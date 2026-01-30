Трамп заявил, что Украина и РФ "очень близки" к мирному соглашению

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия "очень приблизились" к достижению соглашения о прекращении войны.

Об этом он сказал во время подписания указов в Белом доме в пятницу, 30 января, информирует Цензор.НЕТ.

Трамп вважає, що угода вже близько 

У Трампа спросили о шансах на успех переговоров о прекращении войны РФ против Украины.

"Да, я думаю, что шанс есть. Мы стараемся. Я закончил восемь войн, все из них. Я думал, что они, возможно, будут сложнее, чем эта, но Зеленский и Путин ненавидят друг друга, и это очень все усложняет. Однако я считаю, что мы очень близки к достижению соглашения. Сотни тысяч людей, в основном солдат, были убиты. На прошлой неделе - вернее, в прошлом месяце они потеряли 29 тысяч человек", — сказал глава США.

Читайте также: Уиткофф заявил о значительном прогрессе в мирном процессе: "Между сторонами происходит много позитивного"

Что предшествовало

  • Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп заявил, что лично просил российского диктатора Владимира Путина не обстреливать Киев и другие украинские города в течение недели. Тот, по словам Трампа, якобы согласился.
  • Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу США Дональда Трампа, который заявил, что попросил российского диктатора Владимира Путина прекратить обстрелы Киева и других украинских городов.

Читайте также: Трамп может посадить Украину и РФ за стол переговоров, - Уитакер

Воно живе в якійсь паралельній реальності. Скоро заявить що війна закінчилася.
Коли свого часу батько Доні почав страждати від деменції і в нього прогресувала хвороба Альцгеймера, то щоб підтримати той світ, у якому він жив, для нього створили спеціальні умови в офісі Trump Organization у Брукліні. Тобто свого роду такий собі ,,паралельний офіс''. Фред Трамп щодня приходив до цього офісу ,,на роботу'', де йому давали стоси порожніх бланків або неважливих документів. Він міг там годинами їх сортувати або підписувати, що допомагало йому зберігати відчуття контролю, власної затребуваності та значущості. На його робочому столі стояв апарат, налаштований так, щоб він міг зателефонувати лише своїй секретарці, створюючи ілюзію активного управління бізнесом. Це робилося не лише заради його психологічного спокою, а й для того, щоб він не заважав реальній роботі компанії, не завдавав їй шкоди, мав щоденну рутину поза домом і був чимось зайнятий. Тобто для нього створили такий собі спеціальний імітований офіс, де він продовжував ,,працювати'' й підписувати ,,документи'', які тільки імітували його діяльність. То, може, вже настав час створити такий самий ,,паралельний'' офіс і для самого Доні? Адже він, як бачимо, теж уже живе десь у своєму ,,паралельному всесвіті'', а його фонтани неадекватності перетворюються вже на постійно діючий гейзер...
Скільки ще треба пройти? Дюйм?
Дюйм з половиною ... дюйм з четвертиною ... дюйм з волосиною і т.д ...
Багато хто заявляє що Трамп ідіот і вони "дуже близькі" до істини.
Не близькі, а в точку.

Багато американських психіатрів впевнені, що нинішній президент США Дональд Трамп страждає на розлад особистості, причому в особливій формі: злоякісного нарцисизму, повідомляє англійська газета http://www.independent.co.uk/ Independent.

Згідно з визначенням з психіатричного словника Кемпбелл, під «злоякісним нарцисизмом» розуміють суміш з нарцисизму, антисоціальних розладів особистості, агресії і садизму.

«Дональд Трамп страждає на небезпечне психічне захворювання і не здатний обіймати посаду президента», - стверджує практикуючий психотерапевт і автор терміна Джон Д. Гартнер. За його словами, «злоякісний нарцисизм відрізняється від звичайного нарцисизму і до того ж невиліковний».

