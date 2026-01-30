Переговорщик РФ Дмитриев в субботу летит в США, - СМИ

Спецпосланник президента России Кирилл Дмитриев в субботу планирует встречу во Флориде с представителями команды Дональда Трампа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Reuters со ссылкой на два информированных источника.

Имена представителей американской стороны не уточняются, но вероятно, это будут спецпосланник Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

Подготовка к переговорам в ОАЭ

Ранее госсекретарь Марко Рубио сообщил, что они лично не будут участвовать в переговорах, но участие США возможно.

Дональд Трамп 30 января заявил, что видит шанс на успех переговоров для завершения войны России против Украины.

Пауза в ударах по энергетике

По словам президента Украины Владимира Зеленского, неделя без ударов по энергетике фактически началась в ночь на пятницу, 30 января. Это решение направлено на создание благоприятных условий для мирных переговоров.

Также Зеленский поблагодарил главу США Дональда Трампа, который заявил, что попросил российского диктатора Владимира Путина прекратить обстрелы Киева и других украинских городов.

