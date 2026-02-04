Переговоры Вашингтона и Тегерана перенесли в Оман

Переговоры между Соединенными Штатами и Ираном относительно иранской ядерной программы состоятся в Омане в пятницу, 6 февраля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство Reuters.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Переговоры готовятся на фоне возможного обострения из-за усиления американского военного присутствия на Ближнем Востоке.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что в случае провала договоренностей могут произойти "плохие вещи", усиливая давление на Тегеран. На этом фоне Иран согласился вернуться к диалогу с США относительно ядерной программы.

Читайте также: Украина признала Корпус стражей исламской революции террористической организацией, - Зеленский

Переговоры на фоне военного усиления США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан поручил начать переговоры, ограничив их исключительно ядерным вопросом. Другие темы в повестку дня не будут включены.

Параллельно США существенно усилили военное присутствие в регионе. На Ближний Восток перебросили авианосную ударную группу во главе с USS Abraham Lincoln и дополнительные истребители. Также развертываются системы противовоздушной обороны на базах союзников.

Читайте также: США развертывают дополнительные системы ПВО THAAD и Patriot на Ближнем Востоке для сдерживания Ирана, - WSJ

Активность на иранских ядерных объектах

Между тем спутниковые снимки зафиксировали восстановительные работы на ядерных объектах в Натанзе и Исфагане. На зданиях появились новые крыши, что свидетельствует об активной фазе реконструкции.

Эксперты не исключают, что эти работы могут скрывать внутренние процессы с оборудованием или ядерными материалами. Особое беспокойство вызывает объект в Натанзе, который считается ключевым для обогащения урана.

Президент США Дональд Трамп призвал Тегеран заключить ядерное соглашение.

Читайте также: Цены на нефть пошли вверх на фоне эскалации напряженности между США и Ираном