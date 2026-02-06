Мирное соглашение без Украины ослабит Запад и укрепит автократии, - мэр Варшавы Тшасковский
Завершение войны РФ против Украины без участия Киева будет иметь глобальные последствия и станет сигналом слабости Запада.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Euronews заявил мэр Варшавы Рафал Тшасковский.
Он подчеркнул, что последствия войны России против Украины будут иметь значение далеко за пределами Европы и будут определять, как автократы будут оценивать силу и решимость Запада.
"Как бы эта война ни закончилась, это должно быть согласовано с Украиной и отражать украинские приоритеты. Каждый диктатор в мире внимательно следит, останется ли Запад единым и сильным", - отметил Тшасковский.
И добавил, что Варшава выступает против любых мирных инициатив, которые будут выглядеть как вознаграждение российским агрессорам или навязывание условий Киеву.
Самое важное - чтобы был услышан президент Владимир Зеленский и голос украинского народа. Мы не можем предлагать идеи, неприемлемые для Украины. Это было бы абсолютно контрпродуктивно", - заявил Тшасковский.
Такой подход, по его словам, может подорвать доверие как к Европе, так и к Соединенным Штатам в момент, когда глобальные нормы безопасности подвергаются серьезному давлению.
Роль Европы в завершении войны
Как сосед Украины и один из ее самых последовательных союзников, Польша настаивает, что Европа до сих пор не обеспечила себе достаточной роли в формировании финала войны - позицию, которую разделяет и мэр Варшавы Рафал Тшасковский.
"Я не считаю, что европейцы имеют достаточное влияние, - сказал он. - Не будет никакого решения, никакой безопасности и никакого восстановления Украины без нашего участия".
Он также подчеркнул необходимость четко определять ответственного за полномасштабную войну, которая уже приближается к четвертому году.
"Мы не должны размывать вопрос, кто является агрессором. Это была Россия", - заявил Тшасковский, добавив, что Украина и в дальнейшем подвергается ежедневным атакам на гражданское население, в частности в Киеве и Харькове.
Глядя за пределы фронта, мэр Варшавы подчеркнул, что Европа должна оставаться приверженной восстановлению Украины и ее долгосрочному европейскому будущему.
Польша существенно усилила свою оборонную политику после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году, став одной из стран НАТО с самыми высокими оборонными расходами в процентах к ВВП.
"Мы инвестируем почти 5% нашего ВВП в оборону, - сказал он. - Мы укрепляем восточную границу и берем на себя ответственность - именно так, как к этому призывал президент США Дональд Трамп".
По словам Тшасковского, безопасность Польши неразрывно связана с выживанием Украины.
"Украинцы воюют за нашу свободу, - подчеркнул он. - Они дали нам время укрепить собственную безопасность. Если эта война завершится успехом Путина, это станет самой большой угрозой для европейской безопасности".
Угрозы безопасности и подготовка Европы
Хотя мэр Варшавы не считает неизбежным непосредственное вторжение России в Польшу, он предостерег от самоуспокоенности.
"Если России дать время восстановить свою армию, она может вернуться и проверить нашу стойкость", - сказал он, обратив внимание на гибридные методы войны: дезинформацию, диверсии и кибератаки.
Города, по его словам, все больше становятся элементом архитектуры безопасности. Варшава укрепляет свою устойчивость, в частности изучая украинский опыт и оказывая помощь, включая аварийные генераторы во время зимних перебоев с электроснабжением.
Комментируя мирные инициативы при посредничестве США и предложения Дональда Трампа, Тшасковский отметил, что Польша подходит к ним прагматично, но настаивает на сохранении трансатлантического единства.
"Это не об эмоциях или персоналиях, - подытожил он. - Это вопрос европейской безопасности. Если Европа и Соединенные Штаты не будут вместе, наши враги будут открывать шампанское".
Он также отверг тезис, что Европе приходится выбирать между Брюсселем и Вашингтоном.
"Европе нужно брать на себя больше ответственности и усиливать собственные возможности, - сказал Тшасковский. - Но в то же время мы должны сохранять участие американцев. Они - наши ближайшие союзники".
Реагируя на призывы бывшего президента Европейского центрального банка Марио Драги к более глубокой интеграции ЕС, он занял прагматичную позицию.
"Мне не нравятся ярлыки типа федерации или конфедерации, - отметил он. - Но есть сферы - оборона, рынки капитала, - где нам нужна большая интеграция, если Европа хочет быть настоящим глобальным игроком".
В то же время Тшасковский предостерег от чрезмерной централизации, подчеркнув, что Европейскому Союзу необходимы гибкость и стратегическая самодостаточность во все более нестабильном мире.
