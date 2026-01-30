Посилення ППО, розвиток дронів та авіація: Україна і Польща поглиблюють оборонну співпрацю, - Федоров
Індустрія дронів
Міністр оборони України Михайло Федоров провів розмову з Віцепрем’єр-міністром, міністром національної оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем, під час якої обговорили посилення оборонної співпраці.
Про це Федоров повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Підтримка України
"Подякував партнерам за стратегічну підтримку України. Польща відіграє ключову логістичну роль - через її територію надходить близько 90% міжнародної допомоги, зокрема, для зміцнення енергетичної стійкості України", - зазначив міністр.
Ключові напрями співпраці
Як зазначається, сторони зосередилися на таких напрямах співпраці:
- Спільні оборонні проєкти та європейські механізми.
Федоров подякував Польщі за участь у PURL і готовність спільно реалізувати оборонні проєкти з фокусом на розвиток дронів. Окремо відзначив роль Спільного Центру НАТО - Україна JATEC у Польщі як платформи для аналізу досвіду війни, обміну знаннями та впровадження стандартів НАТО.
- Посилення "малої" ППО.
Польські технології вже є важливою частиною нашої "малої" ППО. Готові розвивати співпрацю далі та розширювати радарне поле.
- Авіаційні спроможності.
Окремо сторони обговорили передання Україні літаків МіГ-29 - важливий складник для захисту українського неба. Польща вже передала такі винищувачі у 2023 році. Спільно працюватимемо над їхньою модернізацією для підвищення ефективності й ураження ворожих цілей.
Обмін досвідом
Також Федоров зазначив, що Україна зі свого боку готова ділитися українськими рішеннями - зокрема, у сфері протидії шахедам. Дані з поля бою та практичний досвід можуть бути корисними для посилення спроможностей польського війська.
"Дякую Польщі за плідну співпрацю та підтримку України з перших днів повномасштабного російського вторгнення", - додав він.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Польща відмовляється передавати літаки МіГ-29, хоча Україна домовилася з НАТО про відправлення літаків Альянсу до Польщі в обмін.
- Пізніше у МЗС країни відповіли, що Польща передасть Україні свої літаки МіГ-29 тоді, коли отримає їм заміну від союзників.
- Президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що Польща передасть Україні решту своїх МіГ-29, коли союзники гарантуватимуть безпеку повітряного простору країни.
- Своєю чергою глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що серед країн, які допомагають Україні, Польща зробила для України більше у співвідношенні до ВВП, ніж будь-яка інша країна.
