Польша готова передать Украине четыре МиГ-29. Всего ожидается около 10, - посол Боднар
Четыре польских истребителя МиГ-29 уже готовы к поставке в Украину в начале 2026 года.
Об этом в интервью Укрінформу сообщил посол Украины в Варшаве Василий Боднар, информирует Цензор.НЕТ.
Когда возможна поставка
"На сегодняшний день готовы к передаче четыре самолета. Их проверила украинская инспекционная группа, и теперь принимается решение о времени, месте и процедуре передачи", - рассказал дипломат.
Боднар выразил надежду, что это произойдет в первом квартале 2026 года.
"Думаю, эти МиГи потребуют определенной модернизации, но это уже вопрос к военным. В результате этого каждая из сторон получит то, в чем нуждается, поскольку украинская сторона намерена передать польской средства для усиления дронового потенциала Польши", - пояснил он.
По мнению посла, такой механизм предложен для того, чтобы укрепление оборонных возможностей для Варшавы и Киева имело конструктивный характер.
Сколько всего?
Украинский посол уточнил, что всего Польша планирует передать около 10 самолетов. Время передачи истребителей будет зависеть от способности их принимать, готовности этих самолетов к непосредственному применению и готовности Украины предоставить что-то взамен.
"Конечно, нужно учесть, что это самолеты, которые закончили свою службу в Польше, но могут использоваться в боевых условиях в Украине", - резюмировал Боднар.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Польша отказывается передавать самолеты МиГ-29, хотя Украина договорилась с НАТО об отправке самолетов Альянса в Польшу в обмен.
- Позже в МИД страны ответили, что Польша передаст Украине свои самолеты МиГ-29 тогда, когда получит им замену от союзников.
- Президент Польши Анджей Дуда заявлял, что Польша передаст Украине остальные свои МиГ-29, когда союзники будут гарантировать безопасность воздушного пространства страны.
- В свою очередь глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что среди стран, которые помогают Украине, Польша сделала для Украины больше в соотношении к ВВП, чем любая другая страна.
