Естонія з 1 січня головуватиме у Нордично-балтійській вісімці: у пріоритетах підтримка України

З 1 січня 2026 року Естонія головуватиме в Нордично-балтійській вісімці (NB8) - регіональному форматі співпраці, до якого також входять Данія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Фінляндія та Швеція.

Про це пише ERR, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Країни NB8 разом значно більші, помітніші та впливовіші, ніж окремо. Ми хочемо, щоб нас розглядали як єдиний і сильний регіон, який, попри відносно малі розміри держав, є одним з ключових економічних і політичних партнерів у Євро-Атлантичному просторі", – сказав міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Читайте також: Естонія виділяє Україні нову фінансову допомогу: EUR150 тис. для підтримки енергосистеми

Цілі

У МЗС Естонії повідомили, що цілями країни під час головування будуть:

зміцнення регіонального співробітництва;

підвищення видимості NB8 на міжнародній арені;

поглиблення стратегічної інтеграції регіону, заявили в МЗС Естонії.

Пріоритети

Серед пріоритетів головування Естонії – продовження всебічної підтримки України та збереження провідної ролі у чиненні тиску на Росію.

Триватиме головування Естонії у NB8 впродовж всього 2026 року.

Читайте також: Естонія виділить 2 млн євро на підтримку енергетики України