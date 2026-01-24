Глава МЗС Нідерландів ван Віл на тлі атак РФ на Україну: Більше ППО та енергетичної підтримки
Міністр закордонних справ Нідерландів Давід ван Віл закликав до посилення протиповітряної оборони України після чергової масованої атаки РФ.
Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
РФ посилює терор
"Поки в ОАЕ тривають мирні переговори, Росія лише посилює терор. Масований обстріл безпілотниками та ракетами Києва та Харкова залишив 1,2 мільйона українців без світла та опалення", - написав він.
Більше ППО
Також міністр закликав посилити ППО України: "Більше протиповітряної оборони та енергетичної підтримки зараз. Більше тиску на Москву, щоб вона негайно припинила війну".
Що передувало?
- За даними Повітряних сил, у ніч на 24 січня війська РФ здійснили комбінований удар по Україні із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних БпЛА. Зафіксовано 396 засобів повітряного нападу. Протиповітряною обороною збито/подавлено 372 цілі - 15 ракет та 357 безпілотників різних типів.
- Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Росія атакує Київ дронами та балістикою: є влучання, сталися пожежі.
- На ранок стало відомо, що через атаку РФ на Київ загинула людина, 4 поранених. Є пошкодження у 5 районах. На лівому березі перебої з водою та теплом.
- Окрім того, ворог атакував Харків "шахедами": 11 постраждалих, серед них вагітна жінка.
- Також ворог ударив по Київщині. Там 4 поранених, пошкоджено будинки у Бориспільському та Броварському районах.
- У ніч проти суботи, 24 січня, війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру Чернігова.
- Речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат зауважив, що особливість сьогоднішньої атаки полягає в застосуванні Росією ракет Х-22.
Але так як воює Україна, а не вони - то і обирають тактику максимальної деескалації. Просто сидіть і ловіть ракети на голови, трохи зіб'єте і добре, до наступного обстрілу.