Посилення ППО, розвиток дронів та авіація: Україна і Польща поглиблюють оборонну співпрацю, - Федоров

Індустрія дронів

Міністр оборони України Михайло Федоров провів розмову з Віцепрем’єр-міністром, міністром національної оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем, під час якої обговорили посилення оборонної співпраці.

Про це Федоров повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Підтримка України

"Подякував партнерам за стратегічну підтримку України. Польща відіграє ключову логістичну роль - через її територію надходить близько 90% міжнародної допомоги, зокрема, для зміцнення енергетичної стійкості України", - зазначив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща готова передати Україні чотири МіГ-29. Усього очікується близько 10, - посол Боднар

Ключові напрями співпраці

Як зазначається, сторони зосередилися на таких напрямах співпраці:

Спільні оборонні проєкти та європейські механізми.

Федоров подякував Польщі за участь у PURL і готовність спільно реалізувати оборонні проєкти з фокусом на розвиток дронів. Окремо відзначив роль Спільного Центру НАТО - Україна JATEC у Польщі як платформи для аналізу досвіду війни, обміну знаннями та впровадження стандартів НАТО.

Федоров подякував Польщі за участь у PURL і готовність спільно реалізувати оборонні проєкти з фокусом на розвиток дронів. Окремо відзначив роль Спільного Центру НАТО - Україна JATEC у Польщі як платформи для аналізу досвіду війни, обміну знаннями та впровадження стандартів НАТО. Посилення "малої" ППО.

Польські технології вже є важливою частиною нашої "малої" ППО. Готові розвивати співпрацю далі та розширювати радарне поле.

Польські технології вже є важливою частиною нашої "малої" ППО. Готові розвивати співпрацю далі та розширювати радарне поле. Авіаційні спроможності.

Окремо сторони обговорили передання Україні літаків МіГ-29 - важливий складник для захисту українського неба. Польща вже передала такі винищувачі у 2023 році. Спільно працюватимемо над їхньою модернізацією для підвищення ефективності й ураження ворожих цілей.

Також читайте: Польща до кінця січня підпише угоду для створення "антидронової стіни", - ЗМІ

Обмін досвідом

Також Федоров зазначив, що Україна зі свого боку готова ділитися українськими рішеннями - зокрема, у сфері протидії шахедам. Дані з поля бою та практичний досвід можуть бути корисними для посилення спроможностей польського війська.

"Дякую Польщі за плідну співпрацю та підтримку України з перших днів повномасштабного російського вторгнення", - додав він.

Читайте: Зеленський пояснив критику Європи: Брак фінансування ракет ППО призвів до ударів РФ по енергетиці Києва

Що передувало?