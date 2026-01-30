Трамп заявил, что Украина и РФ "очень близки" к мирному соглашению
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия "очень приблизились" к достижению соглашения о прекращении войны.
Об этом он сказал во время подписания указов в Белом доме в пятницу, 30 января, информирует Цензор.НЕТ.
Трамп считает, что соглашение уже близко
У Трампа спросили о шансах на успех переговоров о прекращении войны РФ против Украины.
"Да, я думаю, что шанс есть. Мы стараемся. Я закончил восемь войн, все из них. Я думал, что они, возможно, будут сложнее, чем эта, но Зеленский и Путин ненавидят друг друга, и это очень все усложняет. Однако я считаю, что мы очень близки к достижению соглашения. Сотни тысяч людей, в основном солдат, были убиты. На прошлой неделе - вернее, в прошлом месяце они потеряли 29 тысяч человек", — сказал глава США.
Что предшествовало
- Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп заявил, что лично просил российского диктатора Владимира Путина не обстреливать Киев и другие украинские города в течение недели. Тот, по словам Трампа, якобы согласился.
- Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу США Дональда Трампа, который заявил, что попросил российского диктатора Владимира Путина прекратить обстрелы Киева и других украинских городов.
Багато американських психіатрів впевнені, що нинішній президент США Дональд Трамп страждає на розлад особистості, причому в особливій формі: злоякісного нарцисизму, повідомляє англійська газета http://www.independent.co.uk/ Independent.
Згідно з визначенням з психіатричного словника Кемпбелл, під «злоякісним нарцисизмом» розуміють суміш з нарцисизму, антисоціальних розладів особистості, агресії і садизму.
«Дональд Трамп страждає на небезпечне психічне захворювання і не здатний обіймати посаду президента», - стверджує практикуючий психотерапевт і автор терміна Джон Д. Гартнер. За його словами, «злоякісний нарцисизм відрізняється від звичайного нарцисизму і до того ж невиліковний».
Однак, на думку фахівців, страшний не сам діагноз, а його вплив на поведінку Трампа. Наприклад, доктор Джул Фетрелл заявила американській газеті New York Daily News, що «нарцисизм дуже вплинув на здатність Трампа сприймати реальність, і тому переконати Трампа, використовуючи логіку, неможливо».
До кожного можна підібрати свій ключ, у тому числі і до лікаря. Комусь важлива кар'єра, комусь - сім'я, комусь - гроші, у кожного є свої "скелети в шафі".
Отож "дівчинко, ти хочеш їхати на дачу, чи щоб тобі відірвали голову?" (с)
П.С.
Про ненавість...
Бен Ладен завалив всього два хмарочоса в США і його просто вбили.
Пуйло стерло під нуль міста України, а ця американська потвора дивується відношенню до терориста століття...
Тобто "заморозка ПП-2" - це така ж казочка трумпа, як і джавеліни (які дав не він, а ще Обама, а він гальмував їх передачу, щоб йому дали компромат на сина Байдена), і як оті 8 війн, що він не може назвати жодної.
Коні апокаліпсу
«ПРОХАННЯ ДО ВБИВЦІ.» АНАТОМІЯ МОРАЛЬНОГО КРАХУ АМЕРИКАНСЬКОГО ПРЕЗИДЕНТСВА
( відкритий лист до Конгресу США. До західних ЗМІ )
Заява Дональда Трампа про те, що він «попросив» путіна не бити ракетами по Києву та інших містах України протягом тижня, і той "погодився", - це не дипломатія.
Це - моральне дно, пробите з характерним самовдоволеним усміхом.
Бо з цього моменту мова вже не про війну.
Мова - про узаконення терору через особисту домовленість.
Президент Сполучених Штатів Америки - держави, яка десятиліттями була символом стримування зла, - публічно визнає:
він не зупиняє воєнні злочини,
не карає за них,
не застосовує право,
а ввічливо просить вбивцю зробити паузу.
На тиждень.
Це - не мир.
Це - феодальна угода з катом, де життя мільйонів зводиться до жесту доброї волі одного злочинця.
Фото терориста в Білому домі - як символ капітуляції цінностей
Коли в Білому домі демонструється фото путіна - не як обвинуваченого, не як міжнародного злочинця, а як суб'єкта "переговорів", - це вже не протокол.
Це - публічна легалізація терору.
Це сигнал світу:
демократія більше не має хребта,
право більше не є обов'язковим,
сила - знову аргумент.
І цей сигнал чують не лише в кремлі.
Його уважно читають у Пекіні, Тегерані, Пхеньяні, Каракасі.
Брехня про «24 години» і правда про 24 місяці цинізму
Трамп прийшов до влади на солодкій брехні:
«Я закінчу війну в Україні за 24 години».
Сьогодні ми бачимо результат:
- ракети по житлових кварталах,
- зруйновані лікарні,
- вийняті з-під завалів немовлята,
- батьки, що сходять з розуму над могилами дітей,
- старі люди, які помирають у зруйнованих домівках, бо нікому більше за ними доглядати.
І на цьому тлі - телефонні розмови про бізнес,
цинічні повтори кремлівської брехні про «військові об'єкти»,
та самовихваляння:
«Якби не я - путін просунувся б глибше в Україну».
Правда ж у тому, що саме завдяки цій політиці путін отримав друге дихання.
Саме завдяки демонстративній слабкості Білого дому ізоляція злочинця була зламана.
Саме завдяки персоналізованій дипломатії замість верховенства права війна стала керованим бізнес-процесом.
Війна, що калічить ще ненароджених
Є речі, про які не пишуть у зведеннях.
Але вони - найстрашніші.
В Україні сьогодні народжуються діти з тяжкими патологіями, в яких навіть їжа не засвоюється.
Бо їхні матері дев'ять місяців жили під сиренами, вибухами, смертю.
Бо нервова система не має імунітету від війни.
Це - відкладений злочин, наслідки якого світ буде бачити десятиліттями.
І кожен, хто сьогодні «просить» замість змушувати, - співучасник цього майбутнього болю.
«Прохання» замість закону - ознака слабкості, не гуманізму
Коли глава держави, яка має найбільшу військову, економічну і санкційну силу у світі,
обирає прохання замість рамок закону, замість того щоб дати 24 години на закінчення агресії і виведення всіх окупаційних військ з окупованих територій України,
це не гуманність і свідоме небажання зупинити найтяжчий злочин рф - неспровоковану агресію проти України, в супереч власноруч затвердженого закону підписаного у 2017 році.
Це - найслабша форма влади, яку тільки знала історія американського президентства.
Бо право не просять.
Право застосовують.
...коли йдеться про цинізм і ницість -
це вже не республіканці чи демократи.
Це - лінія між цивілізацією і її самознищенням.
Фінал без сентиментів
Звернення з проханнями до путіна - це не стратегія.
Це - історична помилка, за яку доведеться платити світу.
І якщо сьогодні це не буде названо своїм ім'ям,
завтра світ прокинеться в реальності,
де кожен диктатор знатиме:
достатньо дочекатися слабкого -
і закон знову стане опцією.
Микола Голомша