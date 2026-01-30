Будущий премьер Нидерландов Роб Йеттен считает, что сейчас не время для переговоров с Путиным

Будущий премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что не рассматривает переговоры с Россией о завершении войны против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его интервью агентству AFP после презентации программного манифеста нового правительства.

Политик объяснил свою позицию отсутствием сигналов со стороны Москвы о готовности остановить агрессию. В нынешних условиях диалог с Россией невозможен. Правительство Нидерландов и в дальнейшем будет сосредоточено на поддержке Украины.

Поддержка Украины и безопасность Европы

Программный документ объемом 79 страниц был подготовлен после напряженных переговоров между Йеттеном и двумя коалиционными партнерами. В нем подтверждается неизменность курса Амстердама в отношении помощи Киеву.

В манифесте отмечается, что война в Украине напрямую влияет на безопасность всей Европы. Именно поэтому Нидерланды планируют продолжать многолетнюю финансовую и военную поддержку украинского государства. Отдельно подчеркивается необходимость использования замороженных российских активов.

Роб Йеттен подчеркнул, что отказ от помощи Украине создал бы риски для всего европейского региона.

"Пока продолжается агрессия, мы будем продолжать поддерживать украинский народ", - заявил он.

Оборонные расходы и формирование правительства

Новое правительство также намерено закрепить в законе минимальный уровень оборонных расходов. Речь идет о 3,5% от валового внутреннего продукта. Такой подход соответствует требованиям, которые неоднократно озвучивал президент США Дональд Трамп.

На парламентских выборах в Нидерландах победу одержала либеральная партия D66. В то же время парламент остается крайне раздробленным и состоит из 15 фракций. Коалиционное соглашение между тремя партиями позволило сформировать правительство меньшинства, что является нетипичным для страны.

К слову, на днях канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его страна не планирует проводить прямые переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу войны в Украине. Он подчеркнул, что переговоры должны проходить непосредственно между Украиной и Россией. Германия же "следит за ходом этих переговоров с большой поддержкой" и надеется на скорейшее завершение конфликта.

