Посилення ППО, розвиток дронів та авіація: Україна і Польща поглиблюють оборонну співпрацю, - Федоров

Міністр оборони України Михайло Федоров провів розмову з Віцепрем’єр-міністром, міністром національної оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем, під час якої обговорили посилення оборонної співпраці.

Про це Федоров повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Підтримка України

"Подякував партнерам за стратегічну підтримку України. Польща відіграє ключову логістичну роль - через її територію надходить близько 90% міжнародної допомоги, зокрема, для зміцнення енергетичної стійкості України", - зазначив міністр.

Ключові напрями співпраці

Як зазначається, сторони зосередилися на таких напрямах співпраці:

  • Спільні оборонні проєкти та європейські механізми.
    Федоров подякував Польщі за участь у PURL і готовність спільно реалізувати оборонні проєкти з фокусом на розвиток дронів. Окремо відзначив роль Спільного Центру НАТО - Україна JATEC у Польщі як платформи для аналізу досвіду війни, обміну знаннями та впровадження стандартів НАТО.
  • Посилення "малої" ППО.
    Польські технології вже є важливою частиною нашої "малої" ППО. Готові розвивати співпрацю далі та розширювати радарне поле.
  • Авіаційні спроможності.
    Окремо сторони обговорили передання Україні літаків МіГ-29 - важливий складник для захисту українського неба. Польща вже передала такі винищувачі у 2023 році. Спільно працюватимемо над їхньою модернізацією для підвищення ефективності й ураження ворожих цілей.

Обмін досвідом

Також Федоров зазначив, що Україна зі свого боку готова ділитися українськими рішеннями - зокрема, у сфері протидії шахедам. Дані з поля бою та практичний досвід можуть бути корисними для посилення спроможностей польського війська.

"Дякую Польщі за плідну співпрацю та підтримку України з перших днів повномасштабного російського вторгнення", - додав він.

Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Польща відмовляється передавати літаки МіГ-29, хоча Україна домовилася з НАТО про відправлення літаків Альянсу до Польщі в обмін.
  • Пізніше у МЗС країни відповіли, що Польща передасть Україні свої літаки МіГ-29 тоді, коли отримає їм заміну від союзників.
  • Президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що Польща передасть Україні решту своїх МіГ-29, коли союзники гарантуватимуть безпеку повітряного простору країни.
  • Своєю чергою глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що серед країн, які допомагають Україні, Польща зробила для України більше у співвідношенні до ВВП, ніж будь-яка інша країна.

Сім років одні кадри Зеленського міняють кадри Зеленського і гучно обіцяють про успіхи.
30.01.2026 11:58
 
 