УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8502 відвідувача онлайн
Новини переговори з РФ Переговори з Путіним Допомога Україні від Нідерландів
2 603 17

Майбутній прем’єр Нідерландів Роб Єттен вважає, що зараз не час для переговорів з Путіним

Еттен пообіцяв багаторічну фінансову підтримку України

Майбутній прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен заявив, що не розглядає переговори з Росією щодо завершення війни проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в його інтерв’ю агентству AFP після презентації програмного маніфесту нового уряду.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Політик пояснив свою позицію відсутністю сигналів з боку Москви про готовність припинити агресію. За нинішніх умов діалог з Росією є неможливим. Уряд Нідерландів і надалі зосереджуватиметься на підтримці України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Лінія дронів" і F-16: Україна та Нідерланди поглиблюють оборонне партнерство, - Федоров

Підтримка України та безпека Європи

Програмний документ обсягом 79 сторінок був підготовлений після напружених переговорів між Єттеном та двома коаліційними партнерами. У ньому підтверджується незмінність курсу Амстердама щодо допомоги Києву.

У маніфесті зазначено, що війна в Україні напряму впливає на безпеку всієї Європи. Саме тому Нідерланди планують продовжувати багаторічну фінансову та військову підтримку української держави. Окремо наголошується на необхідності використання заморожених російських активів.

Роб Єттен підкреслив, що відмова від допомоги Україні створила б ризики для всього європейського регіону.

"Доки триває агресія, ми продовжуватимемо підтримувати український народ", – заявив він.

Читайте також: РФ планує залучити понад 1 300 ув’язнених і хворих на гепатит С до штурмів на півдні, - Сили оборони

Оборонні витрати і формування уряду

Новий уряд також має намір закріпити в законі мінімальний рівень оборонних витрат. Йдеться про 3,5% від валового внутрішнього продукту. Такий підхід відповідає вимогам, які неодноразово озвучував президент США Дональд Трамп.

На парламентських виборах у Нідерландах перемогу здобула ліберальна партія D66. Водночас парламент залишається вкрай роздробленим і складається з 15 фракцій. Коаліційна угода між трьома партіями дозволила сформувати уряд меншості, що є нетиповим для країни.

  • До слова, днями канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна не планує проводити прямі переговори з російським диктатором Володимиром Путіним щодо війни в Україні. Він підкреслив, що переговори мають відбуватися безпосередньо між Україною і Росією. Німеччина ж "стежить за ходом цих переговорів із великою підтримкою" і сподівається на швидке завершення конфлікту.

Також читайте: Дату та місце наступних тристоронніх перемовин може бути змінено, - Зеленський

Автор: 

Нідерланди (1698) перемовини (3741) росія (69872) війна в Україні (8241)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Є ще у ЄС розсудливі і порядні люди. Звірів-кацапів треба нищити, а не розводити теревені ні про що.
показати весь коментар
30.01.2026 18:13 Відповісти
+12
Коли твоя країна не воює, то здійснювати "багаторічну підтримку" доволі легко, а відмовлятись від переговорів ще легше.
показати весь коментар
30.01.2026 18:27 Відповісти
+11
Так , просто Європі вигідна війна в Україні, м'ясним щитом українці одержують кацапню поки Європа спокійно розважається та робить вигляд що нічого нема.
показати весь коментар
30.01.2026 18:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Є ще у ЄС розсудливі і порядні люди. Звірів-кацапів треба нищити, а не розводити теревені ні про що.
показати весь коментар
30.01.2026 18:13 Відповісти
Дох знищів?
показати весь коментар
30.01.2026 19:39 Відповісти
Ага, прямісенько з дивану))
показати весь коментар
30.01.2026 19:48 Відповісти
А Мерц обіцяв Тауруси, всі вони сміливі до та після.
показати весь коментар
30.01.2026 18:16 Відповісти
Коли твоя країна не воює, то здійснювати "багаторічну підтримку" доволі легко, а відмовлятись від переговорів ще легше.
показати весь коментар
30.01.2026 18:27 Відповісти
Так , просто Європі вигідна війна в Україні, м'ясним щитом українці одержують кацапню поки Європа спокійно розважається та робить вигляд що нічого нема.
показати весь коментар
30.01.2026 18:29 Відповісти
За термін "війна в Україні" пора вже притягати до кримінальної відповідальності.
показати весь коментар
30.01.2026 18:36 Відповісти
А які у нас варіанти? ***** не хоче миру, він хоче нас знищити. Існування суверенної України і окремого українського народу для нього неприйнятно.
показати весь коментар
30.01.2026 18:46 Відповісти
В Європі є притомні люди, але нажаль, США в деменції.
показати весь коментар
30.01.2026 18:48 Відповісти
Щоб провести успішні переговори з рашою, кацапи спочатку повинні обісратися.
Брестський мир доказує.
показати весь коментар
30.01.2026 18:54 Відповісти
Майбутній ідіот міг так пі*донути про переговори, кожна година дня важлива для переговорів, закінчення кровопролиття війни, не час пі*деть це, йди за короблем у ластах....
показати весь коментар
30.01.2026 19:02 Відповісти
Ідіот не розуміє того, що ***** зараз не піде ні на який мир. Він просто тягне час. ***** потрібно примусити до миру!
показати весь коментар
30.01.2026 21:05 Відповісти
Як завжди, Україна цікавить всіх в останню чергу.

- трампу плювати, його влаштує навіть капітуляція, нобелівку тільки дайте

- ЄС плювати. Повоюйте ще 5-10 років, а то не встигаємо підготуватись. Зараз не час до переговорів!
показати весь коментар
30.01.2026 19:04 Відповісти
Пан має рацію: це безглуздя зараз говорити з Путлером !
показати весь коментар
30.01.2026 19:52 Відповісти
Розумна людина.
показати весь коментар
30.01.2026 19:57 Відповісти
 
 