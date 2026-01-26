Росія на півдні змінила тактику та посилила авіаудари по тилових об’єктах, - Сили оборони

Російські війська на південному напрямку за останні тижні суттєво наростили кількість авіаційних ударів і застосування ударних безпілотників, змістивши фокус із переднього краю на атаки по тилових об’єктах та комунікаціях Сил оборони України.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, противник на 30% збільшив кількість авіаційних ударів і застосування коригованих авіаційних бомб. Також на 30% зросло використання ударних дронів типу Shahed, а застосування баражуючих боєприпасів "Молнія", "Ланцет" та "Прівєт-82" зросло на 37%.

Волошин зазначив, що такі дії свідчать про зміну тактики ворога, який нині намагається уражати не передній край оборони, а тилові райони, комунікації та об’єкти інфраструктури.

Посилення активності РФ

Водночас речник зауважив, що на початку минулого тижня російські війська дещо знизили штурмову активність, однак наприкінці тижня знову наростили кількість атак.

За даними розвідки, це стало можливим після перегрупування сил і введення резервів на окремих ділянках фронту.

