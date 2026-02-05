Украина будет поощрять 800-тысячную армию высокими зарплатами, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что государство будет поощрять украинских военнослужащих высокими зарплатами в случае достижения прекращения огня.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с Дональдом Туском в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

Мотивация для ВСУ

"Будем беречь нашу армию - 800 тысяч - о которой мы говорили, переводить ее после окончания войны или после прекращения огня из мобилизационной в контрактную армию... Те, кто захочет", - подчеркнул президент Украины.

По его словам, при этом военных нужно будет поощрять высокими заработными платами.

"Я поставил задачу новому министру обороны (Михаилу Федорову, - ред.), я ему сказал, какой уровень зарплат для первой линии, там где люди рискуют своей жизнью. Даже во время прекращения огня на первой линии в разы должна быть больше зарплата. Об этом мы говорим, мы будем все это считать, насколько мы можем сделать это. Украине нужна финансовая помощь, прежде всего европейцев. Потому что украинская армия – это часть безопасности Европы", – пояснил Зеленский.

Ограничение численности ВСУ

Напомним, в декабре 2025 года Зеленский сообщал, что мирное соглашение предусматривает ограничение количества войск в Украине. По его словам, документ предусматривает сохранение реальной нынешней численности украинской армии –– около 800 тысяч военных.

В январе 2025 года глава государства заявлял, что численность ВСУ составляет 880 000 человек, российский контингент в Украине на тот момент – около 600 000.

Отметим, что еще в 2022 году РФ требовала значительно ограничить численность украинской армии. В частности, тогда Россия требовала ограничить численность ВСУ до 85 000 военных, 342 танков, 519 артиллерийских систем, а дальность украинских ракет –– ограничить 40 км.

