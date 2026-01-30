РФ планирует привлечь более 1 300 заключенных и больных гепатитом С к штурмам на юге, - Силы обороны

Прокуратура Донецкой области сообщила о подозрении 16 мужчинам, которые воевали на стороне оккупантов

Российские войска планируют укомплектовать штурмовые подразделения на южном направлении более чем 1 300 человек из спецконтингента, в частности бывшими заключенными и больными гепатитом С.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, речь идет о соединении российской группировки войск "Восток", которые в течение января 2026 года должны пополнить штурмовые подразделения за счет спецконтингента.

"Для комплектования вражеских штурмовых подразделений соединений российской группировки войск "Восток" в течение января 2026 года они должны прислать более 1 300 человек из состава спецконтингента и больных гепатитом С", - сообщил Волошин.

Спикер подчеркнул, что таких людей противник использует именно в штурмовых подразделениях. "Россияне бросают на южный фронт в штурмовые подразделения больных гепатитом С и лиц из состава спецконтингента - заключенных", - отметил он.

По словам Волошина, личный состав формируют из разных регионов России. "Этот личный состав будет выделяться из состава московского и центрального российских военных округов", - добавил спикер Сил обороны Юга.

це російські спєцпризначенці.
30.01.2026 17:31 Ответить
Ще сіфілітики і спідники в резерві!
30.01.2026 17:31 Ответить
І мешканці тубдиспансерів, наркодиспансерів та лепрозоріїв..
30.01.2026 17:56 Ответить
Ця зграя у 1300 лайноїдів для СОУ - півтори доби боїв. Така статистика кацапських смертей на фронті.
30.01.2026 17:32 Ответить
до речі, гепатит С вже декілька років як лікується у світі (майже безслідно), але звісно в такій країні, як параша, це вирок
30.01.2026 17:55 Ответить
В Україні гепатит С ,такий самий вирок як і в рашці ,згораєш буквально за кілька років від цирозу печінки.
30.01.2026 19:30 Ответить
Дурня.

В Україні вже 10+ років доступні женеріки з Єгипту та Індії. Я особисто купував, по рекомендації лікаря, відповідний набір баночок з пігулками, 3місячний курс, в 2016 році і лікував ним людину. Після 3 місяців - ніякі аналізи не виявляли Гепатиту С. Людина жива і не має проблем з печінкою вже 10 років.

Просто вони доступні не в аптеках, а треба замовляти через інтернет - "сірий імпорт".

Бо ******** в міністерстві охорони здоров'я та нац.службі здоров'я - не вважають за потрібне проактивно, без чумаданів "аргументів" від "правильних" імпортерів, самотужки знайти ВСІХ виробників таких ліків і сертифікувати їх ввезення.
30.01.2026 19:39 Ответить
Вартість тоді була $500 за відповідний курс.

Зараз - дешевше.

Називаються "ліки на основі софосбувіра". Вони різні для різних генотипів Гепатиту С.
30.01.2026 19:40 Ответить
Поцівтест статистикою захворюваності на віл , тубік та гепатит с в наших вʼязницях. Різниці не відчуєте.
30.01.2026 20:55 Ответить
В кацапії всі хворі на гепатит, спід і тубік.
30.01.2026 18:13 Ответить
Один дрон-один кацап. І це мінімум. В реальності треба три дрона. Але все одно дешевше.
30.01.2026 18:21 Ответить
Міністерство оборони України наказом № 490 від 18.08.2023 дозволило мобілізацію хворих гепатитом і тубекульозом в неактивній фазі ( яка у фронтових умовах швидко стане активною фазою ) ілі ета што-то другоє ,да ні ,то все кацапське ІПСО і такого в нашій "демократичній " країні бути не може.
30.01.2026 19:28 Ответить
Серед них немає жодного за примусом. Усі, хто з їх боку зараз присутній на цій війні, пішли туди добровільно. А оскільки війну нам ніхто не об'являв, то згідно з Женевською конвенцією можна їх мочити без розбору, в полон не брати.
30.01.2026 21:08 Ответить
А говорили "бактеріологічна зброя"знищена.
30.01.2026 21:53 Ответить
При взятті орка в полон перше питання - гепатит, щеплення зробив?
31.01.2026 00:12 Ответить
Украина их вылечит..здюлиной пороховой.отличное лекарство!
01.02.2026 01:07 Ответить
 
 