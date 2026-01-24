Атаки РФ на енергетику України можуть кваліфікуватися як воєнні злочини, - заява міністрів країн Нордично-балтійської вісімки
Міністри закордонних справ Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції засуджують постійні атаки Росії на українські міста, житлові райони та критично важливу інфраструктуру.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у спільній заяві щодо знищення Росією енергетичної інфраструктури в Україні.
Посилення обстрілів
Зазначається, що вісім країн висловили стурбованість нещодавнім загостренням обстрілів, попри міжнародні зусилля щодо завершення війни, і закликали Росію припинити удари по енергетичних об’єктах.
Також міністри звернули увагу, що атаки на електричні підстанції загрожують безпечній роботі атомних електростанцій та критично впливають на життєзабезпечення населення.
Воєнні злочини
У заяві наголошується, що обстріли, спрямовані на відключення українців від електрики, опалення та водопостачання в умовах суворої зими, порушують міжнародне гуманітарне право і можуть кваліфікуватися як воєнні злочини.
Зауважується, що Росія та її керівництво повинні нести відповідальність за ці дії.
Спецтрибунал для РФ
Крім того, міністри привітали прогрес у створенні механізму компенсації жертвам війни та спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії, що, на їхню думку, є важливим кроком до справедливості та покарання винних.
Вся історія Расеї - це історія геноцидів і військових злочинів і для них це всього лише привід для гордості
Як і більшість всього, що кажуть і роблять європейські "друзіпартнерисоюзники".