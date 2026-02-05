Україна, США та РФ обговорили в Абу-Дабі методи введення і моніторингу припинення вогню, - Умєров
Упродовж 4-5 лютого делегації США, України та Росії в Абу-Дабі провели другі тристоронні переговори з метою просування зусиль щодо припинення війни в Україні.
Про це розповів секретар РНБО Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ.
Комюніке за підсумками мирних переговорів
За його словами, обговорення мали конструктивний характер і були зосереджені на шляхах створення умов для досягнення тривалого миру.
Делегації досягли домовленості, відповідно до якої Російська Федерація та Україна здійснять взаємне звільнення по 157 військовополонених. Це перший обмін за останні п’ять місяців.
Обговорення перемир'я
"Протягом двох днів делегації провели широкі обговорення решти невирішених питань, зокрема методів упровадження перемирʼя та моніторингу припинення воєнних дій", - заявив Умєров.
Делегації домовилися поінформувати свої відповідні столиці та продовжити тристоронні переговори впродовж найближчих тижнів. Вони висловили вдячність Об’єднаним Арабським Еміратам за організацію переговорів.
Україна вдячна Президенту Дональду Трампу за його лідерство у просуванні зусиль, спрямованих на припинення війни, додав він.
Мирні перемовини в ОАЕ
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
- Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
- Зеленський затвердив склад української делегації.
- За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
- За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
- Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що делегації України, Росії та США дійшли згоди щодо обміну 314 полоненими. Це перший такий обмін за п’ять місяців.
але добре що повернули наших воїнів
Cхоже на те, що росіяни точно не будуть серйозно обговорювати припинення бойових дій до кінця зими, бо розглядають цю саму зиму як власний ключовий козир на переговорах.
Особливо за умов, коли на фронті ситуація стабілізувалася і жодних успішних наступів з боку росіян уже давно не було.
Bисувати аргумент, що «росіяни і так захоплять Донбас скоро, тому віддайте його просто так», більше не можна.
Аргумент, який зможуть зрозуміти і росіяни - це сила.
путін уже давно керується не раціональними міркуваннями, а ірраціональною ненавистю до України, та бажанням довести, що війна, яка почалася 2022 року, була правильним рішенням.
Российское развёртывание на фронте и как это связано с переговорным процессом.
Дисклеймер: считаю, что https://t.me/zvizdecmanhustu/3227 текст Константина Машовца, который вы сейчас прочтёте (в пересказе), важнее десятков материалов и публичных заявлений, звучащих в связи с переговорами.
Развёртывание войск - это первый и главный признак РЕАЛЬНЫХ планов противника, потому что это прямая подготовка к военным действиям. Это важнее тысяч заявлений.
Машовец все эти годы следит за развёртыванием российским войск - в этом заключается уникальная ценность его материалов. По развёртыванию он определяет дальнейший ход российских стратегических кампаний.
Итак, для вашего понимания.
▪️Россия уже начала готовиться к летней кампании этого года.
▪️Всё развернётся вокруг двух гипотетических наступательных операций российских войск, начало которых можно ожидать с конца апреля.
▪️С большой долей вероятности направлениями этих операций могут стать две агломерации:
- Славянско-Краматорская;
- Орехово-Запорожская.
▪️В этой связи до конца весны российское командование будет занято подготовкой к этой кампании, а именно:
1. Формированием и развёртыванием стратегических резервов.
2. Накоплением ресурсов оперативного и стратегического уровней на соответствующих направлениях.
3. Предварительным занятием "стартовых" районов и рубежей для развёртывания ударных группировок.
4. Прикрытием развёртывания группировок средствами ПВО, РЭБ и контрразведки.
5. Проведением скрытой перегруппировки сил и средств в соответствии с планом и графиком развёртывания.
▪️В данный момент наибольшие сложности командование ВС РФ испытывает с пунктом 3, так как их группировки войск увязли в тактической зоне по своим направлениям и темпы их продвижения не соответствуют никаким заранее жёстко установленным срокам.
▪️В связи с этим командование ВС РФ стоит перед дилеммой, задействовать ли стратегические резервы. Варианта может быть три:
1. Они могут сдвинуть сроки весенне-летней наступательной кампании, подкопив ресурсы.
2. Они могут начать эту кампанию тем же составом, который входит в уже развёрнутые группировки.
3. Они могут задействовать стратегические резервы уже в ближайшее время, чтобы ускорить выход на районы и рубежи, удобные для последующего развёртывания.
▪️В то же время, Машовец считает, что командование ВС РФ не горит особым желанием задействовать резервы, которые оно бережно пытается накопить с осени, так как если бросить резервы сейчас, то шансы на успех во время весенне-летней наступательной кампании будут существенно ниже.
▪️В связи со всем вышеперечисленным Машовец не видит смысла обсуждать то, что все называют "мирным процессом".
▪️Участие российских переговорщиков Машовец рассматривает исключительно как попытку прикрытия российских реальных планов на лето 2026.
▪️Кремль готовится осуществить ещё одну попытку окончить войну силовым способом "на нужных ему условиях".
▪️Всё же есть один положительный момент: Машовец считает, что эта попытка, связанная с наступательной весенне-летней кампанией, может стать последней для Кремля в этой войне.
▪️Если она сорвётся, мы можем получить реальные шансы на завершение войны.