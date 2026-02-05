Сначала нужно подписывать гарантии безопасности от США, а потом другие документы, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что Соединенные Штаты Америки должны закрепить гарантии безопасности для Украины еще до подписания мирного соглашения.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Один из журналистов попросил прокомментировать информацию из СМИ, что сначала Украина должна согласиться на прекращение огня, а уже потом будут гарантии безопасности.

"Мы на прекращение огня сначала были готовы. Это же Россия должна согласиться на прекращение огня. Если вы говорите об условиях прекращения огня, то все условия абсолютно понятны, они есть в 20-пунктном плане", - ответил глава государства.

Гарантии безопасности

"Если говорить о гарантиях безопасности, по моему мнению, я до сих пор считаю, что гарантии безопасности должны идти от Соединенных Штатов Америки ко всем другим документам.

Безусловно, все можно одновременно подписывать, но если бы мы искали, как Украине и обществу быть более уверенными в своем будущем, быть уверенными в поддержке Америки, быть более уверенными, что не только Европа, но и будет "back stop" (предосторожность) Америки, уверенными, что агрессия России в будущем минимизирована. Именно так нужно создавать атмосферу деэскалации и усиления Украины.

Поэтому сначала, на мой взгляд, нужно подписывать гарантии безопасности. Это моя позиция", - добавил он.

Что предшествовало?

Генсек НАТО Марк Рюте заявил, что в Альянсе обсуждают "три уровня" гарантий безопасности для Украины.

Зеленский сказал, что гарантии безопасности от США должны быть подписаны перед основным мирным документом

