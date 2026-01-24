Глава МЗС Нідерландів ван Віл на тлі атак РФ на Україну: Більше ППО та енергетичної підтримки

Обстріл Харкова

Міністр закордонних справ Нідерландів Давід ван Віл закликав до посилення протиповітряної оборони України після чергової масованої атаки РФ.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

РФ посилює терор

"Поки в ОАЕ тривають мирні переговори, Росія лише посилює терор. Масований обстріл безпілотниками та ракетами Києва та Харкова залишив 1,2 мільйона українців без світла та опалення", - написав він.

Також читайте: Атаки РФ на енергетику України можуть кваліфікуватися як воєнні злочини, - заява міністрів країн Нордично-балтійської вісімки

Більше ППО

Також міністр закликав посилити ППО України: "Більше протиповітряної оборони та енергетичної підтримки зараз. Більше тиску на Москву, щоб вона негайно припинила війну".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський закликав посилити ППО України після масованої атаки РФ: Розраховуємо на реакцію та допомогу всіх наших партнерів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Що передувало?

  • За даними Повітряних сил, у ніч на 24 січня війська РФ здійснили комбінований удар по Україні із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних БпЛА. Зафіксовано 396 засобів повітряного нападу. Протиповітряною обороною збито/подавлено 372 цілі - 15 ракет та 357 безпілотників різних типів.
  • Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Росія атакує Київ дронами та балістикою: є влучання, сталися пожежі.
  • На ранок стало відомо, що через атаку РФ на Київ загинула людина, 4 поранених. Є пошкодження у 5 районах. На лівому березі перебої з водою та теплом.
  • Окрім того, ворог атакував Харків "шахедами": 11 постраждалих, серед них вагітна жінка.
  • Також ворог ударив по Київщині. Там 4 поранених, пошкоджено будинки у Бориспільському та Броварському районах.
  • У ніч проти суботи, 24 січня, війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру Чернігова.
  • Речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат зауважив, що особливість сьогоднішньої атаки полягає в застосуванні Росією ракет Х-22.

Без світла, тепла й води! І не 1.2 млн, а більше. Набагато.
24.01.2026 17:02 Відповісти
Коли до тих придурків дійде, що дешевше розвалити ракетні і дронові заводи, ніж безкінечно збивати ці ракети. А ще краще - знищити маскву.
Але в любому випадку, дебільні 73% від тих 40%, що тоді прийшли на вибори, весь цей жах - це зробили ви своїми засраними мізками!!!
24.01.2026 17:02 Відповісти
До них це дійшло з самого початку.
Але так як воює Україна, а не вони - то і обирають тактику максимальної деескалації. Просто сидіть і ловіть ракети на голови, трохи зіб'єте і добре, до наступного обстрілу.
24.01.2026 17:39 Відповісти
Більше глибокої стурбованості, здача територій русні в обмін на паперові хєрантії. Ну а ви, українці, тримайтесь там. Нас надихає ваша боротьба. Ми вам дамо півтора списаних літаки і 15 ракет ближнього радіусу дії.
24.01.2026 17:32 Відповісти
Замість того щоб дати ракети та дозволити Україні бити аналогічно по оркостану - лише гум допомога для ліквідації наслідків. Орки луплять куди хочуть а нам ніззя!!! Мало того.. Їхнього шизоїда ***** ще й в миротворці покликали!)))
24.01.2026 17:33 Відповісти
 
 