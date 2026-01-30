Усиление ПВО, развитие дронов и авиация: Украина и Польша углубляют оборонное сотрудничество, - Федоров

Министр обороны Украины Михаил Федоров провел беседу с вице-премьер-министром, министром национальной обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышем, в ходе которой обсудили усиление оборонного сотрудничества.

Поддержка Украины

"Поблагодарил партнеров за стратегическую поддержку Украины. Польша играет ключевую логистическую роль - через ее территорию поступает около 90% международной помощи, в частности, для укрепления энергетической устойчивости Украины", - отметил министр.

Ключевые направления сотрудничества

Как отмечается, стороны сосредоточились на следующих направлениях сотрудничества:

  • Совместные оборонные проекты и европейские механизмы.
    Федоров поблагодарил Польшу за участие в PURL и готовность совместно реализовать оборонные проекты с фокусом на развитие дронов. Отдельно отметил роль Совместного Центра НАТО - Украина JATEC в Польше как платформы для анализа опыта войны, обмена знаниями и внедрения стандартов НАТО.
  • Усиление "малой" ПВО.
    Польские технологии уже являются важной частью нашей "малой" ПВО. Готовы развивать сотрудничество дальше и расширять радарное поле.
  • Авиационные возможности.
    Отдельно стороны обсудили передачу Украине самолетов МиГ-29 - важный компонент для защиты украинского неба. Польша уже передала такие истребители в 2023 году. Совместно будем работать над их модернизацией для повышения эффективности и поражения вражеских целей.

Обмен опытом

Также Федоров отметил, что Украина со своей стороны готова делиться украинскими решениями - в частности, в сфере противодействия шахидам. Данные с поля боя и практический опыт могут быть полезны для усиления возможностей польской армии.

"Спасибо Польше за плодотворное сотрудничество и поддержку Украины с первых дней полномасштабного российского вторжения", - добавил он.

Что предшествовало?

  • Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Польша отказывается передавать самолеты МиГ-29, хотя Украина договорилась с НАТО об отправке самолетов Альянса в Польшу в обмен.
  • Позже в МИД страны ответили, что Польша передаст Украине свои самолеты МиГ-29 тогда, когда получит им замену от союзников.
  • Президент Польши Анджей Дуда заявлял, что Польша передаст Украине остальные свои МиГ-29, когда союзники будут гарантировать безопасность воздушного пространства страны.
  • В свою очередь глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что среди стран, которые помогают Украине, Польша сделала для Украины больше в соотношении к ВВП, чем любая другая страна.

Сім років одні кадри Зеленського міняють кадри Зеленського і гучно обіцяють про успіхи.
