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Новини Допомога Україні від Естонії
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Естонія з 1 січня головуватиме у Нордично-балтійській вісімці: у пріоритетах підтримка України

З 1 січня Естонія головує в NB8: головний акцент — на всебічній підтримці України

З 1 січня 2026 року Естонія головуватиме в Нордично-балтійській вісімці (NB8) - регіональному форматі співпраці, до якого також входять Данія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Фінляндія та Швеція. 

Про це пише ERR, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Країни NB8 разом значно більші, помітніші та впливовіші, ніж окремо. Ми хочемо, щоб нас розглядали як єдиний і сильний регіон, який, попри відносно малі розміри держав, є одним з ключових економічних і політичних партнерів у Євро-Атлантичному просторі", – сказав міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

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Цілі 

У МЗС Естонії повідомили, що цілями країни під час головування будуть:

  • зміцнення регіонального співробітництва;
  • підвищення видимості NB8 на міжнародній арені;
  • поглиблення стратегічної інтеграції регіону, заявили в МЗС Естонії.

Пріоритети 

Серед пріоритетів головування Естонії – продовження всебічної підтримки України та збереження провідної ролі у чиненні тиску на Росію.

Триватиме головування Естонії у NB8 впродовж всього 2026 року.

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