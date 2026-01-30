РФ планирует привлечь более 1 300 заключенных и больных гепатитом С к штурмам на юге, - Силы обороны
Российские войска планируют укомплектовать штурмовые подразделения на южном направлении более чем 1 300 человек из спецконтингента, в частности бывшими заключенными и больными гепатитом С.
Об этом в комментарии Укринформу сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, речь идет о соединении российской группировки войск "Восток", которые в течение января 2026 года должны пополнить штурмовые подразделения за счет спецконтингента.
"Для комплектования вражеских штурмовых подразделений соединений российской группировки войск "Восток" в течение января 2026 года они должны прислать более 1 300 человек из состава спецконтингента и больных гепатитом С", - сообщил Волошин.
Спикер подчеркнул, что таких людей противник использует именно в штурмовых подразделениях. "Россияне бросают на южный фронт в штурмовые подразделения больных гепатитом С и лиц из состава спецконтингента - заключенных", - отметил он.
По словам Волошина, личный состав формируют из разных регионов России. "Этот личный состав будет выделяться из состава московского и центрального российских военных округов", - добавил спикер Сил обороны Юга.
В Україні вже 10+ років доступні женеріки з Єгипту та Індії. Я особисто купував, по рекомендації лікаря, відповідний набір баночок з пігулками, 3місячний курс, в 2016 році і лікував ним людину. Після 3 місяців - ніякі аналізи не виявляли Гепатиту С. Людина жива і не має проблем з печінкою вже 10 років.
Просто вони доступні не в аптеках, а треба замовляти через інтернет - "сірий імпорт".
Бо ******** в міністерстві охорони здоров'я та нац.службі здоров'я - не вважають за потрібне проактивно, без чумаданів "аргументів" від "правильних" імпортерів, самотужки знайти ВСІХ виробників таких ліків і сертифікувати їх ввезення.
Зараз - дешевше.
Називаються "ліки на основі софосбувіра". Вони різні для різних генотипів Гепатиту С.