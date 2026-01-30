Трамп заявил, что Украина и РФ "очень близки" к мирному соглашению

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия "очень приблизились" к достижению соглашения о прекращении войны.

Об этом он сказал во время подписания указов в Белом доме в пятницу, 30 января, информирует Цензор.НЕТ.

Трамп считает, что соглашение уже близко

У Трампа спросили о шансах на успех переговоров о прекращении войны РФ против Украины.

"Да, я думаю, что шанс есть. Мы стараемся. Я закончил восемь войн, все из них. Я думал, что они, возможно, будут сложнее, чем эта, но Зеленский и Путин ненавидят друг друга, и это очень все усложняет. Однако я считаю, что мы очень близки к достижению соглашения. Сотни тысяч людей, в основном солдат, были убиты. На прошлой неделе - вернее, в прошлом месяце они потеряли 29 тысяч человек", — сказал глава США.

Читайте также: Уиткофф заявил о значительном прогрессе в мирном процессе: "Между сторонами происходит много позитивного"

Что предшествовало

Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп заявил, что лично просил российского диктатора Владимира Путина не обстреливать Киев и другие украинские города в течение недели. Тот, по словам Трампа, якобы согласился.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу США Дональда Трампа, который заявил, что попросил российского диктатора Владимира Путина прекратить обстрелы Киева и других украинских городов.

Читайте также: Трамп может посадить Украину и РФ за стол переговоров, - Уитакер