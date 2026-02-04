Перемовини Вашингтону і Тегерана перенесли до Оману, - ЗМІ

Переговори між Сполученими Штатами та Іраном щодо іранської ядерної програми відбудуться в Омані у п’ятницю, 6 лютого.

Перемовини готуються на тлі можливого загострення через посилення американської військової присутності на Близькому Сході.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що у разі провалу домовленостей можуть статися "погані речі", посилюючи тиск на Тегеран. На цьому тлі Іран погодився повернутися до діалогу зі США щодо ядерної програми.

Переговори на тлі військового посилення США

Президент Ірану Масуд Пезешкіан доручив розпочати перемовини, обмеживши їх виключно ядерним питанням. Інші теми до порядку денного не включатимуться.

Паралельно США суттєво посилили військову присутність у регіоні. До Близького Сходу перекинули авіаносну ударну групу на чолі з USS Abraham Lincoln та додаткові винищувачі. Також розгортаються системи протиповітряної оборони на базах союзників.

Активність на іранських ядерних об’єктах

Тим часом супутникові знімки зафіксували відновлювальні роботи на ядерних об’єктах у Натанзі та Ісфагані. На будівлях з’явилися нові дахи, що свідчить про активну фазу реконструкції.

Експерти не виключають, що ці роботи можуть приховувати внутрішні процеси з обладнанням або ядерними матеріалами. Особливе занепокоєння викликає об’єкт у Натанзі, який вважається ключовим для збагачення урану.

Президент США Дональд Трамп закликав Тегеран укласти ядерну угоду.

