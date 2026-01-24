Атаки РФ на энергетику Украины могут квалифицироваться как военные преступления, - заявление министров стран Северно-Балтийской восьмерки

Министры иностранных дел Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции осуждают постоянные атаки России на украинские города, жилые районы и критически важную инфраструктуру.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в совместном заявлении по поводу уничтожения Россией энергетической инфраструктуры в Украине.

Усиление обстрелов

Отмечается, что восемь стран выразили обеспокоенность недавним обострением обстрелов, несмотря на международные усилия по завершению войны, и призвали Россию прекратить удары по энергетическим объектам.

Также министры обратили внимание, что атаки на электрические подстанции угрожают безопасной работе атомных электростанций и критически влияют на жизнеобеспечение населения.

Читайте также: Эстония с 1 января будет председательствовать в Северно-Балтийской восьмерке: в приоритетах поддержка Украины

Военные преступления

В заявлении отмечается, что обстрелы, направленные на отключение украинцев от электричества, отопления и водоснабжения в условиях суровой зимы, нарушают международное гуманитарное право и могут квалифицироваться как военные преступления.

Отмечается, что Россия и ее руководство должны нести ответственность за эти действия.

Читайте также: Свириденко провела селектор после ночной атаки: Оперативно восстанавливаем поврежденную генерацию, максимально нарастили импорт

Спецтрибунал для РФ

Кроме того, министры приветствовали прогресс в создании механизма компенсации жертвам войны и специального трибунала для расследования преступления агрессии, что, по их мнению, является важным шагом к справедливости и наказанию виновных.

Читайте: Заседание "энергетического Рамштайна": партнеры подтвердили готовность поддержать Украину новыми пакетами помощи

Кацапы огорчатся. Но это не точно...
24.01.2026 16:12 Ответить
БО ЦЕ ВОНО І Є. Тільки толку з того хто там що признає.

Вся історія Расеї - це історія геноцидів і військових злочинів і для них це всього лише привід для гордості
24.01.2026 16:13 Ответить
Ого, а допоможе це приблизно ніяк.
24.01.2026 16:14 Ответить
"Можуть кваліфікуватись як військові злочини."Чому не кваліфікуїте?Очікуєте куди чаша терезів перетягне?Світ повинен зрозуміти що скаженого звіра треба знешкоджувати,бо він багато горя принесе.
24.01.2026 16:22 Ответить
Як завжди. Млява заява імпотентів. Чому зразу не об'явити воєнним злочином, якщо такі обстріли це пряме порушення узгоджених правил ведення війни. Які до речі і Кацапія срана підписала!
24.01.2026 16:48 Ответить
Потужна заява ні про що, і без реальних наслідків.
Як і більшість всього, що кажуть і роблять європейські "друзіпартнерисоюзники".
24.01.2026 16:50 Ответить
Тепер немає військових злочинів. Міжнародне право перестало існувати. Європейці перестаньте створювати собі ілюзію. Українцям теж треба знищувати рашистів всіма способами і вам приєднуватися, чи допомагати зброєю і грошима мовчки.
24.01.2026 16:51 Ответить
Нє, пля, це дружній шарж. дебіли.
24.01.2026 17:47 Ответить
Може кваліфікуватись, а може й ні... "Шановні", ви там взагалі зв'язок з реальністю втратили? В Україні повномасштабна війна вже 5-й рік і увесь цей час росіяни щоденно атакують мирне населення усім чим тільки можуть і як тільки можуть.
24.01.2026 17:48 Ответить
Кваліфікацію надає прокурор і суд. Так що надо бути вдячними і не нівелювати, недооцінювати заяву і підтримку, яка є тим, що рятує Україну від капітуляції.
24.01.2026 18:57 Ответить
Рашисти сміються з ваших погроз і міжнародних трибуналів. Тому що ви самі суперечите, коли погрожуєте одночасно йдете на поступки і запрошуєте злочинця за свій стіл. Якщо батьки вбитої дитини садять за свій стіл маніяка і вбивцю то у маніяка це викликає самовдоволення і навіть оргазм від здійсненого злочину. Психоматика всіх масових вбивць і маніяків заключається саме в тому що вони як наркомани отримують задоволення від безкарності за вбивства. Ви вірите що Путлер хоче миру і спокою? Ви глибоко помиляєтесь. Путлер отримує оргазм і емоційне піднесення від того що він масово вбиває людей і спостерігає як його благають. В історії ще ніодин маніяк сам по собі не зупинив свою криваву гру.
24.01.2026 18:54 Ответить
Така ж сама маніакальна шизофренія і в облізлого шизоїда Тромба. Який отримує оргазм від того що робить безумні речі і отримує оргазм від того що йому ніхто не може нічого зробити а всі тільки його нахвалюють і продовжують до нього їздити лизати йому сраку. Але вилизавши Тромбу сраку, Тромб лизоблюди нічого не добиваються. Натомість Тромб б'є батогом знову цих же лизоблюдів щоб вони лизали йому сраку ще глибше бо поверхневе лизання сраки його вже не збуджує
24.01.2026 19:02 Ответить
а кому ..незрозуміло .. що це злочини проти людяності проти дітей проти стареньких проти цивільних --- це ..не розуміє.. ****** ***** орбан . ************ лукашенко . сам ***** в.в. --- і оцих тварюк . оцих істот безрогих прямоходячих тампон запросив у ..раду миру.. ---- там якась конгресвумен заявила що трампа негайно обстежити у психіатра і об.явити йому імпічмент . якщо донні запрошує воєнних злочинців ***** і під*****вника в ..раду миру.. то точно з мозгами у трампа ***** якась він неадикватно сприймає реальність і це дужееее сумно бо сша завжди допомогали боротьбі за демократію і суверенітет --- трамп це ще три роки . але ж як це довго
24.01.2026 19:19 Ответить
МОЖУТЬ???
24.01.2026 19:32 Ответить
Це як парадокс Бога - якщо Бог всемогутній, то чи зможе він створити такий важкий камінь, який не зможе підняти?...відповідь проста - Бог все може... може підняти, може не підняти...
24.01.2026 20:27 Ответить
24.01.2026 20:15 Ответить
Не пройшло і 5 років
24.01.2026 20:33 Ответить
не могут, а должны
25.01.2026 01:12 Ответить
 
 