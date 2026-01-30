Трамп заявив, що Україна та РФ "дуже близькі" до мирної угоди

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія "дуже наблизились" до досягнення угоди щодо припинення війни.

Про це він сказав під час підписання указів у Білому домі у п’ятницю, 30 січня, інформує Цензор.НЕТ.

Трамп вважає, що угода вже близько

У Трампа запитали про шанси на успіх переговорів щодо припинення війни РФ проти України.

"Так, я гадаю, що шанс є. Ми намагаємось. Я закінчив вісім воєн, всі з них. Я думав, що вони, можливо, будуть складнішими, ніж ця, але Зеленський і Путін ненавидять один одного, і це дуже все ускладнює. Проте я вважаю, що ми дуже близькі до досягнення угоди. Сотні тисяч людей, переважно солдатів, було вбито. Минулого тижня — вірніше, минулого місяця вони втратили 29 тисяч осіб", - сказав очільник США.

Що передувало

Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що особисто просив російського диктатора Володимира Путіна не обстрілювати Київ та інші українські міста впродовж тижня. Той, за словами Трампа, нібито погодився.

Президент України Володимир Зеленський подякував очільнику США Дональду Трампу, який заявив, що попросив російського диктатора Володимира Путіна припинити обстріли Києва та інших українських міст.

