Усиление ПВО, развитие дронов и авиация: Украина и Польша углубляют оборонное сотрудничество, - Федоров

Индустрия дронов

Министр обороны Украины Михаил Федоров провел беседу с вице-премьер-министром, министром национальной обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышем, в ходе которой обсудили усиление оборонного сотрудничества.

Об этом Федоров сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Поддержка Украины

"Поблагодарил партнеров за стратегическую поддержку Украины. Польша играет ключевую логистическую роль - через ее территорию поступает около 90% международной помощи, в частности, для укрепления энергетической устойчивости Украины", - отметил министр.

Ключевые направления сотрудничества

Как отмечается, стороны сосредоточились на следующих направлениях сотрудничества:

Совместные оборонные проекты и европейские механизмы.

Федоров поблагодарил Польшу за участие в PURL и готовность совместно реализовать оборонные проекты с фокусом на развитие дронов. Отдельно отметил роль Совместного Центра НАТО - Украина JATEC в Польше как платформы для анализа опыта войны, обмена знаниями и внедрения стандартов НАТО.

Польские технологии уже являются важной частью нашей "малой" ПВО. Готовы развивать сотрудничество дальше и расширять радарное поле.

Отдельно стороны обсудили передачу Украине самолетов МиГ-29 - важный компонент для защиты украинского неба. Польша уже передала такие истребители в 2023 году. Совместно будем работать над их модернизацией для повышения эффективности и поражения вражеских целей.

Обмен опытом

Также Федоров отметил, что Украина со своей стороны готова делиться украинскими решениями - в частности, в сфере противодействия шахидам. Данные с поля боя и практический опыт могут быть полезны для усиления возможностей польской армии.

"Спасибо Польше за плодотворное сотрудничество и поддержку Украины с первых дней полномасштабного российского вторжения", - добавил он.

