Естонія з 1 січня головуватиме у Нордично-балтійській вісімці: у пріоритетах підтримка України
З 1 січня 2026 року Естонія головуватиме в Нордично-балтійській вісімці (NB8) - регіональному форматі співпраці, до якого також входять Данія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Фінляндія та Швеція.
Про це пише ERR, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Країни NB8 разом значно більші, помітніші та впливовіші, ніж окремо. Ми хочемо, щоб нас розглядали як єдиний і сильний регіон, який, попри відносно малі розміри держав, є одним з ключових економічних і політичних партнерів у Євро-Атлантичному просторі", – сказав міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.
Цілі
У МЗС Естонії повідомили, що цілями країни під час головування будуть:
- зміцнення регіонального співробітництва;
- підвищення видимості NB8 на міжнародній арені;
- поглиблення стратегічної інтеграції регіону, заявили в МЗС Естонії.
Пріоритети
Серед пріоритетів головування Естонії – продовження всебічної підтримки України та збереження провідної ролі у чиненні тиску на Росію.
Триватиме головування Естонії у NB8 впродовж всього 2026 року.
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