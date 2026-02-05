Новости Гарантии безопасности для Украины
Сначала нужно подписывать гарантии безопасности от США, а потом другие документы, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что Соединенные Штаты Америки должны закрепить гарантии безопасности для Украины еще до подписания мирного соглашения.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Один из журналистов попросил прокомментировать информацию из СМИ, что сначала Украина должна согласиться на прекращение огня, а уже потом будут гарантии безопасности.

"Мы на прекращение огня сначала были готовы. Это же Россия должна согласиться на прекращение огня. Если вы говорите об условиях прекращения огня, то все условия абсолютно понятны, они есть в 20-пунктном плане", - ответил глава государства.

Гарантии безопасности

"Если говорить о гарантиях безопасности, по моему мнению, я до сих пор считаю, что гарантии безопасности должны идти от Соединенных Штатов Америки ко всем другим документам.

Безусловно, все можно одновременно подписывать, но если бы мы искали, как Украине и обществу быть более уверенными в своем будущем, быть уверенными в поддержке Америки, быть более уверенными, что не только Европа, но и будет "back stop" (предосторожность) Америки, уверенными, что агрессия России в будущем минимизирована. Именно так нужно создавать атмосферу деэскалации и усиления Украины.

Поэтому сначала, на мой взгляд, нужно подписывать гарантии безопасности. Это моя позиция", - добавил он.

В 1994 вже підписували, як тобі результат, боневтік?
05.02.2026 16:24 Ответить
То якого біса підписали угоду про копалини, дурню?
05.02.2026 16:33 Ответить
Шо ти хочеш від квартального недоумка?Як написали,так і прочитав.Мозкова активність там відсутня
05.02.2026 16:41 Ответить
папір все стерпить
05.02.2026 16:29 Ответить
Трамп іншої думки.
Ситуація "про стільці та гроші".
05.02.2026 16:25 Ответить
ой який вумний аж страшно
05.02.2026 16:28 Ответить
Гарантії безпеки від Трампа будуть? - чи тільки балачки
05.02.2026 16:28 Ответить
05.02.2026 16:28 Ответить
Если и будут, то следующий президент назовёт его умалишённым олигофреном (с этим украинцы в большинстве согласны) и выполнять их не будет, бо вин бы подобных гарантий не давал
05.02.2026 16:51 Ответить
05.02.2026 16:51 Ответить
...ага і умови від тр: якщо він вирішить, що напад був тривалим (це скільки днів чи що), суттєвим і т.д. тр вирішить, чи втручатися, чи ні, а пу буде поступово просуватись і відкушувати шмат за шматом укр території, а СОУ не будуть мати дозволу відповідати, адже це ескалація і причина для тр взагалі аннулювати ці химерні харантії... які фактично зведені до спостереження, а не реальній відсічи атак орків.. . От такі харантії

Та ще невідомо, як буде змінено текст після підписання угоди... і що тоді?

Нехай спершу пу підпише з тр згоду на зах.безпекові гарантії, а там бум дивитись... інакше - це розволілово будапешт2.

Якщо зараз тр і зах.друзі не готові/не в змозі реально домогти зупинити пу силою... щоб не ескалувати... то що надихне їх потім, коли з широких штанін пу знов дістане своє ЯЗ і пригрозить все на труху перетворити, адже цей світ йому не потрібен, якщо він не властелін і зайвохромосомні не запанували на чужий землі.

Не випадково пу знов призначив вяликага гісторика головою на наступних балачках в Женеві.
13.02.2026 16:58 Ответить
Не підписувати гарантії безпеки від США, а приймати ці гарантії безпеки для України через Конгрес США....
05.02.2026 16:29 Ответить
05.02.2026 16:29 Ответить
Шо ти хочеш від квартального недоумка?Як написали,так і прочитав.Мозкова активність там відсутня
05.02.2026 16:41 Ответить
05.02.2026 16:41 Ответить
У нас на федеральні закони срати хотіли. Он хоч імміграцію візьміть.
05.02.2026 18:30 Ответить
05.02.2026 18:30 Ответить
якщо трамп піде "в рай" - відповідати хоча би комусь прийдеться....
05.02.2026 19:28 Ответить
05.02.2026 19:28 Ответить
Все как обычно: лезьте в мешок и будут вам там всякие гарантии(мне больше всего нравится "гарантия" в виде пролетов разведсамолетов и дронов).
05.02.2026 16:29 Ответить
05.02.2026 16:29 Ответить
можна не лізти. тоді точно не буде електрики
05.02.2026 16:53 Ответить
То якого біса підписали угоду про копалини, дурню?
05.02.2026 16:33 Ответить
гарантії рудого деменційного куколда? з@їбав уже з цими гарантіями, носиться з ними як дибіл
05.02.2026 16:40 Ответить
05.02.2026 16:40 Ответить
да вроде уже все отдали сша, еще что то есть?
05.02.2026 16:52 Ответить
Якщо хочете померти- задружитес з расієй і домовтесь про безпеку із сша...
05.02.2026 17:09 Ответить
05.02.2026 17:09 Ответить
Голобородько поки у корита поки до нього нема питань в правоохоронців
05.02.2026 17:38 Ответить
05.02.2026 17:38 Ответить
Це не з твоїм талантом.
05.02.2026 17:52 Ответить
будь-які "гарантії безпеки" від сша - симулякр, сша ніколи не будуть воювати з кацапами
05.02.2026 18:19 Ответить

виключно ЗСУ та власна ядерна зброя можуть гарантувати мир і хоч якесь існування України.
05.02.2026 18:19 Ответить
...ну, ядерку не дозволять, та і без неї при наявності політ.волі і фін.ресурсів у європейців, можна б було озброїти СОУ до зубів... Тауруси та Тамагавки... і ін. Здатні позбивати ці ядерні расєйські арешники ще до вильоту або над територією раши...белораши
13.02.2026 17:04 Ответить
Так уже два рази підписували - 1994го з Клінтоном і 2024го з Байденом. Пропозиція Трампа підписати щось нове сама себе множить на нуль.
05.02.2026 18:28 Ответить
05.02.2026 18:28 Ответить
Получается как в анекдоте: " Дед, может тебе новую корову и молодую бабу от советской власти? Да! Пиши Петька - корову и молодую бабу деду от сов. власти! Дед, ты уже старый, может тебе х.. новый, крепкий от сов. власти? Да! Пиши Петька - *** деду от советской власти!" Примерно таких гарантий можно ждать от рыжего Жлоба!
05.02.2026 19:00 Ответить
05.02.2026 19:00 Ответить
Підписати і отримати це не одне й те саме, але ще не народився лікар, який має придумати, як достукатись до ідіота.
05.02.2026 23:56 Ответить
05.02.2026 23:56 Ответить
 
 