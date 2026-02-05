Зеленський: Наступні мирні переговори, ймовірно, відбудуться у США
Наступні зустрічі делегацій в рамках мирних переговорів, ймовірно, відбудуться у США.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Наступні зустрічі, ймовірно, в США
"Була сьогодні доповідь нашої переговорної команди після двох днів зустрічей та перемовин в Еміратах з американською стороною та з російською стороною. Очікую команду в Києві для повноцінної доповіді: багато аспектів неможливо обговорити телефоном. Із того, що можна вже сказати, – найближчим часом плануються наступні зустрічі. Вірогідно в Америці", - сказав президент.
Зеленський зазначив, що Україна готова до всіх робочих форматів, які можуть реально наблизити мир та зробити його надійним, тривалим і таким, що позбавляє Росію апетиту воювати далі.
"Важливо, щоб ця війна закінчилася так, щоб у Росії не було винагороди за агресію. Це один із ключових принципів, які повертають і гарантують справжню безпеку. Я дякую всім партнерам, які нас у цьому підтримують", - додав очільник держави.
Мирні перемовини в ОАЕ
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
- Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
- Зеленський затвердив склад української делегації.
- За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
- За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
- Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що делегації України, Росії та США дійшли згоди щодо обміну 314 полоненими. Це перший такий обмін за п’ять місяців.
