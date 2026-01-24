Глава МИД Нидерландов ван Вил на фоне атак РФ на Украину: Больше ПВО и энергетической поддержки

Министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил призвал к усилению противовоздушной обороны Украины после очередной массированной атаки РФ.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

РФ усиливает террор

"Пока в ОАЭ продолжаются мирные переговоры, Россия только усиливает террор. Массированный обстрел беспилотниками и ракетами Киева и Харькова оставил 1,2 миллиона украинцев без света и отопления", - написал он.

Больше ПВО

Также министр призвал усилить ПВО Украины: "Больше противовоздушной обороны и энергетической поддержки сейчас. Больше давления на Москву, чтобы она немедленно прекратила войну".

