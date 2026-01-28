Россияне 54 раза атаковали на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб ВСУ
В течение 27 января зафиксировано 105 боевых столкновений Сил обороны Украины с российскими оккупантами.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины 92 авиационных удара и сбросили 275 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 7915 дронов-камикадзе и осуществили 3903 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 61 – из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности Великомихайловка, Орлы Днепропетровской области; Зорница, Железнодорожное, Верхняя Терса, Неженка, Розовка, Воздвижовка, Чаривное, Одаровка, Таврическое, Желтая Круча Запорожской области.
Поражение врага
За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава и четыре пункта управления противника.
Боевые действия
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки враг осуществил 77 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
На Южно-Слобожанском направлении противник трижды штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилепка и Волчанские Хутора.
На Купянском направлении вчера произошло три атаки захватчиков. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в сторону Купянска и Петропавловки.
На Лиманском направлении враг атаковал четыре раза, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Дробышево, Торское и в сторону Новосергиевки.
На Славянском направлении, вблизи населенного пункта Федоровка и в сторону Платоновки, противник трижды атаковал позиции наших войск.
На Краматорском направлении зафиксировано одно боестолкновение в направлении Бондарного.
На Константиновском направлении враг осуществил 11 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Клебан-Бык, Щербиновка, Софиевка и в сторону Степановки, Новопавловки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 32 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Покровск, Родинское, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Филии, Белицкого, Гришиного.
На Александровском направлении враг шесть раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Вербовое, Злагода и в сторону Нового Запорожья.
На Гуляйпольском направлении противник 22 раза пытался продвинуться на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе, Дорожнянка и в сторону Доброполья и Зеленого.
На Ореховском направлении наши защитники отбили одну атаку в районе Плавней.
За прошедшие сутки враг совершил одну неудачную попытку продвинуться вперед на Приднепровском направлении.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.
ЗЕ знищив всі цивілізаційні відмінності які були нашими перевагами а саме - свободу, громадське управління процесами і тд.
І лишилось лиш 2 маси піхоти, одна з яких в 5 разів більша і має тил який не під бомбами і виробляє значно більше