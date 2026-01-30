РФ планирует привлечь более 1 300 заключенных и больных гепатитом С к штурмам на юге, - Силы обороны

Российские войска планируют укомплектовать штурмовые подразделения на южном направлении более чем 1 300 человек из спецконтингента, в частности бывшими заключенными и больными гепатитом С.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, речь идет о соединении российской группировки войск "Восток", которые в течение января 2026 года должны пополнить штурмовые подразделения за счет спецконтингента.

"Для комплектования вражеских штурмовых подразделений соединений российской группировки войск "Восток" в течение января 2026 года они должны прислать более 1 300 человек из состава спецконтингента и больных гепатитом С", - сообщил Волошин.

Спикер подчеркнул, что таких людей противник использует именно в штурмовых подразделениях. "Россияне бросают на южный фронт в штурмовые подразделения больных гепатитом С и лиц из состава спецконтингента - заключенных", - отметил он.

По словам Волошина, личный состав формируют из разных регионов России. "Этот личный состав будет выделяться из состава московского и центрального российских военных округов", - добавил спикер Сил обороны Юга.