Однак, на думку фахівців, страшний не сам діагноз, а його вплив на поведінку Трампа. Наприклад, доктор Джул Фетрелл заявила американській газеті New York Daily News, що «нарцисизм дуже вплинув на здатність Трампа сприймати реальність, і тому переконати Трампа, використовуючи логіку, неможливо».
Його ж провіряли і визнали здоровим - я писав шо непогано було б ше й тих ескулапів перевірити
А спробували б його визнати хворим!
До кожного можна підібрати свій ключ, у тому числі і до лікаря. Комусь важлива кар'єра, комусь - сім'я, комусь - гроші, у кожного є свої "скелети в шафі".
Отож "дівчинко, ти хочеш їхати на дачу, чи щоб тобі відірвали голову?" (с)
Так один тіпок теж довідкою - не курю не нюхаю, махав, а потім
Томагавки давай, будапештський ухилянт
Так близько, як пінгвіни до Гренландії !
П.С.
Про ненавість...
Бен Ладен завалив всього два хмарочоса в США і його просто вбили.
Пуйло стерло під нуль міста України, а ця американська потвора дивується відношенню до терориста століття...
У Бен Ладена не було найбільшого в світі арсеналу ЯЗ із ядерним чемоданчиком і він ніколи не заявляв що без Алькаїди йому цей світ не потрібен. Що до стримування рашки то представник глобалістів за яких ви дуже сильно впрягаєтесь Сонний Джо розблокував будівництво ПП-2, яке за каденцію Трампа було заморожене і це дало можливість ***** добудувати Пп-2 щоб потім розпочати війну. Перші 2 місяці після вторгнення глобалісти не надавали військової допомоги, надіючись що Україна паде, потім гнали наших добровольців на мінні поля не надавши прикриття з повітря за це ви так підлизуєте глобалістам які стерли в 0 кістяк нашої армії. Трам найтверезіший зі всіх політиків західного світу, бо він бачить що такими подачками рашку не перемогти, а збільшити допомогу вони не можуть, бо розуміють що рашка це проксі китаю який чекає щоб у війні за Україну захід вичерпав всі свої ресурси і розкрив всі свої технології і тоді китайози легко заберуть собі Тайвань.
Ви забули, що після "заморозки" ПП-2 у 2017 році, на рівні 6% готовності, на початку 2021 року його готовність збіільшилася до 95%, і "сонному Джо" вже нічого було заморожувати (тому він і зняв санкції по будівництву та наклав інші - по експлуатації).
Тобто "заморозка ПП-2" - це така ж казочка трумпа, як і джавеліни (які дав не він, а ще Обама, а він гальмував їх передачу, щоб йому дали компромат на сина Байдена), і як оті 8 війн, що він не може назвати жодної.
,,І СКІЛЬКИ Ж РАЗ ПРО "БЛИЗКІСТЬ" ВІН 3,14ЗДІВ.НУ А ДРУЖБАН ЙОГО КУЙЛО ВСЕ БІЛЬШЕ ЗНИЩУВАВ уКРАЇНУ Й ВБИВАВ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД...???
Ага, десь там гідрант крутить дулю Трампу.
спасібо гєнератору случайных фраз! Дякуємо Донні!
Трамп в своїй стихії - його забирає навіть без дурі
" ...у розмові з журналістом видання Вайлз сказала, що Дональд Трамп має «особистість алкоголіка»,
У нашого вже в голові давно війна закінчилась, у цього вже майже закінчилась...
Коні апокаліпсу
На відстані одного пострілу.
А ЗЕляйтеру ? Давно пора.
Цей кремлівський піськограй з московських саун на відміну від Доні ще діменцією не страджає і кукуха в нього від старості ще як у нього не поіхала, і він добре сволото розуміє і усвідомлює що він коіть. Тому йому не ,,паралельний офіс'' треба готувати, а камеру на довічне ув'язнення....
Так з Донні-молодшим відбувається те саме, але замість Трамптауера у нього тепер США та увесь Світ😂
Боже, хто небудь вже нагадає йому що цю фразу він повторює вже другий рік.......
Я також знаю, що Трамп дуже близький до миру з Меланією, але вже рік не може навіть цьомкнути її (за інтимне - промовчу).
Який інтим, старому ідіоту вже 80 рочків, там вже навіть з прив'язаною ложкою нічого не вийде. Меланія мабуть останніх років 10-15 переважно з особистими водіями та охоронцями "спілкується"😂🤣🤣🤣
Судячи з усього, Трамп дуже близький до повного паралічу залишків мізків.
Щоб ти риже падло швидко зустрівся з кобзоном
Теж не варіант, не забувайте, що на його місце посяде не менш "розумово обдарований" віцепрезидент Венс, і ще не відомо, що з цього лайна краще.
Венс наркоман і лошара. Його швидко засунуть в сраку звідки воно вилізло.
На жаль, з таких "лошар", яких не приймають серйозно та просують у владу з ціллю керувати ними, як ляльками, зростають гітлери та путіни...
Мабудь це йому оті кумедні коники у яких з голови ріг з різьбою стирчить сказали, коли він останній раз провідував їх у Трамполандії...
@ ПРО ВСЕ У СВІТІ, [30.01.2026 11:17]
«ПРОХАННЯ ДО ВБИВЦІ.» АНАТОМІЯ МОРАЛЬНОГО КРАХУ АМЕРИКАНСЬКОГО ПРЕЗИДЕНТСВА
( відкритий лист до Конгресу США. До західних ЗМІ )
Заява Дональда Трампа про те, що він «попросив» путіна не бити ракетами по Києву та інших містах України протягом тижня, і той "погодився", - це не дипломатія.
Це - моральне дно, пробите з характерним самовдоволеним усміхом.
Бо з цього моменту мова вже не про війну.
Мова - про узаконення терору через особисту домовленість.

