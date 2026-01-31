Дмитрієв розпочав у Маямі переговори з представниками адміністрації Трампа, - ЗМІ
Спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв, який прибув 31 січня до Флориди, почав переговори з представниками адміністрації Дональда Трампа.
Про це повідомляє російський "Інтерфакс", інформує Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що переговори почалися о 8 ранку за місцевим часом (15:00 за київським часом).
Раніше повідомлялося, що спецпосланець президента Росії Кирило Дмитрієв у суботу планує зустріч у Флориді з представниками команди Дональда Трампа.
Раніше держсекретар Марко Рубіо повідомив, що представники адміністрації Трампа не братимуть участі у переговорах, але участь США можлива.
Дональд Трамп 30 січня заявив, що бачить шанс на успіх переговорів для завершення війни Росії проти України.
Трамп - а шо я зроблю та й файли уже опублікували тому мені пофіг
Дмітріев - сьогодні до ранку ми порушим твоє "енергетичне перемир'я" ... ok ?
Трамп - а шо я зроблю ... та й мені пофіг
