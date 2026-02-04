Переговоры Вашингтона и Тегерана перенесли в Оман
Переговоры между Соединенными Штатами и Ираном относительно иранской ядерной программы состоятся в Омане в пятницу, 6 февраля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство Reuters.
Переговоры готовятся на фоне возможного обострения из-за усиления американского военного присутствия на Ближнем Востоке.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что в случае провала договоренностей могут произойти "плохие вещи", усиливая давление на Тегеран. На этом фоне Иран согласился вернуться к диалогу с США относительно ядерной программы.
Переговоры на фоне военного усиления США
Президент Ирана Масуд Пезешкиан поручил начать переговоры, ограничив их исключительно ядерным вопросом. Другие темы в повестку дня не будут включены.
Параллельно США существенно усилили военное присутствие в регионе. На Ближний Восток перебросили авианосную ударную группу во главе с USS Abraham Lincoln и дополнительные истребители. Также развертываются системы противовоздушной обороны на базах союзников.
Активность на иранских ядерных объектах
Между тем спутниковые снимки зафиксировали восстановительные работы на ядерных объектах в Натанзе и Исфагане. На зданиях появились новые крыши, что свидетельствует об активной фазе реконструкции.
Эксперты не исключают, что эти работы могут скрывать внутренние процессы с оборудованием или ядерными материалами. Особое беспокойство вызывает объект в Натанзе, который считается ключевым для обогащения урана.