Президент Сполучених Штатів Америки - держави, яка десятиліттями була символом стримування зла, - публічно визнає:
він не зупиняє воєнні злочини,
не карає за них,
не застосовує право,
а ввічливо просить вбивцю зробити паузу.

На тиждень.
Це - не мир.
Це - феодальна угода з катом, де життя мільйонів зводиться до жесту доброї волі одного злочинця.

Фото терориста в Білому домі - як символ капітуляції цінностей

Коли в Білому домі демонструється фото путіна - не як обвинуваченого, не як міжнародного злочинця, а як суб'єкта "переговорів", - це вже не протокол.
Це - публічна легалізація терору.

Це сигнал світу:

демократія більше не має хребта,
право більше не є обов'язковим,
сила - знову аргумент.

І цей сигнал чують не лише в кремлі.
Його уважно читають у Пекіні, Тегерані, Пхеньяні, Каракасі.

Брехня про «24 години» і правда про 24 місяці цинізму

Трамп прийшов до влади на солодкій брехні:
«Я закінчу війну в Україні за 24 години».

Сьогодні ми бачимо результат:
- ракети по житлових кварталах,
- зруйновані лікарні,
- вийняті з-під завалів немовлята,
- батьки, що сходять з розуму над могилами дітей,
- старі люди, які помирають у зруйнованих домівках, бо нікому більше за ними доглядати.

І на цьому тлі - телефонні розмови про бізнес,
цинічні повтори кремлівської брехні про «військові об'єкти»,
та самовихваляння:

«Якби не я - путін просунувся б глибше в Україну».

Правда ж у тому, що саме завдяки цій політиці путін отримав друге дихання.
Саме завдяки демонстративній слабкості Білого дому ізоляція злочинця була зламана.
Саме завдяки персоналізованій дипломатії замість верховенства права війна стала керованим бізнес-процесом.

Війна, що калічить ще ненароджених

Є речі, про які не пишуть у зведеннях.
Але вони - найстрашніші.

В Україні сьогодні народжуються діти з тяжкими патологіями, в яких навіть їжа не засвоюється.
Бо їхні матері дев'ять місяців жили під сиренами, вибухами, смертю.
Бо нервова система не має імунітету від війни.

Це - відкладений злочин, наслідки якого світ буде бачити десятиліттями.
І кожен, хто сьогодні «просить» замість змушувати, - співучасник цього майбутнього болю.

«Прохання» замість закону - ознака слабкості, не гуманізму

Коли глава держави, яка має найбільшу військову, економічну і санкційну силу у світі,
обирає прохання замість рамок закону, замість того щоб дати 24 години на закінчення агресії і виведення всіх окупаційних військ з окупованих територій України,
це не гуманність і свідоме небажання зупинити найтяжчий злочин рф - неспровоковану агресію проти України, в супереч власноруч затвердженого закону підписаного у 2017 році.

Це - найслабша форма влади, яку тільки знала історія американського президентства.

Бо право не просять.
Право застосовують.

...коли йдеться про цинізм і ницість -
це вже не республіканці чи демократи.
Це - лінія між цивілізацією і її самознищенням.
Фінал без сентиментів
Звернення з проханнями до путіна - це не стратегія.
Це - історична помилка, за яку доведеться платити світу.

І якщо сьогодні це не буде названо своїм ім'ям,
завтра світ прокинеться в реальності,
де кожен диктатор знатиме:
достатньо дочекатися слабкого -
і закон знову стане опцією.

Микола Голомша
Але мирну угоду ми не підпишем бо нам певно таке подобається. А любий компроміс будемо називати капітуляцією. Так багато безглуздого тексту написав голомша. Вихід то який він бачить- воювати поки воюється а як все завалиться співати сумних пісень?
Абсолютно тупий, аморальний, безцінносний, дебільний барига. Коли людство відкотилось до вибору в «лідери» оцих тварин, а не особистостей? Хто оцю руду шмару назвав «успішним бізнесменом»? Що воно корисне створило для суспільства? Про яку «мирну угоду» воно мукає? Воно не розуміє різниці між барижними розбіжностями (де deal може щось врегулювати) і екзистенційною прірвою між Україною, Цивілізованим світом (в якому цей барига і відбувся, хоча б середовище вже захищав) і чекістсько-феодальною підаросією. Обмежений довбойоб.
А що йому залишається свистіти.
Папуга марить !
Якось дивно, що хтось ще звертає увагу на те, що сказав "краснов".
