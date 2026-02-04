Reuters: дипрадник Макрона відвідав Москву для перемовин про Україну

Франція відновлює технічний діалог із Росією щодо ключових міжнародних питань.

Як повідомляє Цензор Нет, про це йдеться в агентстві Reuters з посиланням на дипломатичні джерела.

Дипломатичний радник президента Франції Емманюель Бонн провів у вівторок переговори в Москві з посадовцями Кремля. За даними джерел, він зустрівся з Юрієм Ушаковим, старшим радником російського диктатора Володимира Путіна.

Представники французької адміністрації не підтвердили і не спростували зустріч, однак нагадали, що діалог відбувається у консультаціях з Україною та європейськими союзниками.

Мета переговорів

Головна мета зустрічі Бонна — обговорення питань безпеки та ситуації в Україні. Президент Франції Емманюель Макрон підкреслив: "Це готується, і тому відбуваються переговори на технічному рівні".

Макрон раніше заявляв, що європейцям варто відновити прямі контакти з Путіним. Деякі лідери ЄС критикували його за те, що їх виключали з мирних переговорів під керівництвом США.

Реакція союзників

Тим часом лідери Латвії та Естонії запропонували призначити спеціального європейського посланця для переговорів із Росією. Такі ініціативи на їхнє переконання мають допомогти узгоджувати кроки та забезпечувати прозорість для всіх союзників.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що після року переговорних зусиль Вашингтона "контрольний список відкритих питань" для досягнення мирної угоди між Україною та Росією значно скоротився, однак найскладніші моменти залишаються невирішеними.

