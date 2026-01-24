Глава МЗС Нідерландів ван Віл на тлі атак РФ на Україну: Більше ППО та енергетичної підтримки

Міністр закордонних справ Нідерландів Давід ван Віл закликав до посилення протиповітряної оборони України після чергової масованої атаки РФ.

Про це він написав у соцмережі Х.

РФ посилює терор

"Поки в ОАЕ тривають мирні переговори, Росія лише посилює терор. Масований обстріл безпілотниками та ракетами Києва та Харкова залишив 1,2 мільйона українців без світла та опалення", - написав він.

Більше ППО

Також міністр закликав посилити ППО України: "Більше протиповітряної оборони та енергетичної підтримки зараз. Більше тиску на Москву, щоб вона негайно припинила війну".

