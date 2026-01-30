Майбутній прем’єр Нідерландів Роб Єттен вважає, що зараз не час для переговорів з Путіним

Майбутній прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен заявив, що не розглядає переговори з Росією щодо завершення війни проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в його інтерв’ю агентству AFP після презентації програмного маніфесту нового уряду.

Політик пояснив свою позицію відсутністю сигналів з боку Москви про готовність припинити агресію. За нинішніх умов діалог з Росією є неможливим. Уряд Нідерландів і надалі зосереджуватиметься на підтримці України.

Підтримка України та безпека Європи

Програмний документ обсягом 79 сторінок був підготовлений після напружених переговорів між Єттеном та двома коаліційними партнерами. У ньому підтверджується незмінність курсу Амстердама щодо допомоги Києву.

У маніфесті зазначено, що війна в Україні напряму впливає на безпеку всієї Європи. Саме тому Нідерланди планують продовжувати багаторічну фінансову та військову підтримку української держави. Окремо наголошується на необхідності використання заморожених російських активів.

Роб Єттен підкреслив, що відмова від допомоги Україні створила б ризики для всього європейського регіону.

"Доки триває агресія, ми продовжуватимемо підтримувати український народ", – заявив він.

Оборонні витрати і формування уряду

Новий уряд також має намір закріпити в законі мінімальний рівень оборонних витрат. Йдеться про 3,5% від валового внутрішнього продукту. Такий підхід відповідає вимогам, які неодноразово озвучував президент США Дональд Трамп.

На парламентських виборах у Нідерландах перемогу здобула ліберальна партія D66. Водночас парламент залишається вкрай роздробленим і складається з 15 фракцій. Коаліційна угода між трьома партіями дозволила сформувати уряд меншості, що є нетиповим для країни.

До слова, днями канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна не планує проводити прямі переговори з російським диктатором Володимиром Путіним щодо війни в Україні. Він підкреслив, що переговори мають відбуватися безпосередньо між Україною і Росією. Німеччина ж "стежить за ходом цих переговорів із великою підтримкою" і сподівається на швидке завершення конфлікту.

