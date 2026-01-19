Польща готова передати Україні чотири МіГ-29. Усього очікується близько 10, - посол Боднар

Чотири польські винищувачі МіГ-29 вже готові для постачання до України вже на початку 2026 року.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив посол України у Варшаві Василь Боднар, інформує Цензор.НЕТ.

Коли можлива поставка

"Станом на сьогодні готовими до передачі є чотири літаки. Їх перевірила українська інспекційна група, і тепер ухвалюється рішення про час, місце і процедуру передання", - розповів дипломат.

Боднар висловив сподівання, що це відбудеться в першому кварталі 2026 року.

"Думаю, ці МіГи потребуватимуть певної модернізації, але це вже питання до військових. У результаті цього кожна зі сторін отримає те, чого потребує, оскільки українська сторона має намір передати польській засоби для посилення дронового потенціалу Польщі", - пояснив він.

На думку посла, такий механізм запропоновано для того, щоб зміцнення оборонних спроможностей для Варшави та Києва мало конструктивний характер.

Скільки загалом?

Український посол уточнив, що всього Польща планує передати близько 10 літаків. Час передання винищувачів залежатиме від спроможності їх приймати, готовності цих літаків до безпосереднього застосування і готовності України надати щось на заміну.

"Звичайно, треба врахувати, що це літаки, які закінчили свою службу в Польщі, але можуть використовуватися в бойових умовах в Україні", - резюмував Боднар.

Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Польща відмовляється передавати літаки МіГ-29, хоча Україна домовилася з НАТО про відправлення літаків Альянсу до Польщі в обмін.
  • Пізніше у МЗС країни відповіли, що Польща передасть Україні свої літаки МіГ-29 тоді, коли отримає їм заміну від союзників.
  • Президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що Польща передасть Україні решту своїх МіГ-29, коли союзники гарантуватимуть безпеку повітряного простору країни.
  • Своєю чергою глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що серед країн, які допомагають Україні, Польща зробила для України більше у співвідношенні до ВВП, ніж будь-яка інша країна.

А коли ці літаки в 2022 році були так потрібні,то говорили що нема,скінчилися...
19.01.2026 17:29 Відповісти
ну дай краще, якшо можеш. Пи.ти воно ж не мішки тягати
19.01.2026 17:47 Відповісти
ну дивись: навіску на них вже роблять під НАТО. Пуляють вони вже добре широкою номенклатурою тих ракет та бомб шо нам дають. А тепер головне: пілоти і матзабезпечення. Я так розумію, шо ти вже ас на F-16 літати, або напевно інженером на аеродромах подльота працюєш. І розумієш скільки то коштує, по людиьским ресурсам шо, та по часу. Ну ти ж геній, да.
19.01.2026 17:49 Відповісти
А коли ці літаки в 2022 році були так потрібні,то говорили що нема,скінчилися...
19.01.2026 17:29 Відповісти
хто тобі таке сказав? Ти би гуглити навчився чи шо. Мене за критику того мотлоху навіть брейбітер Буткевич забанив, бо я трошка (дуже) орієнтуюся на них, а він ні. Ну але в захист Мігів можу скзаати, шо начі очумєлі ручки навчилися на них навішувати деякі дуже цікаві іграшки. Ну і особовий склад перевчати не треба і мат база є
19.01.2026 17:46 Відповісти
Чому їх передають тільки зараз,якщо вони були дуже потрібні в 2022?
19.01.2026 18:10 Відповісти
Читала десь, що хочуть в обмін наші нові технології чи щодо ППО, чи БПЛА. Може все бути.
19.01.2026 18:46 Відповісти
Бо зараз полякам є чим їх замінити...
19.01.2026 18:55 Відповісти
Візьми небоже шо мені негоже
19.01.2026 17:30 Відповісти
Кацапи весь соціальний непотріб хоронять в Україні, ці металобрухт для утилізації по чайній ложці цідять, як " допомогу".
19.01.2026 17:33 Відповісти
Ні я не інженер, але живу у війні і вважаю що маю критичне все таки мислення. Коли все таке чудове та надійне то чому всі нормальні країни переозброюються ********* технологіями, а нам " надійне" та " за рекомендоване". Щодо часу то війна ( повномасшабна) 4 роки, я думаю пілотів можна було підготувати.
19.01.2026 18:11 Відповісти
Підготовка військового пілота займає більш ніж 4 роки. Я вже не кажу, що сам процес підготовки пілотів ф-16 стартував далеко не в 2022-му. І тим більше не кажу, як важко знайти профпридатного кандидата. В мотивованого...
19.01.2026 20:51 Відповісти
F-16 -машина 1975року випуску, застаріла модель.
19.01.2026 18:18 Відповісти
Щоб полювати на дронів - нормально. Дякуємо.
19.01.2026 17:55 Відповісти
F-16 з такою швидкістю не літають.
19.01.2026 18:20 Відповісти
Щиро дякуємо нашим польським братам і сестрам за допомогу, за тепло й підтримку. Разом до перемоги
19.01.2026 18:04 Відповісти
Дякуєм і за те, що українське зерно на землю висипали і за те що транспорт блокували, чи забулося вже?Дякувальник наш.
19.01.2026 18:32 Відповісти
Ну бо є нормальні щирі поляки, а є гидота куплена пуйлом. Ви ж не переносити на Україну ті диверсії та підпали, які роблять украІнци за паспортом у країнах ЄС зва порученням пуйла.
19.01.2026 18:41 Відповісти
Чехи вже поставили... Як би й тут не сталась та сама історія.
19.01.2026 18:09 Відповісти
Чехи не поставляли. Це лише їх ініціатива була, яка й виконалася на 100%.
19.01.2026 18:24 Відповісти
Проти кацапських майже двох тисяч, до попи дверці.
19.01.2026 18:31 Відповісти
Навіть використовувати як "донори" на органи на запчастини - і то потрібно брати... Я уже не зачіпаю питання, що літаки модернізовані під застосування лінійки озброєння НАТО...
Потрібно брати без вагань!
19.01.2026 18:34 Відповісти
А чому це озвучує не представник Польщі? Може час закрити пельку і дочекатися поки про це скажуть ті хто це вирішив?
19.01.2026 18:37 Відповісти
готовності України надати щось на заміну. Це як????
19.01.2026 19:19 Відповісти
Дякуємо, пани.
Хай Ісус збереже і вас від нашого ворога
19.01.2026 20:22 Відповісти
 
 