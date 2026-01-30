Перемовник РФ Дмитрієв у суботу летить до США, - ЗМІ

Спецпосланець президента Росії Кирило Дмитрієв у суботу планує зустріч у Флориді з представниками команди Дональда Трампа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Reuters, з посиланням на два поінформованих джерела.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Імена представників американської сторони не уточнюються, але ймовірно, це будуть спецпосланець Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер.

Також читайте: Майбутній прем’єр Нідерландів Роб Єттен вважає, що зараз не час для переговорів з Путіним

Підготовка до переговорів в ОАЕ

Раніше держсекретар Марко Рубіо повідомив, що вони особисто не братимуть участі у переговорах, але участь США можлива.

Дональд Трамп 30 січня заявив, що бачить шанс на успіх переговорів для завершення війни Росії проти України.

Пауза в ударах по енергетиці

За словами президента України Володимира Зеленського, тиждень без ударів по енергетиці фактично розпочався у ніч на п’ятницю, 30 січня. Це рішення спрямоване на створення сприятливих умов для мирних переговорів.

Також Зеленський подякував очільнику США Дональду Трампу, який заявив, що попросив російського диктатора Володимира Путіна припинити обстріли Києва та інших українських міст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гарантії безпеки без Донбасу? Що приховують переговори || Без цензури. ВIДЕО