РФ планує залучити понад 1 300 ув’язнених і хворих на гепатит С до штурмів на півдні, - Сили оборони

Прокуратура Донеччини повідомила про підозру 16 чоловікам, які воювали на боці окупантів

Російські війська планують укомплектувати штурмові підрозділи на південному напрямку понад 1 300 особами зі спецконтингенту, зокрема колишніми ув’язненими та хворими на гепатит С.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, йдеться про з’єднання російського угруповання військ "Схід", які впродовж січня 2026 року мають поповнити штурмові підрозділи за рахунок спецконтингенту.

"Для комплектування ворожих штурмових підрозділів з'єднань російського угруповання військ "Схід" впродовж січня 2026 року вони мають надіслати понад 1 300 осіб зі складу спецконтингенту та хворих на гепатит С", - повідомив Волошин.

Речник наголосив, що таких людей противник використовує саме у штурмових підрозділах. "Росіяни кидають на південний фронт у штурмові підрозділи хворих на гепатит С і осіб зі складу спецконтингенту - ув'язнених", - зазначив він.

За словами Волошина, особовий склад формують з різних регіонів Росії. "Цей особовий склад буде виділятись зі складу московського та центрального російських військових округів", - додав речник Сил оборони Півдня.

це російські спєцпризначенці.
30.01.2026 17:31 Відповісти
Ще сіфілітики і спідники в резерві!
30.01.2026 17:31 Відповісти
І мешканці тубдиспансерів, наркодиспансерів та лепрозоріїв..
30.01.2026 17:56 Відповісти
Ця зграя у 1300 лайноїдів для СОУ - півтори доби боїв. Така статистика кацапських смертей на фронті.
30.01.2026 17:32 Відповісти
до речі, гепатит С вже декілька років як лікується у світі (майже безслідно), але звісно в такій країні, як параша, це вирок
30.01.2026 17:55 Відповісти
В Україні гепатит С ,такий самий вирок як і в рашці ,згораєш буквально за кілька років від цирозу печінки.
30.01.2026 19:30 Відповісти
Дурня.

В Україні вже 10+ років доступні женеріки з Єгипту та Індії. Я особисто купував, по рекомендації лікаря, відповідний набір баночок з пігулками, 3місячний курс, в 2016 році і лікував ним людину. Після 3 місяців - ніякі аналізи не виявляли Гепатиту С. Людина жива і не має проблем з печінкою вже 10 років.

Просто вони доступні не в аптеках, а треба замовляти через інтернет - "сірий імпорт".

Бо ******** в міністерстві охорони здоров'я та нац.службі здоров'я - не вважають за потрібне проактивно, без чумаданів "аргументів" від "правильних" імпортерів, самотужки знайти ВСІХ виробників таких ліків і сертифікувати їх ввезення.
30.01.2026 19:39 Відповісти
Вартість тоді була $500 за відповідний курс.

Зараз - дешевше.

Називаються "ліки на основі софосбувіра". Вони різні для різних генотипів Гепатиту С.
30.01.2026 19:40 Відповісти
Поцівтест статистикою захворюваності на віл , тубік та гепатит с в наших вʼязницях. Різниці не відчуєте.
30.01.2026 20:55 Відповісти
В кацапії всі хворі на гепатит, спід і тубік.
30.01.2026 18:13 Відповісти
Один дрон-один кацап. І це мінімум. В реальності треба три дрона. Але все одно дешевше.
30.01.2026 18:21 Відповісти
Міністерство оборони України наказом № 490 від 18.08.2023 дозволило мобілізацію хворих гепатитом і тубекульозом в неактивній фазі ( яка у фронтових умовах швидко стане активною фазою ) ілі ета што-то другоє ,да ні ,то все кацапське ІПСО і такого в нашій "демократичній " країні бути не може.
30.01.2026 19:28 Відповісти
Серед них немає жодного за примусом. Усі, хто з їх боку зараз присутній на цій війні, пішли туди добровільно. А оскільки війну нам ніхто не об'являв, то згідно з Женевською конвенцією можна їх мочити без розбору, в полон не брати.
30.01.2026 21:08 Відповісти
А говорили "бактеріологічна зброя"знищена.
30.01.2026 21:53 Відповісти
При взятті орка в полон перше питання - гепатит, щеплення зробив?
31.01.2026 00:12 Відповісти
Украина их вылечит..здюлиной пороховой.отличное лекарство!
01.02.2026 01:07 Відповісти
 
 