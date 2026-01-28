Россияне 54 раза атаковали на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб ВСУ

В течение 27 января зафиксировано 105 боевых столкновений Сил обороны Украины с российскими оккупантами.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины 92 авиационных удара и сбросили 275 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 7915 дронов-камикадзе и осуществили 3903 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 61 – из реактивных систем залпового огня.



Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности Великомихайловка, Орлы Днепропетровской области; Зорница, Железнодорожное, Верхняя Терса, Неженка, Розовка, Воздвижовка, Чаривное, Одаровка, Таврическое, Желтая Круча Запорожской области.

Поражение врага

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава и четыре пункта управления противника.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки враг осуществил 77 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилепка и Волчанские Хутора.

На Купянском направлении вчера произошло три атаки захватчиков. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в сторону Купянска и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал четыре раза, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Дробышево, Торское и в сторону Новосергиевки.

На Славянском направлении, вблизи населенного пункта Федоровка и в сторону Платоновки, противник трижды атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано одно боестолкновение в направлении Бондарного.

На Константиновском направлении враг осуществил 11 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Клебан-Бык, Щербиновка, Софиевка и в сторону Степановки, Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 32 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Покровск, Родинское, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Филии, Белицкого, Гришиного.

На Александровском направлении враг шесть раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Вербовое, Злагода и в сторону Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении противник 22 раза пытался продвинуться на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе, Дорожнянка и в сторону Доброполья и Зеленого.

На Ореховском направлении наши защитники отбили одну атаку в районе Плавней.

За прошедшие сутки враг совершил одну неудачную попытку продвинуться вперед на Приднепровском направлении.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

