Глава МИД Нидерландов ван Вил на фоне атак РФ на Украину: Больше ПВО и энергетической поддержки
Министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил призвал к усилению противовоздушной обороны Украины после очередной массированной атаки РФ.
Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
РФ усиливает террор
"Пока в ОАЭ продолжаются мирные переговоры, Россия только усиливает террор. Массированный обстрел беспилотниками и ракетами Киева и Харькова оставил 1,2 миллиона украинцев без света и отопления", - написал он.
Больше ПВО
Также министр призвал усилить ПВО Украины: "Больше противовоздушной обороны и энергетической поддержки сейчас. Больше давления на Москву, чтобы она немедленно прекратила войну".
Что предшествовало?
- По данным Воздушных сил, в ночь на 24 января войска РФ нанесли комбинированный удар по Украине с применением ракет различных типов воздушного, наземного базирования и ударных БПЛА. Зафиксировано 396 средств воздушного нападения. Противовоздушной обороной сбито/подавлено 372 цели - 15 ракет и 357 беспилотников различных типов.
- Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Россия атакует Киев дронами и баллистикой: есть попадания, произошли пожары.
- Утром стало известно, что из-за атаки РФ на Киев погиб человек, 4 ранены. Есть повреждения в 5 районах. На левом берегу перебои с водой и теплом.
- Кроме того, враг атаковал Харьков "шахедами": 11 пострадавших, среди них беременная женщина.
- Также враг нанес удар по Киевской области. Там 4 раненых, повреждены дома в Бориспольском и Броварском районах.
- В ночь на субботу, 24 января, войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру Чернигова.
- Спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат отметил, что особенность сегодняшней атаки заключается в применении Россией ракет Х-22.
Але в любому випадку, дебільні 73% від тих 40%, що тоді прийшли на вибори, весь цей жах - це зробили ви своїми засраними мізками!!!
Але так як воює Україна, а не вони - то і обирають тактику максимальної деескалації. Просто сидіть і ловіть ракети на голови, трохи зіб'єте і добре, до наступного обстрілу.