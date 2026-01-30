РФ планує залучити понад 1 300 ув’язнених і хворих на гепатит С до штурмів на півдні, - Сили оборони

Російські війська планують укомплектувати штурмові підрозділи на південному напрямку понад 1 300 особами зі спецконтингенту, зокрема колишніми ув’язненими та хворими на гепатит С.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, йдеться про з’єднання російського угруповання військ "Схід", які впродовж січня 2026 року мають поповнити штурмові підрозділи за рахунок спецконтингенту.

"Для комплектування ворожих штурмових підрозділів з'єднань російського угруповання військ "Схід" впродовж січня 2026 року вони мають надіслати понад 1 300 осіб зі складу спецконтингенту та хворих на гепатит С", - повідомив Волошин.

Речник наголосив, що таких людей противник використовує саме у штурмових підрозділах. "Росіяни кидають на південний фронт у штурмові підрозділи хворих на гепатит С і осіб зі складу спецконтингенту - ув'язнених", - зазначив він.

За словами Волошина, особовий склад формують з різних регіонів Росії. "Цей особовий склад буде виділятись зі складу московського та центрального російських військових округів", - додав речник Сил оборони Півдня.

