфакс", информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Сообщается, что переговоры начались в 8 утра по местному времени (15:00 по киевскому времени).

Ранее сообщалось, что спецпосланник президента России Кирилл Дмитриев в субботу планирует встречу во Флориде с представителями команды Дональда Трампа.

Читайте также: Уиткофф и Кушнер в Давосе провели переговоры с посланцем Путина

Подготовка к переговорам в ОАЭ

Ранее госсекретарь Марко Рубио сообщил, что представители администрации Трампа не будут участвовать в переговорах, но участие США возможно.

Дональд Трамп 30 января заявил, что видит шанс на успех переговоров для завершения войны России против Украины.

Читайте также: Дмитриев поссорился с журналистом FT: "Вывод ВСУ из Донбасса - это путь к миру"