Будущий премьер Нидерландов Роб Йеттен считает, что сейчас не время для переговоров с Путиным

Эттен пообещал многолетнюю финансовую поддержку Украины

Будущий премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что не рассматривает переговоры с Россией о завершении войны против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его интервью агентству AFP после презентации программного манифеста нового правительства.

Политик объяснил свою позицию отсутствием сигналов со стороны Москвы о готовности остановить агрессию. В нынешних условиях диалог с Россией невозможен. Правительство Нидерландов и в дальнейшем будет сосредоточено на поддержке Украины.

Поддержка Украины и безопасность Европы

Программный документ объемом 79 страниц был подготовлен после напряженных переговоров между Йеттеном и двумя коалиционными партнерами. В нем подтверждается неизменность курса Амстердама в отношении помощи Киеву.

В манифесте отмечается, что война в Украине напрямую влияет на безопасность всей Европы. Именно поэтому Нидерланды планируют продолжать многолетнюю финансовую и военную поддержку украинского государства. Отдельно подчеркивается необходимость использования замороженных российских активов.

Роб Йеттен подчеркнул, что отказ от помощи Украине создал бы риски для всего европейского региона.

"Пока продолжается агрессия, мы будем продолжать поддерживать украинский народ", - заявил он.

Оборонные расходы и формирование правительства

Новое правительство также намерено закрепить в законе минимальный уровень оборонных расходов. Речь идет о 3,5% от валового внутреннего продукта. Такой подход соответствует требованиям, которые неоднократно озвучивал президент США Дональд Трамп.

На парламентских выборах в Нидерландах победу одержала либеральная партия D66. В то же время парламент остается крайне раздробленным и состоит из 15 фракций. Коалиционное соглашение между тремя партиями позволило сформировать правительство меньшинства, что является нетипичным для страны.

  • К слову, на днях канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его страна не планирует проводить прямые переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу войны в Украине. Он подчеркнул, что переговоры должны проходить непосредственно между Украиной и Россией. Германия же "следит за ходом этих переговоров с большой поддержкой" и надеется на скорейшее завершение конфликта.

Є ще у ЄС розсудливі і порядні люди. Звірів-кацапів треба нищити, а не розводити теревені ні про що.
30.01.2026 18:13 Ответить
Коли твоя країна не воює, то здійснювати "багаторічну підтримку" доволі легко, а відмовлятись від переговорів ще легше.
30.01.2026 18:27 Ответить
Так , просто Європі вигідна війна в Україні, м'ясним щитом українці одержують кацапню поки Європа спокійно розважається та робить вигляд що нічого нема.
30.01.2026 18:29 Ответить
Дох знищів?
30.01.2026 19:39 Ответить
Ага, прямісенько з дивану))
30.01.2026 19:48 Ответить
А Мерц обіцяв Тауруси, всі вони сміливі до та після.
30.01.2026 18:16 Ответить
За термін "війна в Україні" пора вже притягати до кримінальної відповідальності.
30.01.2026 18:36 Ответить
А які у нас варіанти? ***** не хоче миру, він хоче нас знищити. Існування суверенної України і окремого українського народу для нього неприйнятно.
30.01.2026 18:46 Ответить
В Європі є притомні люди, але нажаль, США в деменції.
30.01.2026 18:48 Ответить
Щоб провести успішні переговори з рашою, кацапи спочатку повинні обісратися.
Брестський мир доказує.
30.01.2026 18:54 Ответить
Майбутній ідіот міг так пі*донути про переговори, кожна година дня важлива для переговорів, закінчення кровопролиття війни, не час пі*деть це, йди за короблем у ластах....
30.01.2026 19:02 Ответить
Ідіот не розуміє того, що ***** зараз не піде ні на який мир. Він просто тягне час. ***** потрібно примусити до миру!
30.01.2026 21:05 Ответить
Як завжди, Україна цікавить всіх в останню чергу.

- трампу плювати, його влаштує навіть капітуляція, нобелівку тільки дайте

- ЄС плювати. Повоюйте ще 5-10 років, а то не встигаємо підготуватись. Зараз не час до переговорів!
30.01.2026 19:04 Ответить
Пан має рацію: це безглуздя зараз говорити з Путлером !
30.01.2026 19:52 Ответить
Розумна людина.
30.01.2026 19:57 Ответить
 
 