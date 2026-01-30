Переговорщик РФ Дмитриев в субботу летит в США, - СМИ
Спецпосланник президента России Кирилл Дмитриев в субботу планирует встречу во Флориде с представителями команды Дональда Трампа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Reuters со ссылкой на два информированных источника.
Имена представителей американской стороны не уточняются, но вероятно, это будут спецпосланник Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.
Подготовка к переговорам в ОАЭ
Ранее госсекретарь Марко Рубио сообщил, что они лично не будут участвовать в переговорах, но участие США возможно.
Дональд Трамп 30 января заявил, что видит шанс на успех переговоров для завершения войны России против Украины.
Пауза в ударах по энергетике
- По словам президента Украины Владимира Зеленского, неделя без ударов по энергетике фактически началась в ночь на пятницу, 30 января. Это решение направлено на создание благоприятных условий для мирных переговоров.
- Также Зеленский поблагодарил главу США Дональда Трампа, который заявил, что попросил российского диктатора Владимира Путина прекратить обстрелы Киева и других украинских городов.
