УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7384 відвідувача онлайн
Новини Мирні перемовини Переговори із США
2 005 15

Перемовник РФ Дмитрієв у суботу летить до США, - ЗМІ

Дмітрієв летить у США

Спецпосланець президента Росії Кирило Дмитрієв у суботу планує зустріч у Флориді з представниками команди Дональда Трампа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Reuters, з посиланням на два поінформованих джерела.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Імена представників американської сторони не уточнюються, але ймовірно, це будуть спецпосланець Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер.

Також читайте: Майбутній прем’єр Нідерландів Роб Єттен вважає, що зараз не час для переговорів з Путіним

Підготовка до переговорів в ОАЕ

Раніше держсекретар Марко Рубіо повідомив, що вони особисто не братимуть участі у переговорах, але участь США можлива.

Дональд Трамп 30 січня заявив, що бачить шанс на успіх переговорів для завершення війни Росії проти України.

Пауза в ударах по енергетиці

  • За словами президента України Володимира Зеленського, тиждень без ударів по енергетиці фактично розпочався у ніч на п’ятницю, 30 січня. Це рішення спрямоване на створення сприятливих умов для мирних переговорів.
  • Також Зеленський подякував очільнику США Дональду Трампу, який заявив, що попросив російського диктатора Володимира Путіна припинити обстріли Києва та інших українських міст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гарантії безпеки без Донбасу? Що приховують переговори || Без цензури. ВIДЕО

Автор: 

Кушнер Джаред (68) перемовини (3741) США (26473) Віткофф Стів (310)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Може він випадково впаде в океан?
показати весь коментар
30.01.2026 21:52 Відповісти
+4
Манкуртина сдохни
показати весь коментар
30.01.2026 22:18 Відповісти
+3
Баблішко "миротворцям" привезе, десь там мабуть є частина і від "двушечкі на Москву"..
показати весь коментар
30.01.2026 21:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Може він випадково впаде в океан?
показати весь коментар
30.01.2026 21:52 Відповісти
Наші цілком могли б йому допомогти ...
показати весь коментар
30.01.2026 21:55 Відповісти
На морський дрон поставити десяток зенітних дронів - можна гасити літаки над океаном
показати весь коментар
30.01.2026 21:57 Відповісти
До речі - могли б вікрити нову сторінку у використанні дронів - перехоплювачів ...
А якщо його літак летить із дозаправкою - завдання навіть полегшиться ...
показати весь коментар
30.01.2026 21:59 Відповісти
Начебто було вже в Кримській області. Коли лаптєльоти вилітали атакувати Магури , ті жахнули по ним ракетами, типу пзрк, невелекими ))
Хоча може то були вертолєти а не аероплани 🙂
показати весь коментар
30.01.2026 22:32 Відповісти
Баблішко "миротворцям" привезе, десь там мабуть є частина і від "двушечкі на Москву"..
показати весь коментар
30.01.2026 21:53 Відповісти
Не баблішко, а нових діточок на острів
показати весь коментар
30.01.2026 21:54 Відповісти
Зненацька літак трішки зіпсується)
показати весь коментар
30.01.2026 21:53 Відповісти
"Какая отвратительная рожа" (с)
показати весь коментар
30.01.2026 22:03 Відповісти
Манкуртина сдохни
показати весь коментар
30.01.2026 22:18 Відповісти
Зранку заявили, що в перемовинах не братимуть участі, а на вечір знову «була в попа собака»…
показати весь коментар
30.01.2026 22:33 Відповісти
Закінчується строк ядреної угоди про обмеження ЯО,
руда мавпа повинна щось робити із цим...
показати весь коментар
30.01.2026 22:33 Відповісти
Знов буде намагатись втюхати американцям уявні родовища за полярним колом?
показати весь коментар
31.01.2026 07:54 Відповісти
Прям щоденник окупантів і вбивць
показати весь коментар
01.02.2026 09:10 Відповісти
 
 