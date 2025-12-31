Эстония с 1 января будет председательствовать в Нордическо-Балтийской восьмерке: в приоритетах поддержка Украины
С 1 января 2026 года Эстония будет председательствовать в Нордическо-балтийской восьмерке (NB8) - региональном формате сотрудничества, в который также входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия и Швеция.
Об этом пишет ERR, сообщает Цензор.НЕТ.
"Страны NB8 вместе значительно больше, заметнее и влиятельнее, чем по отдельности. Мы хотим, чтобы нас рассматривали как единый и сильный регион, который, несмотря на относительно небольшие размеры государств, является одним из ключевых экономических и политических партнеров в Евро-Атлантическом пространстве", - сказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
Цели
В МИД Эстонии сообщили, что целями страны во время председательства будут:
- укрепление регионального сотрудничества;
- повышение видимости NB8 на международной арене;
- углубление стратегической интеграции региона, заявили в МИД Эстонии.
Приоритеты
Среди приоритетов председательства Эстонии – продолжение всесторонней поддержки Украины и сохранение ведущей роли в оказании давления на Россию.
Председательство Эстонии в NB8 продлится в течение всего 2026 года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль