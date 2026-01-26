Россия на юге изменила тактику и усилила авиаудары по тыловым объектам, - Силы обороны
Российские войска на южном направлении за последние недели существенно увеличили количество авиационных ударов и применение ударных беспилотников, сместив фокус с переднего края на атаки по тыловым объектам и коммуникациям Сил обороны Украины.
Об этом в комментарии Укринформу сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, противник на 30% увеличил количество авиационных ударов и применение корректируемых авиационных бомб. Также на 30% возросло использование ударных дронов типа Shahed, а применение барражирующих боеприпасов "Молния", "Ланцет" и "Привет-82" возросло на 37%.
Волошин отметил, что такие действия свидетельствуют об изменении тактики врага, который сейчас пытается поражать не передний край обороны, а тыловые районы, коммуникации и объекты инфраструктуры.
Усиление активности РФ
В то же время спикер отметил, что в начале прошлой недели российские войска несколько снизили штурмовую активность, однако в конце недели снова увеличили количество атак.
По данным разведки, это стало возможным после перегруппировки сил и введения резервов на отдельных участках фронта.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
як що? теперь у нардепов в конвертах не 2 тыс., а 5