Польша готова передать Украине четыре МиГ-29. Всего ожидается около 10, - посол Боднар

Четыре польских истребителя МиГ-29 уже готовы к поставке в Украину в начале 2026 года.

Об этом в интервью Укрінформу сообщил посол Украины в Варшаве Василий Боднар, информирует Цензор.НЕТ.

Когда возможна поставка

"На сегодняшний день готовы к передаче четыре самолета. Их проверила украинская инспекционная группа, и теперь принимается решение о времени, месте и процедуре передачи", - рассказал дипломат.

Боднар выразил надежду, что это произойдет в первом квартале 2026 года.

"Думаю, эти МиГи потребуют определенной модернизации, но это уже вопрос к военным. В результате этого каждая из сторон получит то, в чем нуждается, поскольку украинская сторона намерена передать польской средства для усиления дронового потенциала Польши", - пояснил он.

По мнению посла, такой механизм предложен для того, чтобы укрепление оборонных возможностей для Варшавы и Киева имело конструктивный характер.

Сколько всего?

Украинский посол уточнил, что всего Польша планирует передать около 10 самолетов. Время передачи истребителей будет зависеть от способности их принимать, готовности этих самолетов к непосредственному применению и готовности Украины предоставить что-то взамен.

"Конечно, нужно учесть, что это самолеты, которые закончили свою службу в Польше, но могут использоваться в боевых условиях в Украине", - резюмировал Боднар.

Что предшествовало?