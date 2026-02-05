Зеленський: Наступні мирні переговори, ймовірно, відбудуться у США

Наступні зустрічі делегацій в рамках мирних переговорів, ймовірно, відбудуться у США.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Наступні зустрічі, ймовірно, в США

"Була сьогодні доповідь нашої переговорної команди після двох днів зустрічей та перемовин в Еміратах з американською стороною та з російською стороною. Очікую команду в Києві для повноцінної доповіді: багато аспектів неможливо обговорити телефоном. Із того, що можна вже сказати, – найближчим часом плануються наступні зустрічі. Вірогідно в Америці", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що Україна готова до всіх робочих форматів, які можуть реально наблизити мир та зробити його надійним, тривалим і таким, що позбавляє Росію апетиту воювати далі.

"Важливо, щоб ця війна закінчилася так, щоб у Росії не було винагороди за агресію. Це один із ключових принципів, які повертають і гарантують справжню безпеку. Я дякую всім партнерам, які нас у цьому підтримують", - додав очільник держави.

Читайте також: Зеленський: Сподіваюся, що мир в Україні буде досягнуто менш ніж за рік

Мирні перемовини в ОАЕ

  • Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
  • Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
  • Зеленський затвердив склад української делегації.
  • За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
  • За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
  • У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
  • 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
  • Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що делегації України, Росії та США дійшли згоди щодо обміну 314 полоненими. Це перший такий обмін за п’ять місяців.

Читайте також: Україна, США та РФ обговорили в Абу-Дабі методи введення і моніторингу припинення вогню, - Умєров

Зеленський Володимир перемовини США
Топ коментарі
+5
Схоже - Трамп хоче , аби фінал процесу відбувся в нього , щоб подати це , як чергову свою перемогу ...
05.02.2026 21:10 Відповісти
+5
Оман гораздо лучшее для них место, главное- проверенное.
05.02.2026 21:13 Відповісти
+5
05.02.2026 21:14 Відповісти
На острові епштейна з ногою паніна?
05.02.2026 20:57 Відповісти
05.02.2026 21:07 Відповісти
Чого обличча тьотки перестали показувати ?)))) мабуть прихіуїла
05.02.2026 23:28 Відповісти
Ще би лідора привіз як Мадуру
05.02.2026 21:38 Відповісти
А в якому році?
05.02.2026 21:24 Відповісти
Домовились домовлятись. Це ж вам не змусити путіна підписати Мінські угоди
05.02.2026 21:30 Відповісти
Цікаво, скільки грошей з бюджету воно вже викатало..бо одни перельоти мільйони коштують..ще й утримання в Польщі літака, екіпажу та обслуги..
05.02.2026 21:36 Відповісти
Ще не всі народні гроші виїздили на подорожі?)))
05.02.2026 21:48 Відповісти
Пока полная власть у педофила трампа никакого перемирия не будет... Перемены начнутся когда демократы возьмут контроль над Конгрессом.
05.02.2026 22:08 Відповісти
Значит будут что то подписывать
05.02.2026 22:19 Відповісти
05.02.2026 22:21 Відповісти
Це вже який раз він натякає на США? То готовий до Трампа поїхати, то вже туди переговори... Випустіть, точніше прийміть його, а то Лєна вже нудьгує.
05.02.2026 22:30 Відповісти
Які мирні переговори?
Гони кацапа звідусіль
Нехай він здохне при дорозі
Ти подаєш йому води
А він вже сере на порозі
05.02.2026 23:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=cKjPfDGc5oc
06.02.2026 00:57 Відповісти
 
 