543 19

Польша готова передать Украине четыре МиГ-29. Всего ожидается около 10, - посол Боднар

МіГ-29

Четыре польских истребителя МиГ-29 уже готовы к поставке в Украину в начале 2026 года.

Об этом в интервью Укрінформу сообщил посол Украины в Варшаве Василий Боднар, информирует Цензор.НЕТ.

Когда возможна поставка

"На сегодняшний день готовы к передаче четыре самолета. Их проверила украинская инспекционная группа, и теперь принимается решение о времени, месте и процедуре передачи", - рассказал дипломат.

Боднар выразил надежду, что это произойдет в первом квартале 2026 года.

Польша готовит новый пакет военной помощи для Украины, - посол Боднар

"Думаю, эти МиГи потребуют определенной модернизации, но это уже вопрос к военным. В результате этого каждая из сторон получит то, в чем нуждается, поскольку украинская сторона намерена передать польской средства для усиления дронового потенциала Польши", - пояснил он.

По мнению посла, такой механизм предложен для того, чтобы укрепление оборонных возможностей для Варшавы и Киева имело конструктивный характер.

Сколько всего?

Украинский посол уточнил, что всего Польша планирует передать около 10 самолетов. Время передачи истребителей будет зависеть от способности их принимать, готовности этих самолетов к непосредственному применению и готовности Украины предоставить что-то взамен.

"Конечно, нужно учесть, что это самолеты, которые закончили свою службу в Польше, но могут использоваться в боевых условиях в Украине", - резюмировал Боднар.

Польша могла бы предоставить МиГи Украине в обмен на антидроновые технологии, - Навроцкий

Что предшествовало?

  • Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Польша отказывается передавать самолеты МиГ-29, хотя Украина договорилась с НАТО об отправке самолетов Альянса в Польшу в обмен.
  • Позже в МИД страны ответили, что Польша передаст Украине свои самолеты МиГ-29 тогда, когда получит им замену от союзников.
  • Президент Польши Анджей Дуда заявлял, что Польша передаст Украине остальные свои МиГ-29, когда союзники будут гарантировать безопасность воздушного пространства страны.
  • В свою очередь глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что среди стран, которые помогают Украине, Польша сделала для Украины больше в соотношении к ВВП, чем любая другая страна.

Боднар Василий (180) Польша (9130) самолет (3770) истребитель (80)
+3
А коли ці літаки в 2022 році були так потрібні,то говорили що нема,скінчилися...

19.01.2026 17:29
+3
Візьми небоже шо мені негоже

19.01.2026 17:30
+3
Кацапи весь соціальний непотріб хоронять в Україні, ці металобрухт для утилізації по чайній ложці цідять, як " допомогу".

19.01.2026 17:33
А коли ці літаки в 2022 році були так потрібні,то говорили що нема,скінчилися...

19.01.2026 17:29
хто тобі таке сказав? Ти би гуглити навчився чи шо. Мене за критику того мотлоху навіть брейбітер Буткевич забанив, бо я трошка (дуже) орієнтуюся на них, а він ні. Ну але в захист Мігів можу скзаати, шо начі очумєлі ручки навчилися на них навішувати деякі дуже цікаві іграшки. Ну і особовий склад перевчати не треба і мат база є

19.01.2026 17:46
Чому їх передають тільки зараз,якщо вони були дуже потрібні в 2022?

19.01.2026 18:10
Візьми небоже шо мені негоже

19.01.2026 17:30
ну дай краще, якшо можеш. Пи.ти воно ж не мішки тягати

19.01.2026 17:47
Кацапи весь соціальний непотріб хоронять в Україні, ці металобрухт для утилізації по чайній ложці цідять, як " допомогу".

19.01.2026 17:33
ну дивись: навіску на них вже роблять під НАТО. Пуляють вони вже добре широкою номенклатурою тих ракет та бомб шо нам дають. А тепер головне: пілоти і матзабезпечення. Я так розумію, шо ти вже ас на F-16 літати, або напевно інженером на аеродромах подльота працюєш. І розумієш скільки то коштує, по людиьским ресурсам шо, та по часу. Ну ти ж геній, да.

19.01.2026 17:49
Ні я не інженер, але живу у війні і вважаю що маю критичне все таки мислення. Коли все таке чудове та надійне то чому всі нормальні країни переозброюються ********* технологіями, а нам " надійне" та " за рекомендоване". Щодо часу то війна ( повномасшабна) 4 роки, я думаю пілотів можна було підготувати.

19.01.2026 18:11
F-16 -машина 1975року випуску, застаріла модель.

19.01.2026 18:18
Щоб полювати на дронів - нормально. Дякуємо.

19.01.2026 17:55
F-16 з такою швидкістю не літають.

19.01.2026 18:20
Щиро дякуємо нашим польським братам і сестрам за допомогу, за тепло й підтримку. Разом до перемоги

19.01.2026 18:04
Дякуєм і за те, що українське зерно на землю висипали і за те що транспорт блокували, чи забулося вже?Дякувальник наш.

19.01.2026 18:32
Ну бо є нормальні щирі поляки, а є гидота куплена пуйлом. Ви ж не переносити на Україну ті диверсії та підпали, які роблять украІнци за паспортом у країнах ЄС зва порученням пуйла.

19.01.2026 18:41
Чехи вже поставили... Як би й тут не сталась та сама історія.

19.01.2026 18:09
Чехи не поставляли. Це лише їх ініціатива була, яка й виконалася на 100%.

19.01.2026 18:24
Проти кацапських майже двох тисяч, до попи дверці.

19.01.2026 18:31
Навіть використовувати як "донори" на органи на запчастини - і то потрібно брати... Я уже не зачіпаю питання, що літаки модернізовані під застосування лінійки озброєння НАТО...

Потрібно брати без вагань!
Потрібно брати без вагань!

19.01.2026 18:34
А чому це озвучує не представник Польщі? Може час закрити пельку і дочекатися поки про це скажуть ті хто це вирішив?

19.01.2026 18:37
 
 