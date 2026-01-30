Перемовник РФ Дмитрієв у суботу летить до США, - ЗМІ
Спецпосланець президента Росії Кирило Дмитрієв у суботу планує зустріч у Флориді з представниками команди Дональда Трампа.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Reuters, з посиланням на два поінформованих джерела.
Імена представників американської сторони не уточнюються, але ймовірно, це будуть спецпосланець Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер.
Підготовка до переговорів в ОАЕ
Раніше держсекретар Марко Рубіо повідомив, що вони особисто не братимуть участі у переговорах, але участь США можлива.
Дональд Трамп 30 січня заявив, що бачить шанс на успіх переговорів для завершення війни Росії проти України.
Пауза в ударах по енергетиці
- За словами президента України Володимира Зеленського, тиждень без ударів по енергетиці фактично розпочався у ніч на п’ятницю, 30 січня. Це рішення спрямоване на створення сприятливих умов для мирних переговорів.
- Також Зеленський подякував очільнику США Дональду Трампу, який заявив, що попросив російського диктатора Володимира Путіна припинити обстріли Києва та інших українських міст.
А якщо його літак летить із дозаправкою - завдання навіть полегшиться ...
Хоча може то були вертолєти а не аероплани 🙂
руда мавпа повинна щось робити із цим...