Эстония с 1 января будет председательствовать в Нордическо-Балтийской восьмерке: в приоритетах поддержка Украины

С 1 января 2026 года Эстония будет председательствовать в Нордическо-балтийской восьмерке (NB8) - региональном формате сотрудничества, в который также входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия и Швеция.

"Страны NB8 вместе значительно больше, заметнее и влиятельнее, чем по отдельности. Мы хотим, чтобы нас рассматривали как единый и сильный регион, который, несмотря на относительно небольшие размеры государств, является одним из ключевых экономических и политических партнеров в Евро-Атлантическом пространстве", - сказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Цели

В МИД Эстонии сообщили, что целями страны во время председательства будут:

укрепление регионального сотрудничества;

повышение видимости NB8 на международной арене;

углубление стратегической интеграции региона, заявили в МИД Эстонии.

Приоритеты

Среди приоритетов председательства Эстонии – продолжение всесторонней поддержки Украины и сохранение ведущей роли в оказании давления на Россию.

Председательство Эстонии в NB8 продлится в течение всего 2026 года.

