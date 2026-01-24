Атаки РФ на энергетику Украины могут квалифицироваться как военные преступления, - заявление министров стран Северно-Балтийской восьмерки
Министры иностранных дел Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции осуждают постоянные атаки России на украинские города, жилые районы и критически важную инфраструктуру.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в совместном заявлении по поводу уничтожения Россией энергетической инфраструктуры в Украине.
Усиление обстрелов
Отмечается, что восемь стран выразили обеспокоенность недавним обострением обстрелов, несмотря на международные усилия по завершению войны, и призвали Россию прекратить удары по энергетическим объектам.
Также министры обратили внимание, что атаки на электрические подстанции угрожают безопасной работе атомных электростанций и критически влияют на жизнеобеспечение населения.
Военные преступления
В заявлении отмечается, что обстрелы, направленные на отключение украинцев от электричества, отопления и водоснабжения в условиях суровой зимы, нарушают международное гуманитарное право и могут квалифицироваться как военные преступления.
Отмечается, что Россия и ее руководство должны нести ответственность за эти действия.
Спецтрибунал для РФ
Кроме того, министры приветствовали прогресс в создании механизма компенсации жертвам войны и специального трибунала для расследования преступления агрессии, что, по их мнению, является важным шагом к справедливости и наказанию виновных.
Вся історія Расеї - це історія геноцидів і військових злочинів і для них це всього лише привід для гордості
Як і більшість всього, що кажуть і роблять європейські "друзіпартнерисоюзники".