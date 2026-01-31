Дмитриев начал в Майами переговоры с представителями администрации Трампа, - СМИ
Спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев, прибывший 31 января во Флориду, начал переговоры с представителями администрации Дональда Трампа.
Об этом сообщает российский "Интерфакс", информирует Цензор.НЕТ.
Сообщается, что переговоры начались в 8 утра по местному времени (15:00 по киевскому времени).
Ранее сообщалось, что спецпосланник президента России Кирилл Дмитриев в субботу планирует встречу во Флориде с представителями команды Дональда Трампа.
Ранее госсекретарь Марко Рубио сообщил, что представители администрации Трампа не будут участвовать в переговорах, но участие США возможно.
Дональд Трамп 30 января заявил, что видит шанс на успех переговоров для завершения войны России против Украины.
Трамп - а шо я зроблю та й файли уже опублікували тому мені пофіг
Дмітріев - сьогодні до ранку ми порушим твоє "енергетичне перемир'я" ... ok ?
Трамп - а шо я зроблю ... та й мені пофіг
