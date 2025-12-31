РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7840 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине от Эстонии
144 2

Эстония с 1 января будет председательствовать в Нордическо-Балтийской восьмерке: в приоритетах поддержка Украины

С 1 января Эстония председательствует в NB8: главный акцент — на всесторонней поддержке Украины

С 1 января 2026 года Эстония будет председательствовать в Нордическо-балтийской восьмерке (NB8) - региональном формате сотрудничества, в который также входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия и Швеция. 

Об этом пишет ERR, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

"Страны NB8 вместе значительно больше, заметнее и влиятельнее, чем по отдельности. Мы хотим, чтобы нас рассматривали как единый и сильный регион, который, несмотря на относительно небольшие размеры государств, является одним из ключевых экономических и политических партнеров в Евро-Атлантическом пространстве", - сказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Читайте также: Эстония выделяет Украине новую финансовую помощь: 150 тыс. евро для поддержки энергосистемы

Цели 

В МИД Эстонии сообщили, что целями страны во время председательства будут:

  • укрепление регионального сотрудничества;
  • повышение видимости NB8 на международной арене;
  • углубление стратегической интеграции региона, заявили в МИД Эстонии.

Приоритеты 

Среди приоритетов председательства Эстонии – продолжение всесторонней поддержки Украины и сохранение ведущей роли в оказании давления на Россию.

Председательство Эстонии в NB8 продлится в течение всего 2026 года.

Читайте также: Эстония выделит 2 млн евро на поддержку энергетики Украины

Автор: 

Балтия (388) Эстония (1598) поддержка (759)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Добра новина.
показать весь комментарий
31.12.2025 21:41 Ответить
Успехов!
показать весь комментарий
31.12.2025 22:20 Ответить
 
 