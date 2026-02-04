Reuters: дипрадник Макрона відвідав Москву для перемовин про Україну

Перемовини Путіна і Макрона: йдуть технічні консультації

Франція відновлює технічний діалог із Росією щодо ключових міжнародних питань.

Як повідомляє Цензор Нет, про це йдеться в агентстві Reuters з посиланням на дипломатичні джерела.

Дипломатичний радник президента Франції Емманюель Бонн провів у вівторок переговори в Москві з посадовцями Кремля. За даними джерел, він зустрівся з Юрієм Ушаковим, старшим радником російського диктатора Володимира Путіна.

Представники французької адміністрації не підтвердили і не спростували зустріч, однак нагадали, що діалог відбувається у консультаціях з Україною та європейськими союзниками.

Мета переговорів

Головна мета зустрічі Бонна — обговорення питань безпеки та ситуації в Україні. Президент Франції Емманюель Макрон підкреслив: "Це готується, і тому відбуваються переговори на технічному рівні".

Макрон раніше заявляв, що європейцям варто відновити прямі контакти з Путіним. Деякі лідери ЄС критикували його за те, що їх виключали з мирних переговорів під керівництвом США.

Реакція союзників

Тим часом лідери Латвії та Естонії запропонували призначити спеціального європейського посланця для переговорів із Росією. Такі ініціативи на їхнє переконання мають допомогти узгоджувати кроки та забезпечувати прозорість для всіх союзників.

  • Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що після року переговорних зусиль Вашингтона "контрольний список відкритих питань" для досягнення мирної угоди між Україною та Росією значно скоротився, однак найскладніші моменти залишаються невирішеними.

Черга до Путіна набирається...
04.02.2026 22:09 Відповісти
Мабуть "гарантії безпеки" для рф обговорюють... Якщо Україна, ще раз посміє "напасти", то Франція прийде на допомогу рф.
04.02.2026 22:16 Відповісти
ху*ло тільки і чекає коли до нього прийдут "домовлятися" або прямо кажучи здаватися
04.02.2026 22:16 Відповісти
Ще день-два і з трусів почнуть вискакувати, щоб санкції зняти. Паскуди, звичайно, але нах їм паритись, якщо Зеленський з Умєровим вже вийшли на фінішну пряму до капітуляції.
04.02.2026 22:20 Відповісти
Багет у спину від друга Макарона .
04.02.2026 22:09 Відповісти
У французів це взагалі давня традиція -капітулювати. І нічого , якось живі
04.02.2026 23:18 Відповісти
Тебе треба постригти налисо за підмахування окупантам.
05.02.2026 07:57 Відповісти
макарон уже не может дождаться заглянуть в шоколадный глаз путьке, за 4 года воздержания истосковался по ласке бедный, мерц и ко в очередь!
04.02.2026 23:19 Відповісти
Ініціативи Макрона завжди ********* чимось карішнєвим і теплим…
05.02.2026 01:13 Відповісти
Й Франція здулась....
05.02.2026 02:00
 
 