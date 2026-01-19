Польща готова передати Україні чотири МіГ-29. Усього очікується близько 10, - посол Боднар

Чотири польські винищувачі МіГ-29 вже готові для постачання до України вже на початку 2026 року.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив посол України у Варшаві Василь Боднар, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Коли можлива поставка

"Станом на сьогодні готовими до передачі є чотири літаки. Їх перевірила українська інспекційна група, і тепер ухвалюється рішення про час, місце і процедуру передання", - розповів дипломат.

Боднар висловив сподівання, що це відбудеться в першому кварталі 2026 року.

"Думаю, ці МіГи потребуватимуть певної модернізації, але це вже питання до військових. У результаті цього кожна зі сторін отримає те, чого потребує, оскільки українська сторона має намір передати польській засоби для посилення дронового потенціалу Польщі", - пояснив він.

На думку посла, такий механізм запропоновано для того, щоб зміцнення оборонних спроможностей для Варшави та Києва мало конструктивний характер.

Скільки загалом?

Український посол уточнив, що всього Польща планує передати близько 10 літаків. Час передання винищувачів залежатиме від спроможності їх приймати, готовності цих літаків до безпосереднього застосування і готовності України надати щось на заміну.

"Звичайно, треба врахувати, що це літаки, які закінчили свою службу в Польщі, але можуть використовуватися в бойових умовах в Україні", - резюмував Боднар.

