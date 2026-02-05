Наступні тристоронні перемовини відбудуться найближчим часом, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що наступний раунд тристоронніх перемовин між Україною, США та Росією відбудеться найближчим часом.

Про це глава держави заявив під час пресконференції у Києві, передає Цензор.НЕТ.

"Є сьогодні обмін, я вітаю всі сім'ї, які зустрінуть своїх близьких та рідних вдома. 157 воїнів повернулися додому. Цей напрямок я попросив ще раз підняти, тому, я думаю, що зараз групи знову зустрінуться і проговорять питання. Тому що вони проговорили цей обмін, він відбувся. Треба ще підняти питання наступних обмінів.

Тому щодо наступних обмінів фідбеку немає, зараз вони про це поговорять", - зазначив він.

Наступні мирні перемовини

"Що стосується наступної зустрічі. Так, вона буде, домовилися, що буде наступна зустріч найближчим часом.

Щодо характеру розмови та про що говорили. Говорили про все. Вважаю, що інформація дуже сенситивна, хочуть приїхати (учасники української делегації. - Ред.) та мені доповісти детально. Тоді я буду вже з вами комунікувати, розуміючи, де ми знаходимося", - сказав президент.

Зеленський відзначив важливість того, що процес триває.

"Хочеться більш швидких результатів. Якщо наступна зустріч є, значить є шанс щодо продовження діалогу, який, дуже хочемо, щоб привів до закінчення війни", - підсумував глава держави.

