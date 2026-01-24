Глава МИД Нидерландов ван Вил на фоне атак РФ на Украину: Больше ПВО и энергетической поддержки

Обстрел Харькова

Министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил призвал к усилению противовоздушной обороны Украины после очередной массированной атаки РФ.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

РФ усиливает террор

"Пока в ОАЭ продолжаются мирные переговоры, Россия только усиливает террор. Массированный обстрел беспилотниками и ракетами Киева и Харькова оставил 1,2 миллиона украинцев без света и отопления", - написал он.

Читайте также: Атаки РФ на энергетику Украины могут квалифицироваться как военные преступления, - заявление министров стран Северно-Балтийской восьмерки

Больше ПВО

Также министр призвал усилить ПВО Украины: "Больше противовоздушной обороны и энергетической поддержки сейчас. Больше давления на Москву, чтобы она немедленно прекратила войну".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский призвал усилить ПВО Украины после массированной атаки РФ: Рассчитываем на реакцию и помощь всех наших партнеров. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

  • По данным Воздушных сил, в ночь на 24 января войска РФ нанесли комбинированный удар по Украине с применением ракет различных типов воздушного, наземного базирования и ударных БПЛА. Зафиксировано 396 средств воздушного нападения. Противовоздушной обороной сбито/подавлено 372 цели - 15 ракет и 357 беспилотников различных типов.
  • Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Россия атакует Киев дронами и баллистикой: есть попадания, произошли пожары.
  • Утром стало известно, что из-за атаки РФ на Киев погиб человек, 4 ранены. Есть повреждения в 5 районах. На левом берегу перебои с водой и теплом.
  • Кроме того, враг атаковал Харьков "шахедами": 11 пострадавших, среди них беременная женщина.
  • Также враг нанес удар по Киевской области. Там 4 раненых, повреждены дома в Бориспольском и Броварском районах.
  • В ночь на субботу, 24 января, войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру Чернигова.
  • Спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат отметил, что особенность сегодняшней атаки заключается в применении Россией ракет Х-22.

Без світла, тепла й води! І не 1.2 млн, а більше. Набагато.
24.01.2026 17:02 Ответить
Коли до тих придурків дійде, що дешевше розвалити ракетні і дронові заводи, ніж безкінечно збивати ці ракети. А ще краще - знищити маскву.
Але в любому випадку, дебільні 73% від тих 40%, що тоді прийшли на вибори, весь цей жах - це зробили ви своїми засраними мізками!!!
24.01.2026 17:02 Ответить
До них це дійшло з самого початку.
Але так як воює Україна, а не вони - то і обирають тактику максимальної деескалації. Просто сидіть і ловіть ракети на голови, трохи зіб'єте і добре, до наступного обстрілу.
24.01.2026 17:39 Ответить
Більше глибокої стурбованості, здача територій русні в обмін на паперові хєрантії. Ну а ви, українці, тримайтесь там. Нас надихає ваша боротьба. Ми вам дамо півтора списаних літаки і 15 ракет ближнього радіусу дії.
24.01.2026 17:32 Ответить
Замість того щоб дати ракети та дозволити Україні бити аналогічно по оркостану - лише гум допомога для ліквідації наслідків. Орки луплять куди хочуть а нам ніззя!!! Мало того.. Їхнього шизоїда ***** ще й в миротворці покликали!)))
24.01.2026 17:33 Ответить
 
 