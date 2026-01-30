РФ планує залучити понад 1 300 ув’язнених і хворих на гепатит С до штурмів на півдні, - Сили оборони
Російські війська планують укомплектувати штурмові підрозділи на південному напрямку понад 1 300 особами зі спецконтингенту, зокрема колишніми ув’язненими та хворими на гепатит С.
Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, йдеться про з’єднання російського угруповання військ "Схід", які впродовж січня 2026 року мають поповнити штурмові підрозділи за рахунок спецконтингенту.
"Для комплектування ворожих штурмових підрозділів з'єднань російського угруповання військ "Схід" впродовж січня 2026 року вони мають надіслати понад 1 300 осіб зі складу спецконтингенту та хворих на гепатит С", - повідомив Волошин.
Речник наголосив, що таких людей противник використовує саме у штурмових підрозділах. "Росіяни кидають на південний фронт у штурмові підрозділи хворих на гепатит С і осіб зі складу спецконтингенту - ув'язнених", - зазначив він.
За словами Волошина, особовий склад формують з різних регіонів Росії. "Цей особовий склад буде виділятись зі складу московського та центрального російських військових округів", - додав речник Сил оборони Півдня.
В Україні вже 10+ років доступні женеріки з Єгипту та Індії. Я особисто купував, по рекомендації лікаря, відповідний набір баночок з пігулками, 3місячний курс, в 2016 році і лікував ним людину. Після 3 місяців - ніякі аналізи не виявляли Гепатиту С. Людина жива і не має проблем з печінкою вже 10 років.
Просто вони доступні не в аптеках, а треба замовляти через інтернет - "сірий імпорт".
Бо ******** в міністерстві охорони здоров'я та нац.службі здоров'я - не вважають за потрібне проактивно, без чумаданів "аргументів" від "правильних" імпортерів, самотужки знайти ВСІХ виробників таких ліків і сертифікувати їх ввезення.
Зараз - дешевше.
Називаються "ліки на основі софосбувіра". Вони різні для різних генотипів Гепатиту С.