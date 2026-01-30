"Линия дронов" и F-16: Украина и Нидерланды углубляют оборонное партнерство, - Федоров

Министр обороны Украины Михаил Федоров провел беседу с министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом о дальнейшем укреплении оборонного сотрудничества.

Об этом Федоров сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Нидерланды — наш стратегический партнер в укреплении и масштабировании оборонных технологий. Поблагодарил за системную и последовательную поддержку Украины по ключевым направлениям", — рассказал министр.

Что обсудили?

Обсудили проект "Линия дронов", инициированный президентом Владимиром Зеленским. К инициативе привлечены топовые БПЛА-подразделения, продемонстрировавшие высокую эффективность на поле боя. Подразделения ежемесячно уже уничтожают каждую четвертую цель на фронте. Реализовать этот проект удалось при активной поддержке Нидерландов, которые выделили около 800 миллионов евро на эту программу в 2025 году.

В фокусе сотрудничества:

Усиление ПВО

Отметил роль Нидерландов в инициативе PURL, направленной на обеспечение Украины критически важным вооружением. Ракеты PAC-3 и боеприпасы для F-16, переданные в рамках пакетов PURL, уже защищают украинское небо во время российских атак. Рассчитываем на продолжение поддержки в этом году.

Развитие дронов и производства

Еще одно важное направление — Build with Ukraine. Это инициатива, которая позволяет иностранным оборонным компаниям создавать производства в Украине и быстро обеспечивать Силы обороны современными решениями. Последовательно запускаем производство украинских дронов в формате совместного предприятия в Нидерландах.

Наш приоритет — минимизировать бюрократию, быстро запустить производство и стабильно обеспечивать воинов беспилотниками.

Усиление авиации

Договорились об обмене наработками между командами по повышению эффективности применения F-16 — как для противовоздушной обороны, так и для ударных операций. Запускаем системные изменения, чтобы вывести украинскую авиацию на новый уровень.

"Отдельно обсудили и другие направления сотрудничества: локализацию и ускорение ремонта радаров Robin, поставку противовоздушных ракет AIM, обеспечение крылатыми ракетами RUTA. Спасибо Нидерландам за важную поддержку, доверие и конструктивное, взаимовыгодное сотрудничество", — рассказал Федоров.

