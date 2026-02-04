Переговоры между Ираном и США состоятся в Омане

Переговоры между Соединенными Штатами и Ираном относительно иранской ядерной программы состоятся в Омане в пятницу, 6 февраля.

Переговоры готовятся на фоне возможного обострения из-за усиления американского военного присутствия на Ближнем Востоке.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что в случае провала договоренностей могут произойти "плохие вещи", усиливая давление на Тегеран. На этом фоне Иран согласился вернуться к диалогу с США относительно ядерной программы.

Переговоры на фоне военного усиления США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан поручил начать переговоры, ограничив их исключительно ядерным вопросом. Другие темы в повестку дня не будут включены.

Параллельно США существенно усилили военное присутствие в регионе. На Ближний Восток перебросили авианосную ударную группу во главе с USS Abraham Lincoln и дополнительные истребители. Также развертываются системы противовоздушной обороны на базах союзников.

Активность на иранских ядерных объектах

Между тем спутниковые снимки зафиксировали восстановительные работы на ядерных объектах в Натанзе и Исфагане. На зданиях появились новые крыши, что свидетельствует об активной фазе реконструкции.

Эксперты не исключают, что эти работы могут скрывать внутренние процессы с оборудованием или ядерными материалами. Особое беспокойство вызывает объект в Натанзе, который считается ключевым для обогащения урана.

призначать дєрьмака начальником оа- офісу аятол ))
04.02.2026 20:45 Ответить
так ***! оман це любіма акваторія існування нашого пів шостого осьотра!
04.02.2026 20:49 Ответить
Говорим Оман, вспоминаем Зеленского..... Вова, а сматрел ты в детстве кино про войну и немцев? Про катастрофу 1941 года, про не паддавайтесь на правакации проклятых англосаксов, душка Гитлер не нападет..... Можешь такое же устроить в 2022?
04.02.2026 20:54 Ответить
Зелю гідом не взяли?
04.02.2026 21:06 Ответить
Оманські домовленості?!
04.02.2026 21:08 Ответить
обманські....
04.02.2026 21:22 Ответить
Вот это поворот
05.02.2026 00:09 Ответить
 
 