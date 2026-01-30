Переговорщик РФ Дмитриев в субботу летит в США, - СМИ

Спецпосланник президента России Кирилл Дмитриев в субботу планирует встречу во Флориде с представителями команды Дональда Трампа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Reuters со ссылкой на два информированных источника.

Имена представителей американской стороны не уточняются, но вероятно, это будут спецпосланник Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

Подготовка к переговорам в ОАЭ

Ранее госсекретарь Марко Рубио сообщил, что они лично не будут участвовать в переговорах, но участие США возможно.

Дональд Трамп 30 января заявил, что видит шанс на успех переговоров для завершения войны России против Украины.

Пауза в ударах по энергетике

  • По словам президента Украины Владимира Зеленского, неделя без ударов по энергетике фактически началась в ночь на пятницу, 30 января. Это решение направлено на создание благоприятных условий для мирных переговоров.
  • Также Зеленский поблагодарил главу США Дональда Трампа, который заявил, что попросил российского диктатора Владимира Путина прекратить обстрелы Киева и других украинских городов.

Топ комментарии
+8
Може він випадково впаде в океан?
30.01.2026 21:52 Ответить
+4
Манкуртина сдохни
30.01.2026 22:18 Ответить
+3
Баблішко "миротворцям" привезе, десь там мабуть є частина і від "двушечкі на Москву"..
30.01.2026 21:53 Ответить
Наші цілком могли б йому допомогти ...
На морський дрон поставити десяток зенітних дронів - можна гасити літаки над океаном
30.01.2026 21:57 Ответить
До речі - могли б вікрити нову сторінку у використанні дронів - перехоплювачів ...
А якщо його літак летить із дозаправкою - завдання навіть полегшиться ...
30.01.2026 21:59 Ответить
Начебто було вже в Кримській області. Коли лаптєльоти вилітали атакувати Магури , ті жахнули по ним ракетами, типу пзрк, невелекими ))
Хоча може то були вертолєти а не аероплани 🙂
30.01.2026 22:32 Ответить
Не баблішко, а нових діточок на острів
30.01.2026 21:54 Ответить
Зненацька літак трішки зіпсується)
30.01.2026 21:53 Ответить
"Какая отвратительная рожа" (с)
30.01.2026 22:03 Ответить
Зранку заявили, що в перемовинах не братимуть участі, а на вечір знову «була в попа собака»…
30.01.2026 22:33 Ответить
Закінчується строк ядреної угоди про обмеження ЯО,
руда мавпа повинна щось робити із цим...
30.01.2026 22:33 Ответить
Знов буде намагатись втюхати американцям уявні родовища за полярним колом?
31.01.2026 07:54 Ответить
Прям щоденник окупантів і вбивць
01.02.2026 09:10 Ответить
 
 