Атаки РФ на енергетику України можуть кваліфікуватися як воєнні злочини, - заява міністрів країн Нордично-балтійської вісімки

Міністри закордонних справ Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції засуджують постійні атаки Росії на українські міста, житлові райони та критично важливу інфраструктуру.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у спільній заяві щодо знищення Росією енергетичної інфраструктури в Україні.

Посилення обстрілів

Зазначається, що вісім країн висловили стурбованість нещодавнім загостренням обстрілів, попри міжнародні зусилля щодо завершення війни, і закликали Росію припинити удари по енергетичних об’єктах.

Також міністри звернули увагу, що атаки на електричні підстанції загрожують безпечній роботі атомних електростанцій та критично впливають на життєзабезпечення населення.

Воєнні злочини

У заяві наголошується, що обстріли, спрямовані на відключення українців від електрики, опалення та водопостачання в умовах суворої зими, порушують міжнародне гуманітарне право і можуть кваліфікуватися як воєнні злочини.

Зауважується, що Росія та її керівництво повинні нести відповідальність за ці дії.

Спецтрибунал для РФ

Крім того, міністри привітали прогрес у створенні механізму компенсації жертвам війни та спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії, що, на їхню думку, є важливим кроком до справедливості та покарання винних.

БО ЦЕ ВОНО І Є. Тільки толку з того хто там що признає.

Вся історія Расеї - це історія геноцидів і військових злочинів і для них це всього лише привід для гордості
24.01.2026 16:13 Відповісти
"Можуть кваліфікуватись як військові злочини."Чому не кваліфікуїте?Очікуєте куди чаша терезів перетягне?Світ повинен зрозуміти що скаженого звіра треба знешкоджувати,бо він багато горя принесе.
24.01.2026 16:22 Відповісти
Як завжди. Млява заява імпотентів. Чому зразу не об'явити воєнним злочином, якщо такі обстріли це пряме порушення узгоджених правил ведення війни. Які до речі і Кацапія срана підписала!
24.01.2026 16:48 Відповісти
Кацапы огорчатся. Но это не точно...
24.01.2026 16:12 Відповісти
Ого, а допоможе це приблизно ніяк.
24.01.2026 16:14 Відповісти
Потужна заява ні про що, і без реальних наслідків.
Як і більшість всього, що кажуть і роблять європейські "друзіпартнерисоюзники".
24.01.2026 16:50 Відповісти
Тепер немає військових злочинів. Міжнародне право перестало існувати. Європейці перестаньте створювати собі ілюзію. Українцям теж треба знищувати рашистів всіма способами і вам приєднуватися, чи допомагати зброєю і грошима мовчки.
24.01.2026 16:51 Відповісти
Нє, пля, це дружній шарж. дебіли.
24.01.2026 17:47 Відповісти
Може кваліфікуватись, а може й ні... "Шановні", ви там взагалі зв'язок з реальністю втратили? В Україні повномасштабна війна вже 5-й рік і увесь цей час росіяни щоденно атакують мирне населення усім чим тільки можуть і як тільки можуть.
24.01.2026 17:48 Відповісти
Кваліфікацію надає прокурор і суд. Так що надо бути вдячними і не нівелювати, недооцінювати заяву і підтримку, яка є тим, що рятує Україну від капітуляції.
24.01.2026 18:57 Відповісти
Рашисти сміються з ваших погроз і міжнародних трибуналів. Тому що ви самі суперечите, коли погрожуєте одночасно йдете на поступки і запрошуєте злочинця за свій стіл. Якщо батьки вбитої дитини садять за свій стіл маніяка і вбивцю то у маніяка це викликає самовдоволення і навіть оргазм від здійсненого злочину. Психоматика всіх масових вбивць і маніяків заключається саме в тому що вони як наркомани отримують задоволення від безкарності за вбивства. Ви вірите що Путлер хоче миру і спокою? Ви глибоко помиляєтесь. Путлер отримує оргазм і емоційне піднесення від того що він масово вбиває людей і спостерігає як його благають. В історії ще ніодин маніяк сам по собі не зупинив свою криваву гру.
24.01.2026 18:54 Відповісти
Така ж сама маніакальна шизофренія і в облізлого шизоїда Тромба. Який отримує оргазм від того що робить безумні речі і отримує оргазм від того що йому ніхто не може нічого зробити а всі тільки його нахвалюють і продовжують до нього їздити лизати йому сраку. Але вилизавши Тромбу сраку, Тромб лизоблюди нічого не добиваються. Натомість Тромб б'є батогом знову цих же лизоблюдів щоб вони лизали йому сраку ще глибше бо поверхневе лизання сраки його вже не збуджує
24.01.2026 19:02 Відповісти
а кому ..незрозуміло .. що це злочини проти людяності проти дітей проти стареньких проти цивільних --- це ..не розуміє.. ****** ***** орбан . ************ лукашенко . сам ***** в.в. --- і оцих тварюк . оцих істот безрогих прямоходячих тампон запросив у ..раду миру.. ---- там якась конгресвумен заявила що трампа негайно обстежити у психіатра і об.явити йому імпічмент . якщо донні запрошує воєнних злочинців ***** і під*****вника в ..раду миру.. то точно з мозгами у трампа ***** якась він неадикватно сприймає реальність і це дужееее сумно бо сша завжди допомогали боротьбі за демократію і суверенітет --- трамп це ще три роки . але ж як це довго
24.01.2026 19:19 Відповісти
МОЖУТЬ???
24.01.2026 19:32 Відповісти
Це як парадокс Бога - якщо Бог всемогутній, то чи зможе він створити такий важкий камінь, який не зможе підняти?...відповідь проста - Бог все може... може підняти, може не підняти...
24.01.2026 20:27 Відповісти
24.01.2026 20:15 Відповісти
Не пройшло і 5 років
24.01.2026 20:33 Відповісти
не могут, а должны
25.01.2026 01:12 Відповісти
 
 